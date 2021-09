L’IPL féminin est inévitable : Harsha Bhogle, commentatrice de cricket

Plus le jeu est court, meilleures sont les chances de gagner une équipe.

Par Reya Mehrotra

Les sports fantastiques en Inde sont un concept relativement nouveau, mais les fans y sont accrochés et c’est l’une des plateformes de technologie sportive à la croissance la plus rapide. Selon vous, qu’est-ce qui a poussé sa croissance?

Seul un certain nombre de personnes peuvent jouer à un jeu, mais il y a un nombre beaucoup plus grand de personnes qui le comprennent. Pour eux, c’est leur grande opportunité de faire partie du jeu et de gagner.

C’est pourquoi nous avons connu une forte croissance en Inde au cours des dernières années. Partout dans le monde, les sports fantastiques se développent sur le principe que les joueurs savent qui choisir.

Comment êtes-vous devenu membre de Fantasy Akhada ?

Ce sont de nombreuses entreprises de technologie qui œuvrent dans le domaine du sport et des fans de sport, mais au fond, si vous voulez réussir, vous devez d’abord être une entreprise de technologie. Avec Akhada, c’est ce que j’aime.

C’est légal, évolutif et rentable. Il est bon de voir l’innocence d’une industrie lorsque vous dirigez une entreprise de manière éthique et la faites croître comme elle l’a fait. Si les gens investissent de l’argent et font confiance, alors c’est un pur jeu. La façon dont Akhada a grandi au cours des 12 à 14 derniers mois est époustouflante.

Pratiquez-vous des sports fantastiques ?

J’aime jouer au cricket fantastique quand j’ai le temps. Mais maintenant que je suis réellement dans le jeu, je ne le fais plus. On commence à prendre parti parce que vous voulez que ce joueur en particulier réussisse. Ainsi, lorsque vous travaillez avec un jeu, vous ne voulez pas que ces préjugés soient intégrés en vous.

À part le cricket fantastique, quels autres sports fantastiques pratiquez-vous ?

J’ai demandé à Amit (Purohit, fondateur de Fantasy Akhada) de m’apprendre le football Fantasy. Le cricket est un jeu tellement mesurable ; il se fond très facilement dans les sports fantastiques. Je veux apprendre à mesurer la contribution d’un arrière latéral au football.

Il existe de nombreuses similitudes entre les paris et les sports fantastiques (car on sélectionne un joueur en fonction de ses performances précédentes). Pensez-vous que l’émergence des sports fantastiques freinera d’une certaine manière les paris en Inde ?

Cela a également fait l’objet de nombreux débats devant les tribunaux. Dans le cadre de ma formation continue dans ce jeu, j’ai parlé à des joueurs de fantasy réguliers et j’ai été surpris par la quantité de réflexion, ce qui n’est pas le cas dans les paris. J’ai l’impression qu’ils croquent les chiffres plus que moi (dans le cricket fantastique).

Nous choisissons les joueurs en fonction de leurs performances passées dans des sports fantastiques, mais le comportement humain est imprévisible. Si un joueur ne se débrouille pas bien au cours des derniers matchs, il pourrait très bien jouer au prochain match. Alors, quel impact cela a-t-il sur un jeu dans les sports fantastiques ?

C’est comme sélectionner une équipe. Vous êtes le capitaine de l’équipe et sélectionnez quelqu’un en fonction de son dossier. Personne ne peut prédire ce qui va probablement arriver parce que quelqu’un viendra très bien jouer. Tu te fies à ton intuition et c’est ce qui la rend différente d’une personne à l’autre, mais ce n’est pas strictement intuitif. C’est le résultat de beaucoup de travail.

Quelles sont vos attentes avec l’IPL de cette année ?

Qui je pense va gagner n’a pas d’importance, mais qui gagne est important. Plus le jeu est court, meilleures sont les chances de gagner une équipe. Nous voyons qu’il y a une science dans le cricket des 20 joueurs qui détermine ce qui va se passer.

Nous vivons une époque si troublée. Pour ces deux tournois (IPL et T20), je veux que les fans voient du bon cricket se dérouler.

Il y a tellement de formats de cricket en Inde aujourd’hui. Pensez-vous que cela met la pression sur les joueurs même si cela rapporte beaucoup d’argent ?

C’est aux fans de décider. Pensez-y comme un marché FMCG. Il s’agit de ce que les gens veulent. Mais s’il s’agit d’un produit patrimonial, vous voulez le garder. Je demanderais à mes amis de l’industrie des médias, car ils ont le pouls de l’aam janta.

À mesure que les ligues fantastiques de cricket et de football deviennent plus grandes, cela devient un baromètre de la perception du public.

En fait, sur notre plateforme, plusieurs personnes ont joué au cricket féminin, ce qui est un gros signe. Beaucoup d’entre nous sont désireux de faire avancer l’idée de l’IPL pour les femmes et c’est inévitable.

Cela a commencé avec l’IPL et maintenant nous avons plusieurs ligues comme la Pro Kabaddi League, la Pro Wrestling League, la Super League indienne et d’énormes sommes d’argent affluent…

(Il coupe) C’est l’avenir. Country vs country est fantastique et ne mourra jamais, mais en tant que sport de masse, seules 11 personnes peuvent rêver d’y jouer. Je me souviens que dans l’un des matchs Punjab Kings vs RCB, Harpreet Brar est entré et a eu un excellent match. Vous ne le verrez pas au format pays contre pays.

Il est l’opprimé ici et est devenu une star du jour au lendemain. Ces histoires ne se produisent que pendant les ligues, car il faut travailler très dur pour faire partie de l’équipe nationale. Ce qu’IPL a fait, c’est qu’il a donné des opportunités et de la confiance aux joueurs. C’est une émission de téléréalité pure et non scénarisée.

Vous venez d’un milieu universitaire, avec des professeurs comme parents. Vous êtes allé à IIM Ahmedabad, mais vous vous êtes mis au commentaire. Comment cette tournure des événements s’est-elle produite ?

Les temps étaient très différents à l’époque de ce que nous avons aujourd’hui. Nous n’avions pas beaucoup de choix. Les salaires à l’époque étaient de 2 000 à 2 500 par mois. Les perceptions du risque étaient donc très différentes. Ce n’était pas seulement avant Internet, mais avant la libéralisation.

C’est une longue histoire que je dois raconter un jour.

Vous jouiez au cricket à l’université. Avez-vous pensé à en faire un métier ?

Non. Pourquoi le ferais-je ? Il n’y avait pas d’avenir à ce moment-là. Le genre de familles dont nous venons, ce n’était pas une option. Que vous soyez bon ou non, c’est une autre question. Mais il n’y avait pas d’option. J’ai assez joué pour en profiter. Vous n’êtes peut-être pas assez bon peintre pour posséder une exposition d’art ou une galerie, mais vous en savez assez sur l’art pour regarder et dire quelle peinture est la meilleure comme un critique d’art.

C’est en fait l’une des raisons de la croissance des sports fantastiques en Inde. Tout le monde se prend pour des critiques. Le sport fantastique se développe sur ce principe même.

