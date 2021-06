Liquidation sur les produits Huawei : montres intelligentes, tablettes, mobiles et plus en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avis aux épargnants ! De nombreux produits Huawei sont de nouveau en vente. Obtenez des montres intelligentes, des écouteurs, des mobiles, des tablettes et bien d’autres produits avec des remises exceptionnelles.

Les remises ne s’arrêtent pas même la semaine après le Prime Day, pourquoi s’arrêteraient-elles ? De plus, en ce moment, de nombreux magasins profitent des semaines précédant les vacances pour baisser les prix afin que plus de gens achètent le produit dont ils ont besoin mais ne savent pas en profiter.

Huawei fait partie de ces marques qui profitent du début de l’été pour vous débarrasser de bon nombre de vos accessoires, mobiles, tablettes et ordinateurs portables. De très bonnes réductions que vous pouvez obtenir dès maintenant.

Nous parlons des offres disponibles dans la boutique en ligne Huawei en Espagne. Un magasin avec tous leurs produits où ils proposent généralement les meilleures remises que vous pouvez trouver en ce moment.

Les envois sont effectués depuis leurs entrepôts en Espagne, gratuitement et prennent très peu de temps pour vous parvenir.

Si vous cherchiez des écouteurs, une montre connectée, des tablettes ou des ordinateurs portables, c’est une bonne option pour vous faire économiser beaucoup d’argent.

Montre Huawei GT 2 Pro à 179 euros

Montre connectée de dernière génération avec écran OLED de 1,39″, autonomie de deux semaines, GPS, GLONASS, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

À ce stade, il s’agit d’une smartwatch classique, car en peu de temps, elle est devenue l’une des options de smartwatch les plus élégantes et compatible avec tous les mobiles Android du marché.

est Montre Huawei GT 2 Pro C’est un bonbon qui coûte désormais 179 euros. Mais vous devrez courir, car le dernier jour pour l’obtenir est le 27 juin.

Cette montre connectée dispose d’un grand écran AMOLED pour la voir parfaitement en plein soleil, jusqu’à 2 semaines d’autonomie, corps en verre saphir et titane, GPS et suivi de plus de 100 modes sportifs, comme la natation, le golf, le ciel, la course à pied, le cyclisme ou simplement courir.

Il dispose également de capteurs de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène dans le sang pour en savoir plus sur le comportement de votre corps au quotidien et aux moments les plus intenses, comme lorsque vous faites du sport.

Huawei MateBook D 15 pour 499 euros

Cet ordinateur de 15,6″ pèse un peu plus de 1,5 kg. Avec son processeur Intel Core i3, il dispose de suffisamment de puissance pour assurer le bon fonctionnement de Windows 10.

Les ordinateurs portables de Huawei ne cessent de s’améliorer et ils ont actuellement des modèles avec un très bon rapport qualité-prix, avec des spécifications assez bonnes pour ce qu’ils coûtent. est Huawei Matebook D15 Avec Intel Core i3 cela ne vous coûtera que 499 euros.

Il dispose d’un écran de 15 pouces et d’un processeur parfait pour les tâches bureautiques typiques. Ses spécifications complètes sont les suivantes.

Écran 15,6 pouces Full HD Processeur Intel Core i3-10110U Intel UHD Graphics 8 Go de RAM 56 Go SSD Windows 10 42 Wh Batterie Couleur Gris Espace

Huawei WiFi AX3 pour 49 euros

Ce routeur WiFi est équipé du WiFi 6, le dernier standard disponible. De plus, vous pouvez connecter vos appareils d’un simple toucher grâce à NFC et Huawei Share.

Ce routeur Huawei Wi-Fi AX3 Avec un processeur quad-core, c’est l’un des modèles les moins chers que la marque chinoise possède et cela en plus d’être plus rapide Il dispose du WiFi 6 capable d’atteindre jusqu’à 3 000 Mbps de transfert.

Ce routeur est parfait pour ceux qui ne peuvent plus utiliser le routeur mis en place par l’opérateur de service, surtout si vous avez déjà un mobile, une tablette ou un ordinateur portable avec WiFi 6. De cette façon, vous pouvez profiter des débits Internet élevés que vous êtes. déjà payer.

Il dispose du NFC pour se connecter automatiquement aux mobiles Android, en plus d’être compatible avec des centaines d’appareils connectés de l’internet des objets, tels que des prises, des ampoules, des aspirateurs…

Désormais, il ne coûte que 49 euros dans la boutique en ligne de Huawei, soit une remise de 60 euros.

Huawei FreeBuds 4i pour 79 euros

Nouveaux écouteurs sans fil à suppression active du bruit (ANC) de Huawei. Par rapport à la génération précédente, ils ont mis à jour leur design et amélioré leur autonomie, offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge.

Huawei FreeBuds 4i Ils sont en vente dans la boutique en ligne de Huawei pour une durée limitée. Vous pouvez emporter ces écouteurs avec suppression du bruit et une bonne batterie pour seulement 79 euros et une housse en cadeau.

Nous les avons testés et ils ont une bonne qualité sonore, la suppression active du bruit fonctionne parfaitement dans ces écouteurs et ils sont également faciles à emporter partout grâce à leur boîtier de charge, qui est assez compact.

Ils vous offrent jusqu’à 10 heures de lecture sur une seule charge et en seulement 10 minutes dans la boîte, vous aurez 4 heures de lecture supplémentaires.

Huawei MatePad T5 pour 129 euros

Vous cherchez une tablette de bonne taille mais pas chère ? Huawei MatePad T5 Il se présente comme une option très économique avec un écran de 10,1 pouces et une résolution FullHD+.

Pesant seulement 460 grammes et avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD, cette tablette est parfaite pour naviguer sur Internet, regarder les réseaux sociaux et bien sûr, regarder toutes les séries et les films en streaming que vous voulez.

Parfaite comme tablette pas chère pour regarder des vidéos ou comme tablette pour enfants puisqu’elle ne coûte que 129 euros.

