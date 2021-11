Liquidation sur les produits de la marque Amazon : ce sont les meilleures affaires de l’avant-première du Black Friday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Malgré le fait que le Black Friday soit dans quelques jours, Amazon a déjà activé des milliers d’offres qui se dérouleront jusqu’au 26 ou jusqu’à épuisement des stocks.

Comme presque chaque année, Amazon n’a pas voulu attendre le Black Friday pour activer une bonne partie des offres dans sa boutique, et c’est que petit à petit il devient courant que de nombreux produits aient vu leur prix baisser depuis des semaines.

De tous, ceux qui ont le plus de stock et les prix les plus ambitieux sont ceux d’Amazon, c’est-à-dire les enceintes Echo avec Alexa, toutes sortes d’accessoires pour la domotique ou les lecteurs d’ebook Kindle.

La quasi-totalité du catalogue Amazon a été abaissée, et dans certains cas dans des quantités surprenantes, une bonne occasion de faire un pas de plus vers une maison totalement intelligente, par exemple.

Nous avons sélectionné les bonnes affaires Amazon les plus intéressantes dans cet aperçu du Black Friday.

Prise intelligente pour 12,99 €

Cette prise WiFi vous permettra de programmer l’allumage et l’extinction des appareils et appareils. De plus, il dispose également d’un mode compte à rebours et est compatible avec Alexa.

Cette prise WiFi est celle d’Amazon, et c’est un plus important car cela signifie que sa configuration avec Alexa est beaucoup plus facile que dans d’autres modèles.

Il coûte 14,99 euros et vous permet, par exemple, d’éteindre ou d’allumer des appareils à distance ou d’activer et de désactiver des horaires et des routines.

Echo Dot 3ème génération pour 18,99 €

Cette enceinte intelligente avec Alexa est la gamme d’entrée de gamme d’Amazon, la plus abordable de toutes. Il a un son et un microphone omnidirectionnels.

C’est de loin la moins chère de toutes les enceintes intelligentes avec Alexa, et en ce moment elle n’atteint même pas 20 euros de prix.

Il est disponible à la vente dans toutes ses couleurs, mais il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit : à l’approche du Black Friday, les délais de livraison sont susceptibles d’augmenter, pour arriver dans 1 à 2 mois, comme cela s’est produit l’année dernière.

Fire TV Stick Lite pour 22,99 €

Cet appareil de streaming est plus puissant que le modèle standard de la génération précédente, et dispose d’une télécommande Alexa, bien que sans boutons de volume, intégrée.

Comme alternative au Chromecast, Amazon propose le Fire TV Stick, qui offre des fonctionnalités similaires et ne dépend en aucun cas du mobile, mais de sa propre télécommande.

Il existe plusieurs modèles à vendre, mais le moins cher de tous est le Lite, surtout maintenant qu’il est réduit à seulement 18,99 euros.

Si vous avez un vieux téléviseur et que vous souhaitez lui donner un bon niveau de qualité, c’est un moyen abordable de le faire.

Echo Dot 4e génération pour 29,99 €

La nouvelle génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

Bien que le 3e génération Echo Dot soit beaucoup moins cher, il y a des raisons de payer un peu plus cher et d’obtenir le 4e génération. Pour commencer, la différence n’est plus que de 10 euros.

Pour les 30 euros qu’il coûte, ce modèle offre un bien meilleur son, notamment grâce à sa conception sphérique.

Comme tous les autres Echos en vente pour le Black Friday, son prix est le même dans toutes ses couleurs.

Fire TV Stick 4K à 33,99 € et modèle avec WiFi 6 à 38,99 €

Le lecteur d’applications de streaming le plus puissant d’Amazon, avec WiFi 6, Dolby Vision et deux fois plus rapide.

Voici deux produits pratiquement identiques, le Fire TV Stick compatible avec la résolution 4K, considérablement plus puissant que leurs petits frères.

