L’iPod touch 7 pourrait-il être le dernier iPod de l’histoire ?

Ce mois de mai prochain marquera trois ans depuis qu’Apple a sorti l’iPod touch de 7e génération. C’est assez de temps pour qu’un nouveau-né apprenne à marcher et à communiquer, cela doit donc signifier que l’iPod touch 8 arrive cette année, n’est-ce pas ?

Absolument pas. Tous les signes indiquent que l’iPod touch conserve son statut de produit qui reste dans la gamme Apple, mais il n’y a aucune rumeur d’un iPod touch 8 jamais existant. Je parierais plutôt que l’iPod touch 7 languit jusqu’à ce qu’il perde la prise en charge de la dernière version d’iOS que de parier qu’un nouvel iPod touch arrive.

C’est purement mon intuition, cependant, et un iPod touch de 8e génération avec une mise à niveau du processeur et pas grand-chose d’autre n’est totalement possible ! Peut-être qu’Apple apporterait même ses nouvelles couleurs de minuit et de lumière des étoiles à l’iPod touch. Qui sait! Pas moi, mais c’est amusant d’y penser.

« A l’époque… »

L’iPod touch était légendaire lors de sa première en septembre 2007. L’iPhone était tout neuf, au prix de 499 $ et plus avec un contrat de deux ans, et limité à certains opérateurs dans le monde. L’iPod touch de première génération, cependant, coûtait 299 $ pour 8 Go (contre 599 $ avec un contrat de deux ans pour l’iPhone) et déconnecté de la complexité des opérateurs.

C’était également le lecteur de musique numérique le plus avancé à pas de géant à une époque où l’iPod et iTunes révolutionnaient encore l’expérience musicale. Pour le contexte, Apple célébrait 100 millions d’iPods vendus et 1 million d’iPhones vendus au cours de la même semaine que l’iPod touch a fait ses débuts.

La gamme d’iPod cette année-là comprenait également un nouvel iPod classic et un iPod nano qui lisaient des vidéos sur un écran de deux pouces. Pendant ce temps, l’iPod touch exécutait le même système d’exploitation que l’iPhone, comportait un écran tactile de 3,5 pouces et incluait le wifi pour Safari, YouTube et quelque chose appelé iTunes® Wi-Fi Music Store. Les choses se sont vraiment bien passées l’année suivante lorsque l’App Store a été lancé.

J’avais 17 ans lorsque l’iPod touch original est sorti, et l’iPhone était loin d’être accessible pour moi. Il me faudra encore deux ans avant d’avoir mon premier iPod touch.

À ce moment-là, j’avais parcouru quelques smartphones Android (exécutant Cupcake) que j’avais sur le thème d’un iPhone, mais mon iPod touch était la façon dont j’ai vécu ce que nous appelons maintenant iOS. (Vous avez également payé pour les mises à jour logicielles de l’iPod pour le tactile à l’époque. Bizarre, n’est-ce pas ?)

L’iPod touch était en fait un très bon appareil pour un étudiant de première année vivant sur le campus avec le wifi disponible partout – surtout si votre opérateur n’était pas AT&T. J’ai obtenu mon diplôme de l’iPod touch avec l’iPhone 4. Des versions plus récentes sont revenues dans ma vie pour mes enfants avant que la gamme d’iPad ne mûrisse suffisamment pour avoir des versions plus abordables.

Maintenant, tout comme dans les magasins de détail d’Apple, l’iPod touch se trouve juste sur une étagère, ramassant principalement la poussière. Revenons maintenant de ce voyage nostalgique qui m’a fait me sentir un peu poussiéreux.

Y en aura-t-il jamais un autre ?

La question « y aura-t-il un jour un autre iPod touch ? en est un qui est plus ancien que l’iPod touch 7. Pourtant, au fil des années, la possibilité qu’il n’y en ait pas semble de plus en plus forte.

Avouons-le : à l’ère des smartphones modernes, nous ne voyons tout simplement plus les fuites d’iPod baisser comme autrefois. Il est plus facile de consulter l’historique des dates de sortie de l’iPod touch ou de projeter la prise en charge de la version iOS pour les modèles actuels.

Les quatre premiers modèles d’iPod touch avaient un an entre chaque version. En 2010, l’iPhone 4 est arrivé et en 2011, il a obtenu le soutien de Verizon après des années d’exclusivité AT&T aux États-Unis.

Les deux modèles suivants d’iPod touch sont restés chacun trois ans avant d’être mis à niveau. L’iPod touch de 6e génération a prolongé sa durée de vie à quatre ans en tant que modèle actuel jusqu’à ce que le support logiciel devienne un problème.

C’est à ce moment-là que l’iPod touch de 7e et actuelle génération est apparu, et maintenant il ne reste plus que quelques mois avant d’avoir trois ans. Vous pouvez raisonnablement deviner que l’iPod touch actuel a encore un an dans le réservoir, mais à quoi ressemble la prise en charge du processeur ?

iPod touch a le même processeur que l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus

L’iPod touch actuel a été lancé en 2019 avec une puce A10 Fusion qui a fait ses débuts dans l’iPhone 7 en 2016. La version actuelle d’iOS (15.2) prend en charge les iPhones d’un an plus tôt. La rumeur dit qu’iOS 16 abandonnera la prise en charge de l’iPhone 6s, 6s Plus et SE de première génération, mais l’iPod touch actuel serait toujours pris en charge.

Étant donné que nous cherchons à ce que l’iPhone 7 cesse de recevoir les mises à jour logicielles majeures, il est probable que l’iPod touch actuel continuera à recevoir les mises à jour iOS pendant au moins un an ou deux.

Cela nous amène à nouveau à cette grande question persistante. Y aura-t-il à nouveau une mise à jour du processeur et un changement de couleur, ou doit-on s’attendre à ce que l’iPod touch actuel soit le dernier ? Partage tes pensées!

