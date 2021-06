Lips explique pourquoi le documentaire d’Anvil a été mieux reçu dans certains pays que dans d’autres

Dans une nouvelle interview avec Les anges vivent dans ma ville, ENCLUME leader Steve “Lèvres” Kudlow a expliqué pourquoi le documentaire du groupe en 2008, “Anvil! L’histoire d’Anvil” – qui a suivi le groupe de métal vieillissant canadien lors d’une tournée de plus en plus malheureuse – a semblé être reçu plus favorablement dans certaines parties du monde que dans d’autres. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai beaucoup remarqué où le film a pris racine et où nous avons le plus de respect et pourquoi. C’est en fait assez intéressant. Et cela reflète vraiment plus une vision de la société que ce que faisait le groupe. C’est, par exemple, quelle est l’éthique d’une société spécifique ? Quelles sont les choses qui les motivent ? Quelles sont les choses qu’ils aiment ou qu’est-ce qu’ils n’aiment pas ? La Suède ou l’Angleterre, ils ont une très tenace [unintelligible] là. Ils s’accrochent à quelque chose [when] ils veulent le faire, et ils ne lâchent pas. Et même si ça ne marche pas, ils couleront avec le navire. Je veux dire, c’est la même chose avec de nombreux pays européens. Mais quand on parle de l’Amérique du Nord, en particulier du Canada ou [United States Of] L’Amérique, quand les gens sont en quelque sorte rejetés ou qu’ils n’obtiennent pas le succès, ils arrêtent – il suffit d’arrêter et d’essayer de faire autre chose… Ce dont je parle, c’est généralement que l’attitude est que je n’obtiens pas ce que je veux donc je vais arrêter et j’essaierai autre chose.”

Lèvres déjà abordé le même sujet dans une interview de février 2018 avec Métal de Belfast. Parlant de l’accueil au ENCLUME film, Lèvres a dit : « Qu’est-ce qu’un aspect vraiment fascinant [is that] dans les pays où l’éthique du travail est vraiment, vraiment difficile, où les gens ont vraiment une bonne, bonne, bonne éthique de travail, peu importe à quel point vous devez travailler dur, vous allez juste travailler. [And] ces pays semblaient adopter la ENCLUME histoire plus que d’autres… D’après mon expérience personnelle, en Amérique, c’est à peu près pris pour acquis et les gens la regardent en quelque sorte comme, « Et alors ? » Parce que les gens dans ce pays, en général, sont paresseux, et s’ils peuvent bénéficier de l’aide sociale, ils le feront. Ils n’ont pas d’éthique de travail. Alors, comment pourraient-ils se rapporter à une histoire sur quelqu’un qui continue d’essayer et d’être confronté à des adversités et à des échecs ? Ce n’est pas la manière américaine. La manière américaine [is]: si je ne réussis pas tout de suite, arrête et passe à autre chose. Et c’est là que réside la différence. J’ai vraiment remarqué que le film avait particulièrement frappé fort au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède et en Allemagne. Ce sont des endroits qui ont une éthique de travail très, très, très lourde. Les gens travaillent parce qu’ils le veulent, pas parce qu’ils y sont obligés.”

Suite à l’inévitable contrecoup de ses commentaires, qui ont été publiés sur BLABBERMOUTH.NET, Lèvres a pris à son personnel et à celui du groupe Facebook pages pour clarifier ses propos, insistant sur le fait que ses « déclarations [were] sorti de son contexte pour attirer le plus d’attention possible.”

Lèvresla déclaration complète de — qui a depuis été supprimée de ENCLUMEsur les réseaux sociaux de — lisez ce qui suit : « À mes amis américains, le message de Blabbermouth était une déclaration mal interprétée. Il était censé faire référence à ENCLUMEles relations d’affaires de dans le pays. Lorsque nous avons essayé de trouver des personnes pour nous aider et avec qui faire des affaires, nous avons constaté que personne n’était disposé à moins que l’argent ne soit immédiat. À titre d’exemple, les maisons de disques voulaient nos trois premiers albums gratuitement, ce qui signifiait automatiquement qu’elles gagnaient instantanément de l’argent grâce au travail acharné et à l’investissement de la maison de disques canadienne qui a payé et produit ces enregistrements. En conséquence, ces enregistrements ne sont toujours pas diffusés dans le pays à ce jour. Les labels n’étaient pas disposés à travailler vers un objectif… que la paresse ou la cupidité fasse peu ou pas de différence, le résultat final est le même. Il existe de nombreux cas de ce type tout au long de notre carrière dans le monde de la musique. Comme avec la plupart de l’humanité, les gens veulent autant que possible pour le moins possible. De l’argent pour rien. Il s’agissait d’une déclaration généralisée. Malheureusement, et comme d’habitude, les déclarations [get] sorti de son contexte pour attirer le plus d’attention possible. Je m’excuse auprès de tous pour cela. Vraiment une triste représentation des intentions. J’espère que les gens pourront voir au-delà de ça et me pardonner si vous avez été insulté.”

“Anvil! L’histoire d’Anvil” a été nommé l’un des meilleurs documentaires de 2009 par un grand nombre d’associations de critiques de cinéma à travers le continent, y compris des critiques à Chicago, San Francisco, Toronto et Las Vegas, ainsi que le Association Internationale du Documentaire, les Société des critiques de films en ligne, et le Société nationale des critiques de cinéma. Il figurait également dans le Top 10 de fin d’année dans des publications telles que le New York Times, Washington Post, Semaine d’actualités, et Voix du village.

“Anvil! L’histoire d’Anvil” était le premier réalisateur du scénariste Sacha Gervasi (“Le terminal”) et a été produit par Rébecca Yeldham (“Le coureur de cerf-volant” et “Les journaux de moto”). Le film suit Kudlow et Reiner et leur groupe, ENCLUME, qui a sorti l’un des albums les plus lourds de l’histoire du métal, dans les années 1982 “Métal sur métal”. L’album a influencé toute une génération musicale de groupes de rock, dont METALLIQUE, TUEUR, et ANTHRAX, qui ont tous vendu des millions de disques. ENCLUME, d’autre part, a pris un chemin différent – droit à l’obscurité. Le film était à la fois divertissant et touchant car il suivait leur quête ultime de la gloire et de la fortune qui leur était si insaisissable.