La principale différence est que le modèle à 33,99 euros n’a pas le WiFi 6 et le modèle à 38,99 euros. Si vous possédez déjà un routeur avec WiFi 6 ou si vous voulez simplement être en avance sur l’avenir, la différence de prix est suffisamment faible pour acheter le modèle Max.

Echo Auto pour 39,99 €

Haut-parleur de voiture intelligent qu’Alexa apporte à votre véhicule. Il vous offre toutes les fonctions de l’assistant vocal et vous permet de lire de la musique en streaming et d’autres contenus via les haut-parleurs.

Il s’agit de l’enceinte intelligente d’Amazon, mais orientée vers les voitures, au cas où vous souhaiteriez qu’Alexa vous donne des indications sur les itinéraires à suivre, le trafic ou la météo.

De plus, il se connecte à votre mobile pour avoir internet, vous pouvez donc l’utiliser pour écouter de la musique sur Spotify ou la radio numérique, entre autres.

Maintenant bas et beaucoup en prix pour rester à 39,99 euros.

Echo Show 5 pour 44,99 €

Cette enceinte intelligente Amazon dispose d’un écran tactile de 5″, d’une double caméra HD, d’Alexa et de diverses fonctions intelligentes qu’elle partage avec d’autres enceintes du catalogue de l’entreprise.

Récemment rénové cette année, il est désormais pratiquement moitié prix, pour seulement 45 euros.

C’est l’une des meilleures enceintes intelligentes du marché, car elle dispose d’un petit écran de 5″ qui vous permet de regarder des vidéos et de l’utiliser également pratiquement comme cadre photo numérique.

Avec lui, vous pouvez faire la même chose qu’avec n’importe quel Echo, mais aussi avec une fonction d’appel vidéo.

Fire HD8 pour 79,99 €

Il y a une vie au-delà de l’iPad, même si le monde Android est généralement divisé entre des modèles assez puissants et d’autres tablettes beaucoup plus basiques, conçues simplement pour consommer du contenu.

Amazon en a plusieurs à vendre, dont le Fire HD 8, qui a un écran HD de 8 pouces et Fire OS comme système d’exploitation, Android, bien que sans Google Play.

Maintenant, il coûte 79,99 euros dans la version avec 32 Go, une bonne affaire si vous cherchez un support pour regarder des vidéos.

Kindle pour 69,99 €

Kindle avec éclairage avant intégré

C’est l’une des offres anticipées pour le Black Friday, surtout si vous êtes amateur de lecture.

Il s’agit probablement du lecteur d’ebook le plus vendu de l’histoire, le Kindle, également dans sa dernière version, qui dispose d’un écran rétro-éclairé pour lire la nuit.

Il se trouve qu’il ne coûte que 69,99 euros, son prix le plus bas.

Fire HD 10 pour 129,99 €

Faisant un grand saut en termes de taille d’écran, Amazon a mis en vente sa première tablette 10″ en 2021. C’est une taille bien plus adaptée pour travailler et interagir avec les éléments de l’écran.

Son prix est de 129 euros, une modeste réduction par rapport aux 149 euros qu’il coûte habituellement.

A noter qu’en plus de la taille, il dispose également d’un processeur un peu plus puissant que le modèle 8 pouces.

Kindle Oasis (2019) pour 189,99 €

Le meilleur écran Paperwhite d’Amazon est désormais livré avec une lumière chaude réglable. Il comprend également une résistance à l’eau, une connectivité WiFi, un design mince et 8 Go de mémoire interne.

Amazon domine complètement le secteur du livre électronique, et ce, non seulement parce qu’il possède la principale librairie dans ce format, mais parce qu’il vend les meilleurs lecteurs du marché.

Parmi tout son catalogue de lecteurs Kindle, le meilleur de tous est l’Oasis (également le plus cher). Aujourd’hui, il est en vente pour 189 euros, pas moins de 50 euros de réduction.

