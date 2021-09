“Liquor Talking” de l’artiste pop Andrew Thomas à 3,3 millions de vues ⋆ 10z viral

La pop star montante Andrew Thomas.

*”Mon dernier single a reçu 750 000… Je voulais vraiment toucher un million”, a déclaré la pop star montante André Thomas sur le clip de son nouveau single “Parler d’alcool” (Pandasonic Records) recevant 3,3 millions de vues sur Vevo. « Je suis super content. Il a dépassé mes attentes.”

Le single de Thomas a fait ses débuts sur MTV Live et a recueilli ½ million de téléchargements sur Spotify.

“Je pense, parce que c’est pertinent”, a-t-il déclaré lorsque je lui ai demandé pourquoi il pensait que le single avait reçu trois fois les vues qu’il espérait. “… et la nature de la chanson, tout le monde a été là – et c’est une vidéo intéressante.”

Au moment de notre entretien, Andrew était sur le point de partir en tournée pour promouvoir sa nouvelle musique.

« J’ai une nouvelle chanson qui sortira bientôt », m’a-t-il informé. « Je suis aussi la tête d’affiche d’un spectacle dans ma ville natale. L’accueil y a été incroyablement fou. C’est seulement à partir d’ici.

Andrew Thomas a sorti son premier single en 2014 intitulé “Wait for You” de son premier album de 2016 “My Addiction”. Ce premier album a également sorti le single “Back”. Il a fondé l’empreinte Pandasonic Records pour distribuer sa musique. “Liquor Talking” est le deuxième single du deuxième album à venir, encore sans titre. Le premier single était “White Lies”.

Enfant prodige, Andrew a commencé à jouer du piano à l’âge de huit ans et à 18 ans, il produisait de la musique. Vous pouvez voir la pop star montante se produire en direct le 7 septembre 2021 au J. Plaza de la 7th Street dans le Minnesota.

