LIQ intègre Chainlink, améliore la précision et la crédibilité des règlements | Invezz

LIQ Protocol, un importante protocolo de liquidación en cadena basado en Solana (SOL / USD ), se ha actualizado a Chainlink Price Feeds para mejorar la precisión, seguridad y confiabilidad del mecanismo de oráculo de su motor de liquidación, según aprendió Invezz en un comunicado de presse.

Comme la dépendance vis-à-vis de LIQ pour effectuer le règlement du protocole DeFi est très élevée, la mise à jour devrait améliorer la robustesse de bon nombre de ces protocoles chez Solana.

Accès garanti à des données actuelles de haute qualité

Le mécanisme de règlement de LIQ garantira l’accès à des données tarifaires de haute qualité en intégrant le réseau Oracle décentralisé leader du secteur. Ces données sont représentatives du marché général sans sacrifier la sécurité et la disponibilité.

Les utilisateurs auront accès à un mécanisme de règlement pour les projets de marge / prêt basé sur Solana, qui est toujours synchronisé avec les marchés mondiaux et fonctionne à temps.

Chaque position que LIQ négocie pour liquidation sera vérifiée pour manque de garantie avant d’être approuvée dans la chaîne en vérifiant les prix de Chainlink. La mise à jour initiale concernera tous les prix actuellement sur le devnet Solana. Des sources de tarification personnalisées telles que RAY / USD, FTX Token (FTT / USD) et LIQ / USD suivront.

Matt, co-fondateur et PDG de LIQ Protocol, explique pourquoi Chainlink était un choix naturel :

Nous sommes ravis d’intégrer la solution Oracle de tarification standard de l’industrie sous la forme de canaux de tarification Chainlink, nous donnant accès à des données de tarification de haute qualité et inviolables pour aider à renforcer notre moteur de règlement. La réputation de Chainlink et la qualité de ses produits correspondent parfaitement à ce que nous nous efforçons d’apporter à l’écosystème Solana DeFi, en le préparant au succès en établissant une base solide d’infrastructure sécurisée et fiable.

Chainlink sécurise des protocoles d’une valeur de dizaines de milliards

Chainlink maintient une disponibilité élevée et une sécurité renforcée, même en cas d’attaques de prêt instantanées, de pannes soudaines et de temps d’arrêt des échanges. Sécurise les principaux protocoles DeFi avec des dizaines de milliards de dollars de valeur de contrat intelligent. Il garantit une fréquence de mise à jour élevée, une infrastructure solide et une surveillance transparente.

Vous pouvez effectuer des mises à jour fréquentes des prix à un coût minimal et utiliser des réseaux décentralisés d’opérateurs de nœuds professionnels. Enfin, Chainlink permet aux utilisateurs de vérifier de manière indépendante les performances en temps réel et historiques de Price Feeds en fournissant un ensemble stable d’outils de surveillance de la chaîne et un cadre de réputation.

