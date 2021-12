L’iPhone se charge lentement ? Comment charger rapidement un iPhone 13

Si votre nouvel iPhone 13 brillant semble se charger lentement, il y a probablement une raison simple. Les anciens chargeurs iPhone de 5 watts fonctionneront avec votre nouveau téléphone, mais ne peuvent se charger qu’à un débit de puissance inférieur. Cependant, un nouveau chargeur de 20 watts et un câble Lightning USB-C peuvent charger votre iPhone à pleine vitesse. Donc, si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’un iPhone plus ancien, il est probable que votre bloc d’alimentation soit obsolète. Voici toutes les façons dont vous pouvez charger rapidement votre nouvel iPhone.

L’iPhone 13 utilise toujours le même port Lightning que tous les iPhones datant de 2012, mais la capacité de la batterie à l’intérieur des iPhones a considérablement augmenté à partir de l’iPhone XS/iPhone XR en 2018. Ainsi, depuis lors, une charge optimale ne peut pas vraiment être atteinte avec un ancien Chargeur USB-A 5W. Aussi quelque peu ennuyeux, Apple n’inclut plus l’adaptateur secteur dans la boîte.

Comment charger rapidement à l’aide d’un câble

Pour charger rapidement un iPhone 11, un iPhone 12 ou un iPhone 13, vous devez utiliser un adaptateur secteur plus puissant. Apple recommande son chargeur USB-C de 20 W, mais tout adaptateur USB-C de meilleure qualité suffira. Vous pouvez même obtenir des chargeurs de ports duo de fabricants tiers qui peuvent charger rapidement deux iPhones à la fois.

Si vous possédez un MacBook Air ou un MacBook Pro de nouvelle génération, vous pouvez également utiliser cette brique USB-C pour charger votre iPhone. L’iPhone 13 ne se chargera qu’à environ 20 watts de débit maximum, mais vous pouvez également utiliser en toute sécurité des chargeurs USB-C de plus haute puissance. Vous ne verrez simplement aucune vitesse supplémentaire.

Bien entendu, les chargeurs rapides nécessitent également un câble Lightning vers USB-C. Les anciens câbles Lightning carrés USB-A ne prennent pas en charge les vitesses de charge rapides. Avec une brique de 20 watts et un câble Lightning vers USB-C, vous pouvez passer de zéro à 50 % de charge en une demi-heure et charger complètement un iPhone 13 en deux heures environ.

Comment charger rapidement en utilisant la charge sans fil

La charge filaire bat toujours la technologie sans fil pour la vitesse et l’efficacité. Cependant, en utilisant le chargeur Apple MagSafe, vous pouvez obtenir des performances de charge inductive raisonnablement rapides.

La rondelle MagSafe s’enclenche magnétiquement à l’arrière de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13, et cet ajustement sécurisé permet une vitesse de charge plus rapide que le Qi standard. En utilisant MagSafe, vous pouvez atteindre des vitesses de charge allant jusqu’à 15 watts. En utilisant MagSafe, vous pouvez charger de zéro à 50 % en 50 minutes environ et atteindre 100 % de charge en 2,5 à 3 heures environ.

En revanche, en utilisant un chargeur Qi de base, l’iPhone se chargera à un maximum de 7,5 watts. Cela équivaut à environ quatre à cinq heures de temps de charge pour atteindre 100 %, selon le modèle. Bien que cela soit beaucoup plus lent que les méthodes alternatives ci-dessus, si vous chargez simplement votre iPhone à l’heure du coucher sur une table de chevet ou similaire, c’est probablement bien et c’est par ailleurs l’option la plus pratique. L’utilisation d’un chargeur MagSafe nécessite également l’utilisation d’un étui compatible MagSafe et comprend souvent des marques laides à l’arrière de l’appareil. Le Qi standard peut fonctionner à peu près dans n’importe quel cas sur le marché.

