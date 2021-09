Liquidité excédentaire, demande ferme des MF font baisser les rendements des CP

La demande des maisons de fonds a également augmenté car les investissements qu’elles ont réalisés dans les CP sont arrivés à échéance au cours des derniers jours.

Par Manish M. Suvarna

Les rendements des papiers commerciaux (CP) à échéance de trois mois se sont détendus de près de 10 points de base au cours des dernières semaines en raison de l’énorme excédent de liquidités du système bancaire et de l’amélioration de la demande des fonds communs de placement. De même, les rendements des bons du Trésor à 91 jours se sont également modérés de 10 points de base en août.

Au 7 septembre, les rendements des titres émis par les sociétés financières non bancaires (NBFC) à échéance de trois mois oscillaient entre 3,50 % et 3,65 %, et ceux des papiers émis par les entreprises manufacturières se négociaient entre 3,35 % et 3,50 %. Ceci est inférieur aux rendements de 3,65-70% et 3,40-55% négociés sur les papiers émis par la NBFC et les entreprises manufacturières, respectivement, à la mi-août. Le seuil des bons du Trésor à 91 jours était de 3,3892 % le 11 août et de 3,2856 % le 1er septembre.

« Les achats d’obligations et de devises de la RBI continuent d’augmenter le niveau sans précédent d’excédent de liquidités, qui est passé d’environ 7 000 milliards de roupies au début de l’exercice à plus de 11 000 milliards de roupies maintenant. Cela exerce une pression à la baisse sur le marché monétaire et les rendements obligataires à court terme », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds pour les titres à revenu fixe chez Quantum Asset Management.

La liquidité du système bancaire est restée excédentaire au cours des dernières semaines malgré la mise en place par la banque centrale d’adjudications de prises en pension à taux variable (VRRR). En effet, les entrées provenant des enchères G-SAP, les dépenses publiques, les remboursements, les coupons et les remboursements CIC ont compensé les sorties des enchères GST et VRRR.

Actuellement, la liquidité du système bancaire est estimée à un excédent d’environ Rs 8,79 lakh crore.

En août, la Reserve Bank of India (RBI) a injecté des liquidités d’une valeur de 50 000 crore de roupies grâce à l’achat de titres publics dans le cadre du programme d’acquisition de titres gouvernementaux.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que la liquidité du système reste limitée cette semaine en raison d’un montant presque identique d’entrées et de sorties. Le rapport de la Kotak Mahindra Bank a montré que des entrées de 99 840 crores sont attendues cette semaine et des sorties de Rs 1,06 lakh crore peuvent être observées.

De plus, la demande des maisons de fonds s’est considérablement améliorée depuis juin en raison des entrées dans les fonds à court terme tels que les fonds de duration, les fonds à ultra-court terme, les fonds liquides, etc. Les fonds communs de placement sont de plus gros acheteurs de titres de créance à court terme tels que les papiers et certificats de dépôt.

La demande des maisons de fonds a également augmenté car les investissements qu’elles ont réalisés dans les CP sont arrivés à échéance au cours des derniers jours.

Les concessionnaires ayant une société de courtage ont déclaré que si une liquidité aussi élevée persistait dans le système, les rendements des CP devraient se modérer davantage. « Il serait extrêmement difficile pour la RBI d’aspirer durablement cet excès de liquidité sans nuire au sentiment du marché obligataire. Les taux des bons du Trésor et du marché monétaire pourraient rester supprimés à court terme », a déclaré Pathak.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.