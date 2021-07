Liquidation sur les produits Apple sur Amazon : AirPods Max, iPhone 12 et autres offres très intéressantes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De nombreux produits Apple les plus récents peuvent déjà être trouvés avec des remises importantes sur Amazon. Obtenez un iPhone, iPad, Mac en vente.

Les produits Apple ne sont pas exactement les moins chers au monde et bien que de nombreuses personnes paient volontiers le prix de détail officiel, il n’y a rien de mieux que de trouver des produits Apple à prix réduit.

À l’heure actuelle, nous pouvons trouver la plupart des principaux Produits Apple en vente, à partir des derniers modèles d’iPhone, d’iPad, de presque tous leurs Mac et même d’écouteurs AirPods. Le tout en quantité limitée et directement sur Amazon.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

La bonne chose à propos d’eux étant en vente sur Amazon est que les envois sont totalement gratuits et aussi, si vous vous inscrivez à Prime, les livraisons sont également rapides.

Si vous cherchiez un nouvel iPhone 12 en solde, ou peut-être un nouvel ordinateur portable MacBook Air à prix réduit, alors cette nouvelle est celle qui vous intéresse le plus car vous les trouverez moins chères que la normale.

iPhone 12 à partir de 744 €

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Le smartphone phare d’Apple, iPhone 12, est en vente en ce moment sur Amazon avec une remise assez succulente.

Ce modèle d’iPhone 12 en noir et avec 64 Go de stockage ne vous coûtera que 744 euros chez Amazon. C’est-à-dire, vous économiserez 164 euros du prix officiel auquel Apple le vend dans ses magasins physiques et en ligne.

Chez ComputerHoy.com, nous avons minutieusement testé cet iPhone 12 et nous vous dirons dans cette analyse tous les détails que vous devez savoir.

iPhone 12 Pro à partir de 1 008 €

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 3 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

L’un des modèles les plus avancés de l’iPhone 12 est également en vente. C’est lui iPhone 12 Pro, un smartphone avec un écran Retina XDR de 6,1 pouces et une connectivité 5G.

Ce mobile avec 3 caméras de 12 mégapixels et capteur LiDAR intégré qui permet de scruter le monde en 3D, désormais a une remise de 150 euros sur Amazon.

Si vous aimez l’iPhone 12 Pro de 128 Go et également en couleur graphite, vous pouvez l’obtenir pour 1008 euros avec la livraison gratuite.

iPhone XR pour 375 €

Ce mobile dispose d’un écran HD+, d’un Face Unlock, d’Apple Pay et de 64 Go de stockage, en plus d’un prix assez abordable.

iPhone XR Il a été lancé en même temps que l’iPhone XS, un smartphone qui a déjà quelques années mais fonctionne toujours comme au premier jour. C’est pourquoi cette offre est si intéressante.

Sur Amazon, ils disposent de l’iPhone XR en différentes couleurs avec 64 Go à partir de 375 euros au format reconditionné.

Que signifie reconditionné chez Amazon ? Ce sont simplement des produits qui ont été ouverts et ne peuvent plus être vendus comme neufs. Amazon certifie que les mobiles fonctionnent et semblent comme neufs et c’est pourquoi ils ajoutent une garantie de 1 an.

C’est l’un des meilleurs moyens d’économiser, c’est un mobile qui est et qui a l’air neuf avec une remise importante.

AirPods Pro pour 193 €

Les écouteurs antibruit actifs d’Apple sont également en vente. L’AirPods Pro, l’un de leurs écouteurs les plus recherchés, dispose d’une batterie d’environ 5 heures de lecture avec ANC actif et également d’un boîtier de recharge sans fil très compact.

Ces AirPods Pro ne coûtent désormais plus que 193 euros sur Amazon, soit une remise de plus de 85 euros par rapport à leur prix officiel.

AirPods Max à partir de 536 €

Après des années de rumeurs, les écouteurs circumauraux d’Apple sont une réalité, et il semble que cela ait porté ses fruits. Avec un design unique, les AirPods Max se positionnent comme l’un des meilleurs casques antibruit du marché

Le casque audio haut de gamme AirPods Max est l’un des produits audio les plus chers jamais commercialisés par Apple.

