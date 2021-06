Liquidation sur les aspirateurs Dyson : à partir de 299 euros vous pouvez avoir les meilleurs aspirateurs sans fil du marché | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Dyson jette la maison par la fenêtre avec des remises impressionnantes sur certains de ses meilleurs aspirateurs et vous pouvez donc en obtenir un à partir de seulement 299 euros.

Les aspirateurs sans fil Dyson sont considérés comme les meilleurs que vous puissiez acheter sur le marché. Son design révolutionnaire, son moteur cyclone très puissant et le design ont servi à prendre pied dans les foyers du monde entier. Son principal inconvénient est le prix et le fait que le design a été copié ad nauseam.

Mais si vous avez toujours voulu posséder un aspirateur Dyson et voir par vous-même pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs aspirateurs du marché, En ce moment, vous avez un règlement sur le site Web de Dyson en Espagne.

Il s’agit d’une vente sur le site officiel de Dyson en Espagne, avec livraison depuis vos entrepôts locaux et sans frais de port.

De cette façon, vous n’aurez aucun problème d’aucune sorte puisque vous achetez le produit directement auprès du fabricant, avec toutes les garanties européennes et le service après-vente.

Il existe de nombreux aspirateurs sans fil sur le marché, mais peu comme le Dyson. Ces modèles sont en vente pour une durée limitée, alors dépêchez-vous de vous les procurer.

Dyson V8 Absolu +

Cet aspirateur vertical sans fil avec accessoires a toute la puissance dont vous avez besoin pour aspirer même les tapis et les moquettes sans trop de problèmes.

Le modèle d’entrée de gamme de Dyson dans les aspirateurs sans fil et à cyclone est le suivant Dyson V8 Absolu +. C’est un modèle qui a un réservoir qui se vide horizontalement et avec une autonomie allant jusqu’à 40 minutes.

Comprend 2 brosses et accessoires pour nettoyer tous les types de saleté sur différents types de sols et de surfaces. Il comprend un chargeur et un port de charge que vous pouvez mettre au mur pour le garder toujours à portée de main et avec une batterie pleine.

Son prix est de 399 euros, mais vous pouvez profiter d’une remise de 100 euros pour une durée limitée et l’obtenir pour seulement 299 euros.

Dyson Cyclone V10 Absolu

Aspirateur balai cyclonique avec moteur cyclone électronique, autonomie de 60 minutes, 3 vitesses d’aspiration et de nombreux accessoires.

Un modèle plus récent qui a commencé la refonte de ces aspirateurs sans fil chez Dyson est le Dyson Cyclone V10 Absolu. Cette version a un réservoir qui s’ouvre verticalement, de cette façon vous ne toucherez jamais la saleté lors de la vidange après l’avoir utilisé.

Ce modèle dispose déjà de 3 modes de puissance d’aspiration, le plus puissant étant capable d’aspirer des surfaces telles que des canapés ou des lits pour éliminer toute la poussière qui reste entre les fibres. Son moteur est 30% plus puissant que le V8.

Il améliore également son autonomie, passant à 60 minutes de fonctionnement.

Ce modèle est livré avec 2 brosses motorisées et divers accessoires. Son prix normal est de 499 euros, mais pour une durée limitée il coûte 412 euros avec livraison gratuite.

Dyson V11 Torque Drive supplémentaire

Aspirateur dynamométrique Dyson V11. L’une des versions haut de gamme de cet appareil qui comprend la brosse Torque.

Nous passons à l’un des aspirateurs les plus récents disponibles auprès de Dyson Espagne. Est Dyson V11 Torque Drive supplémentaire est un aspirateur avec un puissant moteur cyclone à 3 vitesses capable d’aspirer même la saleté la plus incrustée de fibres.

Il est le plus performant grâce à une refonte de son système cyclone. Le Torque Drive Extra est conçu pour un nettoyage en profondeur, en particulier dans les maisons avec des animaux domestiques. De plus, sa batterie s’améliore beaucoup par rapport aux modèles V8, avec 60 minutes d’autonomie.

Les modèles V11 comprennent un écran LCD sur le dessus qui indique l’état de l’aspirateur et son fonctionnement. Il compte un total de 10 accessoires et son prix a été abaissé de 104 euros, le laissant à 495 euros.

Dyson V11 Absolute Extra PRO

Aspirateur V11 Absolute Extra Pro de Dyson. C’est le produit haut de gamme de la marque. Comprend une multitude d’accessoires et une batterie supplémentaire avec kit de charge.

Le modèle le plus puissant, le plus économique et le plus accessoire de Dyson est celui-ci Dyson V11 Absolute Extra PRO. Il s’agit essentiellement du même système que le précédent V11, avec son moteur cyclone repensé pour être plus efficace, avec 3 vitesses et également avec un écran LCD qui affiche instantanément des informations sur son fonctionnement.

La différence est que ce modèle comprend une base de recharge verticale que Dyson vend 150 euros et est également le modèle avec la remise la plus élevée de tous.

La base verticale vous permet de ranger tous vos accessoires et de charger l’aspirateur sans avoir à percer la base dans le mur et de l’avoir toujours à portée de main.

Son prix normal est de 799 euros, mais avec une remise de 263 euros il n’est que de 536 euros.

Dyson 360 Heuriste

Le premier aspirateur robot de Dyson utilise la même technologie de moteur cyclone pour aspirer toute la saleté du sol sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Nous ne pouvons pas manquer cette occasion de souligner que le robot aspirateur Dyson 360 Heuriste il est également réduit. Ce produit est loin d’être le robot aspirateur que nous vous montrons habituellement qui coûte généralement entre 150 et 300 euros, il s’agit sans aucun doute de la gamme premium des aspirateurs robots.

Commencer parce que cela Dyson 360 Heurist a un moteur cyclone à l’intérieur, quelque chose qu’aucun autre modèle d’aspirateur autonome n’a, mais qui a un inconvénient, il est supérieur à la normale.

Malgré tout, ce robot présente tous les avantages de ces produits, tels qu’un moteur puissant, un système automatisé pour se déplacer librement dans votre maison en nettoyant le sol et des capteurs qui l’empêchent de heurter les meubles ou de tomber dans les escaliers. Il dispose également d’une connexion WiFi pour le contrôler depuis une application mobile.

Son prix de vente est de 999 euros, mais il peut désormais être obtenu pour une durée limitée pour 825 euros. L’une des meilleures offres que vous puissiez obtenir, moins chère que sur Amazon.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives.