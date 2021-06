Liquidation sur les produits Xiaomi: un code de réduction laisse des centaines de ses produits à un prix avantageux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez acheter un produit Xiaomi, pratiquement n’importe quel produit vendu en Espagne, vous pouvez actuellement économiser beaucoup d’argent si vous l’achetez sur eBay grâce à l’un de ses meilleurs codes de réduction.

eBay a fait une compilation des produits Xiaomi et de son écosystème avec une remise de 10% sur la quasi-totalité d’entre eux exclusivement si vous utilisez le code de réduction PQ22021 avant d’effectuer le paiement.

Ces offres sont disponibles sur de nombreux types de produits, tels que les mobiles, les montres intelligentes, les Smart TV, les projecteurs, les scooters, les systèmes de purification d’air, les robots aspirateurs et bien d’autres.

Vous pouvez économiser jusqu’à 50 euros en utilisant code PQ22021 sur ces produits Xiaomi.

POCO X3 NFC

Ce mobile a un prix ultra-compétitif, bien qu’il dispose d’un processeur comme le Snapdragon 732G et d’une charge rapide à 33W, l’une de ses principales caractéristiques.

C’est l’un des mobiles phares de POCO en 2020 et jusqu’à présent en 2021. Sans aucun doute un smartphone qui, pour son prix, peut être considéré comme une bonne affaire. Poco X3 NFC dans sa version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Ce mobile dispose d’un puissant processeur Snapdragon 732G, d’un écran de 6,67 pouces à 120 Hz, d’une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 33 W et d’un appareil photo principal de 64 mégapixels.

Son prix est de près de 20 euros de remise grâce au code PQ22021, vous pouvez donc l’obtenir sur eBay pour 169,19 euros.

PETIT M3

Le smartphone d’entrée de gamme de POCO avec de très bonnes spécifications, notamment en ce qui concerne la batterie et l’écran.

Un autre des mobiles qui ont tout donné ces derniers mois est celui-ci PETIT M3, une édition avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

C’est un mobile très complet et très bon marché. Il dispose d’un processeur Snapdragon 662, d’un écran de 6,53 pouces, d’une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 18 W, d’une caméra arrière de 48 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels pour les appels vidéo.

Sur eBay en ce moment vous l’obtenez pour 152,10 euros en utilisant le code PQ22021.

Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 C’est l’un des bracelets d’activité les plus vendus grâce à toutes ses fonctions et son prix.

Dans notre analyse, nous avons déjà vérifié à quel point il est utile avec son écran plus grand que la génération précédente, une bonne précision de vos pas et mouvements, un capteur de fréquence cardiaque, des modes d’autonomie et de suivi sportif.

Maintenant sur eBay il ne coûte que 26,99 euros grâce au code de réduction PQ22021 que vous devez écrire avant d’effectuer le paiement.

Xiaomi Mi TV 4S 55 pouces

Ce téléviseur Xiaomi a un écran de 55 pouces avec une résolution 4K Ultra HD et une prise en charge HDR. Il dispose d’une connectivité WiFi, d’Ethernet haut débit, de Bluetooth 4.2 et de Chromecast intégré.

Le modèle standard de TV LED Xiaomi, mais avec une taille de 55 pouces, est déjà sur eBay. Cette Smart TV a la puissance d’Android TV en tant que système d’exploitation, elle intègre donc également Chromecast.

Mon téléviseur 4S de 55 pouces est l’un des plus grands modèles de cette série. Il est également compatible avec la vidéo 4K, HDR10, 2 haut-parleurs 10W, Bluetooth, WiFi, 3 ports HDMI et 3 ports USB.

Sur les 449 euros qui coûtent normalement, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 45 euros en utilisant le code PQ22021, en restant à seulement 404,99 euros.

Vous pouvez lire l’analyse complète du 55 “Mi TV 4S que nous avons réalisée sur ComputerHoy.com.

Xiaomi Mi Watch Lite

Cette montre connectée à bas prix possède un capteur de fréquence cardiaque, une batterie longue durée et un écran couleur, ainsi qu’un design minimaliste mais assez attrayant.

La smartwatch de base de Xiaomi est la suivante Xiaomi Mi Watch Lite. Une montre avec un écran de 1,4 pouces, un suivi jusqu’à 11 sports, avec GPS, capteur de fréquence cardiaque et surveillance du sommeil entre autres fonctions.

