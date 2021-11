« Liquid Swords »: le génie de GZA coupe toujours profondément

L’attaque coordonnée du Wu-Tang Clan contre le hip-hop dans les années 90 était tout simplement magistrale. Leur premier album de 1993, Enter The Wu-Tang (36 Chambers), a présenté chaque membre très individuel du groupe tout en jetant les bases d’une rafale de sorties en solo, toutes dirigées par le producteur / cerveau RZA. L’effet global était de faire apparaître le Wu comme une sorte de groupe de super-héros, chaque individu apportant un pouvoir unique. RZA avait la production nous, créant une atmosphère unique en peaufinant des échantillons d’âme et en soulevant le dialogue des films d’arts martiaux. Ol’ Dirty Bastard était le canon lâche : on ne savait jamais vraiment ce qui allait se passer quand il s’emparait de ce micro. Et GZA – eh bien, il y a une raison pour laquelle il était également connu sous le nom de The Genius. Et cette raison est Liquid Swords.

Sorti le 7 novembre 1995, le quatrième album solo de Wu-Tang (et troisième sortie affiliée cette année-là seulement), Liquid Swords est un véritable chef-d’œuvre – et l’album le plus cinématographique de l’histoire du collectif, en partie grâce à La production clinique de RZA. Il déniche des dialogues de films plus effrayants que sur n’importe quel autre disque de Wu avant ou depuis ; déforme les samples soul pour débarrasser toute trace de kitsch rétro (le crochet vocal désincarné de « Cold World » hante toujours) ; exécute des lignes de synthé qui ajoutent une menace supplémentaire, notamment avec leurs coups saccadés sur la piste titre d’ouverture. Les résultats sont un lit de son sinistre, presque glacial sur lequel GZA peut étendre sa voix.

Et GZA a apporté son A-game, son flux narratif réfléchi qui parcourait le disque – « coulant comme du métal liquide », comme il l’a dit plus tard ; tranchant comme les épées du film dont l’album a emprunté son nom, Legend Of The Liquid Sword, dans lequel « les gens se feraient couper la tête mais ce serait toujours sur leurs épaules… parce que l’épée était si tranchante ». Lors des efforts de groupe, les membres du Wu-Tang ont dû se battre pour les premières places, rivalisant comme des combattants d’arts martiaux pour prouver qu’ils étaient assez dignes pour porter une piste. Mais bien que chaque affilié Wu de l’époque fasse un invité sur Liquid Swords, c’est clairement le spectacle de GZA, ses paroles de ghetto parsemées à la fois de motifs d’arts martiaux et d’échecs – reflétés de manière mémorable dans l’œuvre d’art – alors qu’il prend sa position de grand maître du groupe . Et il est discret avec ça aussi. « Shadowboxin' » pourrait donner les vers d’ouverture et de clôture à Méthode Homme, mais GZA sautille et se faufile au milieu, marquant tous les coups fatals.

D’une certaine manière, Liquid Swords l’a gâché pour tout le monde. Il a fait le Top 10 américain et a également donné au Wu sa première apparition dans les charts britanniques depuis Enter The Wu-Tang. Et tandis que le Wu, à la fois collectivement et individuellement, aurait beaucoup à offrir dans les années à venir – notamment Fantôme Killah‘s Ironman, sorti l’année suivante – le ralentissement ultérieur des sorties de Wu-Tang a peut-être indirectement dit quelque chose sur la tâche intimidante de suivre Liquid Swords. En tant qu’artiste solo, GZA lui-même resterait silencieux pendant quatre ans, revenant avec Beneath The Surface en 1999, un effort plus que louable à une époque où le paysage hip-hop avait à nouveau changé, son attention se tournant vers le sud comme OutKast, Timbaland, et Les Neptunes ont inauguré une nouvelle ère.

Mais Liquid Swords reste intemporel, sa stature reflétée dans le fait que GZA l’a interprété en direct dans son intégralité depuis – un honneur plus souvent réservé aux albums de rock classique et de prog. Mais ensuite, Liquid Swords repousse les limites, non seulement atteignant continuellement les échelons supérieurs des listes des «plus grands albums de hip-hop», mais apparaissant confortablement dans les résumés des plus grands de tous les temps, quel que soit le genre.

