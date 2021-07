Liquidation sur Amazon de ce robot aspirateur Roomba, l’un des plus populaires à seulement 199 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un bon aspirateur robot pas cher, vous avez de la chance : Roomba 671, un modèle très populaire est à prix démolition sur Amazon, qui l’a réduit à seulement 199 euros.

De plus en plus de foyers ne peuvent pas vivre sans leur robot aspirateur. Cet appareil offre une grande aide pour garder les sols propres tous les jours sans aucun effort, ce qui, combiné à son prix de plus en plus abordable, a conduit à une augmentation des ventes.

Si vous n’avez toujours pas le vôtre et que vous songez à acheter un aspirateur robot pas cher et de bonne qualité, faites attention car cette offre vous intéresse. Le Roomba le plus populaire est en vente sur Amazon et vous pouvez l’obtenir pour seulement 199 euros.

Nous parlons de Robot aspirateur iRobot Roomba 671, l’un des modèles les plus appréciés pour son bon rapport qualité-prix. Il coûte généralement environ 250 euros, vous économisez donc 50 euros grâce à cette promotion.

Ce robot aspirateur est l’un des plus abordables d’iRobot, même s’il n’en est pas moins complet pour cela. Par exemple, il est compatible avec Alexa et Google Assistant et cartographie intelligemment votre maison pour un nettoyage plus détaillé.

iRobot est la marque de référence en matière d’aspirateurs robots, mais le problème est que ses modèles sont généralement plus chers que ceux de la concurrence. Grâce à cette offre Vous pouvez prendre l’une de ses options les plus populaires à un prix d’aspirateur robot à faible coût.

Pour moins de 200 euros, le Roomba 671 en vaut la peine car il met à votre disposition toutes les fonctions que vous pourriez souhaiter. Il convient aux sols durs et aux tapis et offre un nettoyage en profondeur.

Grâce à son système de nettoyage en trois étapes et ses deux brosses multi-surfaces, il emprisonne la saleté, la poussière et autres particules. Il est également efficace pour nettoyer les poils d’animaux.

Il dispose du système de navigation iAdapt 1.0 et de plusieurs capteurs qui vous permettent de reconnaître l’environnement, éviter les obstacles et choisir la voie de nettoyage optimale à chaque instant. Il est capable de détecter les zones où plus de saleté s’accumule pour les nettoyer en profondeur.

Choisir un Roomba devient de plus en plus compliqué en raison du nombre de modèles qui existent. Nous vous expliquons tout afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.

Il est équipé d’un matériel avancé et devient plus intelligent au fil du temps grâce aux mises à jour logicielles. Vous pouvez le contrôler via l’application mobile iRobot, où vous pouvez voir la carte de votre maison et programmer des routines de nettoyage.

En outre, est compatible avec l’assistant Google et Alexa vous pouvez donc également le contrôler par commandes vocales. Et il fait des suggestions intelligentes basées sur divers paramètres, comme faire un nettoyage supplémentaire pendant la saison des allergies ou pendant la saison de la mue des animaux.