Bien que le design ne soit pas pour tout le monde, ces écouteurs de haute qualité en son, en design et en fabrication ont leur public.

Ils présentent une conception de haut-parleur fermé pour créer la meilleure suppression du bruit extérieur, mais également une suppression active du bruit.

Son prix sur Amazon est tombé à 536 euros dans sa couleur rouge et pour une durée limitée. Ils sont disponibles dans d’autres couleurs également avec des réductions. Vous trouverez l’édition bleue, noire et blanche la moins chère.

Ne manquez pas l’analyse complète des AirPods Max que nous avons publiée dans ComputerHoy.com.

iPad Air à partir de 579 €

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 “.

est iPad Air 2020 C’est l’une des dernières tablettes Apple, puissante et dotée d’un grand écran de 10,9 pouces.

Cette tablette possède un processeur A14 Bionic, avec une caméra arrière de 12 mégapixels et une caméra frontale de 7 mégapixels. Il a également une bonne qualité sonore et est compatible avec les réseaux WiFi 6, l’Apple Pencil de 2e génération et l’étui/clavier Apple.

Le modèle d’iPad Air 64 Go avec WiFi coûte désormais 579 euros, soit une remise de 70 euros par rapport à son prix d’origine.

MacBook Air à partir de 979 €

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

L’ordinateur portable le plus léger et l’un de ses équipements les plus vendus est le Macbook Air. Maintenant dans une génération avec le propre processeur M1 d’Apple, qui donne mille tours aux processeurs Intel et qui ont réussi à devenir un nouveau standard pour les ordinateurs portables équilibrés.

Cet ordinateur portable de 13,3 pouces avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD est un ordinateur portable parfait pour les étudiants pour sa qualité et sa durabilité.

Bien que le prix officiel de ce MacBook Air avec puce M1 soit de 1 129 euros, en ce moment sur Amazon, vous pouvez le prendre pour 979 euros en gris sidéral, argent doré. Une remise de 150 euros qui reste dans votre poche.

MacBook Pro à partir de 1 199 €

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable plus puissant parce que vous êtes un “professionnel”, par exemple un développeur ou que vous utilisez des applications de vidéo, de photographie ou de montage 3D, alors votre équipe est la Macbook Pro.

Toujours avec le nouveau processeur Apple M1 et avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, cet ordinateur portable de 13,3 pouces coûte actuellement 1 199 euros, soit une remise de 250 euros.

Les versions gris sidéral et argent coûtent le même prix. Si vous voulez 512 Go de SSD le prix passe à 1 499 euros, avec une remise de 180 euros.

iMac 24″ à partir de 1 354 €

Le meilleur tout-en-un d’Apple avec un écran 4,5K de 24 pouces, un processeur Apple M1 à 8 cœurs, un SSD et avec une épaisseur inférieure à l’iPad d’origine.

Le nouveau iMac 24 pouces C’est le dernier ordinateur Apple à recevoir la puce M1 ainsi qu’une refonte complète et profonde, le rendant extrêmement mince et puissant.

Cet ordinateur à écran Retina 24 pouces, puce M1 avec CPU 8 cœurs et GPU 7 cœurs, 2 ports USB-C, 8 Go de RAM et 256 Go SSD est désormais en vente au prix de 1 354 euros.

Mac mini à partir de 735 €

Cet Apple Mini PC a plusieurs versions, avec processeur Apple M1. C’est parfait si vous souhaitez utiliser macOS avec un ordinateur un peu plus abordable et compact.

L’ordinateur de bureau compact, léger et silencieux Mac mini c’est aussi l’un des produits Apple en vente.

Ce petit PC possède un processeur Apple M1 avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Il dispose d’un port Ethernet 1 Gigabit, de 2 ports USB-C avec Thunderbolt 4, d’une connexion HDMI, de 2 ports USB 4.0 et d’une sortie casque.

Son prix d’origine est de 799 euros, mais sur Amazon il est de 735 euros, soit une remise de 64 euros.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.