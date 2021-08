L’iPhone X est en vente sur Amazon pour seulement 359 euros, oui, reconditionné | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Malgré le fait que plusieurs années se soient écoulées depuis son lancement, l’iPhone X reste un mobile compétitif à tous égards. De plus, il est désormais possible de s’en procurer à prix cassé.

Écran OLED avec résolution Full HD+, processeur Apple A11 Bionic, NFC pour effectuer des paiements avec Apple Pay beaucoup plus. Tout cela est ce que l’iPhone X a encore à offrir, qui est en vente depuis plusieurs années et qui en vaut toujours la peine, surtout si vous êtes un fan d’Apple avec un budget plus ou moins serré.

Il est vrai que, du moins officiellement, ce mobile a déjà été abandonné. Par chance, peut être acheté sur Amazon comme reconditionné, c’est-à-dire qu’il a déjà été vendu auparavant -peut être utilisé brièvement, mais pas toujours-, bien que a un an de garantie et un mois d’essai au cours de laquelle vous pouvez le retourner sans problème et gratuitement.

Son prix en vaut largement la peine, et il ne coûte que 359 euros, une aubaine si on le compare au prix qu’il avait à l’origine, de près de 1 000 euros, même si visiblement cela fait longtemps.

Ce mobile reconditionné bénéficie d’une garantie d’un an d’Amazon et a toutes ses fonctions intactes, y compris l’écran ou la batterie, qui sera au moins à 80% de sa capacité.

Pourquoi est-ce toujours un bon mobile ? Par exemple, par votre écran. Après lui sont venus l’iPhone XR ou l’iPhone 11, tous deux dotés d’une dalle IPS LCD, sans dalle OLED comme l’iPhone X, ce qui donne beaucoup plus de qualité à cet égard.

De plus, l’Apple A11 Bionic était autrefois le processeur le plus puissant au monde et quatre ans plus tard, il peut toujours exécuter toutes les applications iOS de votre choix, même les plus exigeantes, comme les jeux.

Même vous pouvez le mettre à jour vers iOS 14 et profitez des derniers logiciels publiés par Apple, quelque chose qui donne une idée du cycle de vie anormalement long des téléphones Apple en ce moment.

Nous avons déjà pu effectuer l’analyse de l’iPhone X avec d’excellents résultats et, même s’il a plu, bon nombre de nos conclusions sont toujours pleinement valables.

Bien sûr, comme d’habitude dans les commandes de 29 euros à Amazon, la livraison est gratuite partout en Espagne.