C’est une montre basique, mais pour beaucoup elle peut être utile pour améliorer leur condition physique en faisant un peu plus de sport, en marchant plus ou au moins en bougeant plus au quotidien.

Vous pouvez l’obtenir sur eBay pour 33,99 euros en utilisant le code de réduction PQ22021. Bien entendu, si vous souhaitez en savoir plus sur cette smartwatch, ne manquez pas cette analyse complète.

Montre Xiaomi Mi

Cette smartwatch possède une dalle AMOLED, un capteur de fréquence cardiaque et surtout une batterie impressionnante qui vous durera au moins deux semaines.

Si vous souhaitez une montre beaucoup plus complète avec une meilleure autonomie, cette Montre Xiaomi Mi C’est une option parfaite pour tous ceux qui recherchent ce type de produit pour le sport.

Cette montre dispose d’un écran AMOLED de 1,39 pouces, d’un GPS, d’un moniteur de fréquence cardiaque 24h/24, 7j/7, d’un capteur de niveau d’oxygène dans le sang, d’une batterie avec une autonomie allant jusqu’à 16 jours et d’un suivi jusqu’à 117 sports différents.

Si le prix normal est de 119,99 euros, sur eBay vous l’obtenez pour 68,50 euros tant que vous utilisez le code PQ22021.

Moniteur de bureau Xiaomi Mi 1C

Moniteur Xiaomi Mi 1C est un moniteur qui vous offre des fonctionnalités idéales pour le travail quotidien, la navigation sur Internet et d’autres tâches quotidiennes. Il a une taille de 23,8 pouces sans cadres avec une épaisseur de 7,3 mm dans la zone la plus volumineuse.

Il possède une dalle IPS avec une résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et est parfait pour une utilisation avec un ordinateur portable ou avec votre ordinateur de bureau.

Sur eBay, il est déjà disponible pour 92,69 euros avec la livraison gratuite depuis l’Espagne, à condition d’utiliser le code PQ22021.

Purificateur d’air Xiaomi Mi Pro

Purificateur d’air intelligent avec connexion WiFi, écran LCD et contrôle par application mobile pour des pièces jusqu’à 60 m².

Si vous vivez dans une grande ville avec beaucoup de pollution ou si vous avez des allergies, le produit dont vous avez besoin dans votre vie est un purificateur d’air. Purificateur d’air Xiaomi Mi Pro C’est l’une des versions les plus grandes et les plus puissantes de Xiaomi.

Il possède un filtre HEPA qui retient 99% des acariens, moisissures, pollution, poussière et autres éléments en suspension dans l’air pour garder votre lieu de résidence aussi propre que possible. Il est parfait pour les pièces jusqu’à 60m2, vous pouvez donc l’installer pratiquement n’importe où dans votre maison.

Sur eBay il est disponible pour 116,10 euros en utilisant le code PQ22021 et il est également envoyé d’Espagne.

Scooter électrique Xiaomi Mi 1S

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, étendant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km/h.

Le scooter phare de Xiaomi est également sur eBay pour une durée limitée. est Scooter électrique Xiaomi Mi 1S Avec un moteur de 250W qui se déplace à une vitesse maximale de 25km/h et avec une autonomie d’environ 30 kilomètres, il est proposé à un prix spécial.

Le prix normal est de 329,99 euros, mais avec la remise de 10% qu’il offre code PQ22021 d’eBay, il reste à 296,99 euros.

Échelle de composition corporelle Xiaomi Mi

Cette balance intelligente peut mesurer diverses valeurs, telles que le poids, la quantité de liquide ou de graisse corporelle. Il se connecte à l’application Mi Fit pour vous les montrer.

Si vous souhaitez perdre ou prendre du poids, il est important d’avoir une balance qui mesure votre évolution en détail. Cette balance numérique Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 offre un suivi détaillé de votre corps avec des variations de quelques grammes.

Vous pouvez connaître votre poids, mais aussi d’autres mesures comme l’IGC, le pourcentage de graisse dans le corps, la densité osseuse, la masse musculaire, la graisse viscérale et d’autres mesures.

De 35 euros il est passé à 21,05 euros sur eBay avec le code de réduction PQ22021.

