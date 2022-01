L’iPod shuffle fait son retour… en tant que tendance de la mode TikTok

Le premier gadget tendance d’Apple fait son grand retour. L’iPod shuffle de deuxième génération introduit il y a un peu plus de 15 ans connaît un regain de popularité sur nul autre que TikTok. Les iPod shuffle de deuxième, troisième et quatrième générations avaient tous des clips intégrés et étaient disponibles dans une grande variété d’options de couleurs, ce qui les rendait facilement portables. TikTok est connu pour être une rampe de lancement pour des tendances comme celle-ci, ce n’est donc pas nécessairement une surprise. Comme l’a noté The Information, l’iPod shuffle n’est pas le seul à connaître une telle augmentation de popularité. D’autres gadgets rétro font également leur retour, menés par les millennials.

Il y a quelques semaines, TikTokers a commencé à partager des clips portant l’iPod shuffle de deuxième génération comme pince à cheveux. Ils les utilisent à la fois comme accessoires de mode autonomes et comme lecteurs de musique avec des écouteurs filaires. Les écouteurs filaires font également un retour, dont nous avons parlé plus en novembre. Une recherche rapide sur TikTok donne des tonnes de résultats montrant des utilisateurs accessoirisant avec d’anciens iPod shuffles. La première vidéo de @sailorkiki à arriver sur le réseau social a cumulé plus de 2 millions de vues et près de 350 000 likes. Mais la tendance des pinces à cheveux n’est pas la seule à accroître la popularité de l’iPod shuffle.

Selon Newsweek, les millennials sur TikTok partagent également des clips amusants de l’iPod shuffle, affirmant ne pas savoir ce que c’est. Les blagues ont apparemment déclenché des TikTokers plus anciens, mettant en évidence un fossé générationnel plutôt hilarant. Il ne fait aucun doute que les anciens produits Apple, en particulier les iPods, ont suscité un grand intérêt à mesure que la nostalgie grandit à leur égard.

Comme la vidéo TikTok en pince à cheveux, la blague du millénaire a accumulé des millions de vues et des centaines de milliers de likes.

Apple a retiré l’iPod shuffle en 2017, il n’est donc plus commercialisé depuis 5 ans. Mais le modèle d’iPod shuffle qui semble faire le tour est principalement la deuxième génération. Les couleurs pastel de septembre 2007 semblent être les plus populaires en ce moment, les tons plus vifs du début 2007 et de la fin 2008 passant au second plan.

