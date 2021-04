Liquidations volontaires en hausse au T3

La seule condition est que la dette de l’entreprise ne dépasse pas ses actifs. Les experts estiment que les entreprises ont de plus en plus opté pour des liquidations volontaires en raison de problèmes de conformité.

Par Ankur Mishra

Les liquidations volontaires ont augmenté au cours du trimestre de décembre (T3FY21), selon les dernières données publiées par l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI). Pas moins de 64 liquidations volontaires ont débuté au cours du troisième trimestre de l’exercice 21, contre 59 au deuxième trimestre de l’exercice 21 et seulement 10 au cours du premier trimestre de l’exercice 21. Une liquidation volontaire est généralement initiée par une entreprise elle-même, lorsqu’elle souhaite rembourser sa dette par vente aux enchères de ses actifs. La seule condition est que la dette de l’entreprise ne dépasse pas ses actifs. Les experts estiment que les entreprises ont peut-être de plus en plus opté pour des liquidations volontaires en raison de problèmes de conformité.

Ashish Pyasi, partenaire associé, Dhir et Dhir Associates, a déclaré: «Ces derniers temps, le ministère des Affaires générales (MCA) a pris des mesures strictes contre les entreprises qui ne respectent pas les obligations, ce qui entraîne la disqualification du conseil d’administration et de l’entreprise. être radié du registre. » Par conséquent, les entreprises se rendent compte qu’il vaut mieux éviter ces problèmes et les fermer là où il n’y a pratiquement pas d’opérations ou d’affaires », a-t-il ajouté.

Les experts estiment également qu’une augmentation soudaine des liquidations volontaires est également due à la levée des restrictions de verrouillage après le trimestre de juin. Misha, associé chez Shardul Amarchand Mangaldas & Co, a souligné que l’augmentation ultérieure est probablement due à la levée du verrouillage et à la reprise de l’activité économique normale ainsi qu’au fonctionnement élargi des tribunaux d’insolvabilité. «De plus, étant donné qu’il s’agit en fin de compte d’un mécanisme de liquidation sans défaut, je ne pense pas que nous assisterons probablement à une forte augmentation des dépôts, bien que des augmentations modérées soient possibles lorsque les entreprises deviennent commercialement non viables en raison de la pandémie ou en affaires pour les mêmes raisons », a-t-elle ajouté.

Au total, 817 personnes morales au total ont engagé une liquidation volontaire jusqu’en décembre 2020 selon l’IBBI. Les données montrent également que les rapports finaux concernant 360 liquidations volontaires ont été soumis au 31 décembre 2020.

