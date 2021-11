L’iPhone X avec port USB-C se vend 86 001 $ sur eBay

Vendredi 12 novembre 2021 03h13 PST par Sami Fathi

La semaine dernière, un iPhone X modifié avec un port USB-C a été répertorié sur eBay comme « le premier iPhone USB-C au monde », et maintenant, quelques jours après des enchères intenses, l’iPhone‌ USB-C a été vendu pour 86 001 $.



L’‌iPhone‌ a été modifié par Ken Pillonel, un étudiant en robotique qui a partagé une vidéo expliquant comment il l’a fait. Depuis que la vidéo a été publiée le 1er novembre, elle a recueilli plus de 600 000 vues et a fait l’objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. L’annonce eBay, qui a duré 10 jours, comportait un total de 116 enchères et 6 rétractations d’enchères. Une enchère plus tôt dans la semaine a dépassé 99 000 $.

De l’iPad au Mac, Apple utilise des ports USB-C pour le chargement, les données, etc. L’entreprise s’est constamment attachée à utiliser son connecteur Lightning propriétaire sur l’‌iPhone‌, et les rapports suggèrent qu’il ne changera pas de sitôt.

Le ‌iPhone‌ X est un modèle de 64 Go, et l’enchérisseur gagnant recevra le ‌iPhone‌ X dans sa boîte d’origine mais sans aucun accessoire. En prime, le gagnant recevra également un appel téléphonique de 30 minutes avec Pillonel s’il a des questions sur la naissance du premier ‌iPhone‌ USB-C au monde.

