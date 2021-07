Liquidation sur les mobiles realme : ce sont les meilleurs que vous pouvez acheter maintenant sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

realme jette la maison par la fenêtre avec certaines de ses meilleures offres sur les mobiles et accessoires de sa propre marque.

Nous voyons de nombreuses offres mobiles, mais la vérité est que les fabricants de smartphones lancent rarement une offre intéressante sur presque tous leurs appareils en même temps. Ils ont effectivement décidé de le faire ces jours-ci et pour un temps limité vous pouvez acheter certains de leurs mobiles à des prix très bas.

Cela ressemble à une liquidation en ordre. Les remises sont plutôt bonnes sur des mobiles comme realme 8, sa version 5G ou encore des mobiles bas de gamme comme realme C21.

Tous ces mobiles peuvent être achetés sur leur site internet, mais aussi sur Amazon avec les remises appliquées.

Ce sont les 5 meilleures offres que vous pouvez trouver sur les mobiles realme du 19 au 23 juillet, alors dépêchez-vous si l’un de ces mobiles vous intéresse.

Le modèle basique, bon et pas cher : realme 8

Obtenez ce realme 8 pour 139 euros

Un de leurs mobiles au meilleur rapport qualité-prix est proposé avec une remise de 30%. Il s’agit de realme 8, un smartphone que nous avons testé à la fois dans sa version normale et dans la version compatible avec les réseaux 5G.

realme 8 est un smartphone avec un processeur MediaTek Helio G95, un écran de 6,4 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible avec carte microSD et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Dans la section des caméras, il a un principal 64 mégapixels et une façade de 16 mégapixels.

Son prix est passé de 200 euros à 139 euros dans cette offre temporaire.

Rapport qualité-prix et avec la 5G : realme 8 5G

Le smartphone 5G le moins cher de realme avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz, un processeur octa core et jusqu’à 128 Go de stockage.

Bien qu’ils partagent le même nom, ils ne sont pas le même mobile. Ce realme 8 5G est un renouvellement qui, par son nom, vous aura déjà identifié qu’il est compatible avec les réseaux 5G.

Dans cette version, il améliore son écran, qui est de 6,5 pouces et rafraîchit 90 Hz, un processeur plus rapide et 5G comme le Dimensity 700, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible.

Réduisez la taille de résolution de la caméra principale à 48 mégapixels. En tant qu’appareil photo selfie, il utilise un appareil photo de 16 mégapixels. La batterie est de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Chez Amazon, il peut désormais être obtenu pour seulement 159 euros, l’un des prix les plus bas pour un smartphone avec ces caractéristiques et avec la 5G.

Ne manquez pas l’analyse complète de realme 8 5G que nous avons publiée sur ComptuerHoy.com.

Meilleur appareil photo : realme 8 Pro

Le mobile le moins cher avec un appareil photo de 108 mégapixels que vous pouvez trouver. Il possède également un écran AMOLED de 6,4 pouces, un processeur Snapdragon 720G, 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une bête avec un prix imbattable.

Parmi les mobiles haut de gamme de realme, vous pouvez trouver ce realme 8 Pro, une version de cette famille qui mise sur un meilleur écran, appareil photo et processeur.

Ce mobile que nous avons beaucoup aimé lorsque nous l’avons analysé mise sur un meilleur processeur comme le Qualcomm Snapdragon 720G, l’une des versions optimisées pour les jeux et pour obtenir de meilleures performances générales dans les applications nécessitant plus d’énergie et de puissance.

Il dispose également de 128 Go de stockage extensible et de 6 Go ou 8 Go de RAM. La batterie est de 4 500 mAh et elle a une charge extra-rapide de 50 W avec un chargeur de 65 W inclus dans la boîte.

Le point culminant est la chambre principale avec un capteur de 108 mégapixels, un appareil photo grand angle de 8 Mpx et macro de 2 Mpx. et capteur de profondeur. Pour vos selfies vous disposez du même appareil photo 16 Mpx.

Vous pouvez obtenir la version avec 6 Go de RAM pour 229 euros et la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 245 euros, qui est sans aucun doute la version que nous recommandons pour obtenir ce coup de pouce supplémentaire lors de la gestion de plus d’applications et de jeux. .

Le moins cher : realme C21

Obtenez le smartphone realme C21 pour 96 €

Si vous cherchez une bonne affaire ou une bonne affaire sur les mobiles, vous en avez maintenant l’opportunité avec ce realme C21, un smartphone d’entrée de gamme parfait pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup.

Pour ce qu’il en coûte, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce soit un smartphone aussi puissant que les autres, mais suffisamment pour être un smartphone pour une utilisation quotidienne avec WhatsApp, les réseaux sociaux et plus encore.

Utiliser un processeur MediaTek Helio G35, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible avec carte microSD.

Il a un appareil photo de base de 13 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels, une batterie de 5 000 mAh qui vous donnera de l’énergie pour l’utiliser pendant plus d’une journée, NFC, double SIM et chargement micro USB.

Cette aubaine a un prix et est très basse : elle ne coûte que 96 euros. Si vous avez des doutes sur ce realme C21 vous pouvez lire cette analyse complète.

Génération précédente : realme 7 5G

L’un des mobiles 5G les moins chers du moment. realme 7 5G a un écran de 6,5 “120 Hz et une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W.

realme 7 5G est peut-être d’une génération précédente, mais ce mobile reste une très bonne option, bon marché et avec 5G.

Ce mobile reste un excellent smartphone parfait pour tous les budgets. Il possède un écran de 6,5 pouces, un processeur MediaTek Dimensity 800U 5G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Son appareil photo principal mesure 48 mégapixels et dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W. Il ne manque de rien et convient parfaitement aux budgets serrés car il ne coûte que 222 euros sur Amazon.

Chez ComputerHoy.com, nous avons testé l’édition 4G et voici le résultat.

