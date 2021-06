Liquidation des produits Xiaomi: jusqu’à 15% de réduction en utilisant ce code sur eBay | La technologie

in

Les journées Xiaomi de juin sont ici sur eBay Espagne avec lesquelles vous pouvez obtenir des centaines de leurs produits et leur écosystème avec une remise de 15%.

Si vous êtes fan de Xiaomi ou simplement de ses prix bon marché, vous serez sûrement intéressé de savoir qu’en ce moment vous pourriez économiser encore plus si vous les achetez sur eBay Espagne. De nombreux magasins proposent des centaines de produits de toutes sortes de Xiaomi avec une remise de 15%.

Si vous souhaitez profiter des prix bas et en plus de la remise de 15%, il vous suffit de vous procurer l’un des produits sélectionnés et d’ajouter le code de réduction PXIAOMIJUNIO avant d’effectuer le paiement.

Les offres sont exclusives à ces magasins qui vendent sur eBay. Vous avez toute la sécurité d’un produit neuf et scellé, en plus de la garantie européenne de 2 ans qu’ils sont légalement tenus de vous offrir.

Vous avez jusqu’au dimanche 20 juin prochain pour obtenir ces offres et vous ne pouvez utiliser le code qu’une seule fois. Par conséquent, recherchez parmi les produits dont vous avez besoin et achetez-les tous en une seule fois pour bénéficier d’une remise de 15% jusqu’à 50 euros.

Xiaomi Mi 11 Lite

Vous voulez un bon mobile à un prix très bas ? Xiaomi Mi 11 Lite est l’un de ces mobiles Xiaomi BBB qui est maintenant présenté dans cette semaine d’offres sur eBay à un prix considérablement réduit avec le code PXIAOMIJUNIO.

Vous pouvez désormais avoir ce mobile avec un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour seulement 245 euros et avec la livraison gratuite depuis l’Espagne. Chez Amazon cette même version coûte 294 euros.

Un mobile avec un processeur Snapdragon 732G optimisé pour les jeux, avec un appareil photo de 64 Mpx. et une caméra selfie de 20 Mpx. avec batterie de 4 250 mAh et charge rapide.

N’oubliez pas de voir cette analyse complète du Xiaomi Mi 11 Lite que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

PETIT M3

Smartphone d’entrée de gamme POCO avec de très bonnes spécifications, notamment en ce qui concerne la batterie et l’écran.

L’un des mobiles vedettes de POCO tout au long de 2021 a été le POCO M3, un mobile très bon marché avec de très bonnes spécifications et qui est un changement de conception pour les mobiles POCO.

Cette version de POCO M3 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible ne vous coûtera que 118 euros sur eBay en utilisant le code PXIAOMIJUNIO.

En comparaison, ce mobile coûte près de 160 euros sur Amazon. Par conséquent, une excellente offre pour ce mobile en bleu. Dépêchez-vous car c’est une si bonne affaire qu’elle sera bientôt terminée.

Vous avez toutes les informations sur ce POCO M3 dans l’analyse complète que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 de base

Ces écouteurs sans fil sont dotés du Bluetooth 5.0 et d’un étui de chargement inclus. Son autonomie est d’environ cinq heures à chaque nouvelle recharge.

Les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic sont des écouteurs totalement sans fil avec un design de poteau parfait pour éliminer les câbles gênants et pouvoir écouter de la musique, des vidéos et des podcasts de bonne qualité et pour très peu.

Ils vous offrent une bonne qualité sonore et une bonne autonomie, car ils durent jusqu’à 5 heures sur une seule charge, mais avec le boîtier de charge ils peuvent atteindre jusqu’à 20 heures de lecture. Il dispose de microphones externes pour réduire le bruit dans les appels et si vous avez un mobile Xiaomi, il les détectera automatiquement lorsque vous ouvrirez la boîte.

Le prix est une vraie aubaine. S’il n’était déjà que de 15,99 euros sur eBay, l’utilisation du code vous coûtera 13,59 euros. En revanche, sur Amazon, ils coûtent près de 23 euros.

Scooter électrique Xiaomi Mi 1S

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, étendant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km/h.

C’est le scooter électrique à la mode dans le monde entier. Ce scooter Scooter électrique Xiaomi Mi 1S C’est l’un de ces modèles qui pour un peu plus de 300 euros est un bon prix, mais sur eBay maintenant, vous pouvez le prendre pour seulement 276,24 euros et avec des frais de port totalement gratuits. Bien sûr, n’oubliez pas d’utiliser le code de réduction PXIAOMIJUNIO pour obtenir ce prix.

Ce modèle spécifique de scooter électrique Xiaomi a un moteur de 250W capable d’atteindre des points maximum de 500W pour atteindre jusqu’à 25 km/h dans les rues et les autoroutes en Espagne. De plus, sa batterie vous offre jusqu’à 30 km d’autonomie, qui dépendra de la vitesse, des dénivelés et du poids du conducteur.

Amazfit Bip U

Cette montre connectée possède un écran couleur, une bonne autonomie et un capteur de fréquence cardiaque. En outre, il mesure également des données telles que la SpO2.

Amazfit est une marque qui fait partie de l’écosystème Xiaomi et c’est même celle qui produit sa montre connectée et ses bracelets d’activité. C’est pourquoi une montre intelligente comme celle-ci Amazfit Bip U ils peuvent parfaitement fonctionner avec les applications de santé de Xiaomi.

Il s’agit d’une montre intelligente avec un écran de 1,43 pouces et des capteurs qui mesurent vos pas, les calories brûlées, fréquence cardiaque et même niveau d’oxygène dans le sang. Comprend 50 cadrans personnalisables et suivi des sports, y compris la natation comme peut être immergé jusqu’à 50 mètres.

Sur Amazon, vous pouvez l’acheter pour 59 euros, mais sur eBay, cela ne vous coûtera que 35,69 euros avec une livraison totalement gratuite.

