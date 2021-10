Iran : Ebrahim Raisi critique les sanctions américaines dans un discours à l’ONU

S’exprimant avec ses homologues israélien et émirati lors d’une conférence de presse conjointe à Washington, le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré : « Nous sommes prêts à nous tourner vers d’autres options si l’Iran ne change pas de cap, et ces consultations avec nos alliés et partenaires sont un partie de cela. » Ni Israël ni les Émirats arabes unis ne sont membres signataires du JCPOA.

Ajoutant à la déclaration, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a déclaré : « Je voudrais commencer par répéter ce que le secrétaire d’État vient de dire. Oui, d’autres options seront sur la table si la diplomatie échoue. Et en disant d’autres options, je Je pense que tout le monde comprend ici, en Israël, dans les Émirats et à Téhéran, ce que nous voulons dire. »

Il a ajouté : « Israël se réserve le droit d’agir à tout moment, de quelque manière que ce soit. »

Robert Malley, envoyé spécial des États-Unis pour l’Iran, a déclaré : « Nous serons prêts à nous adapter à une réalité différente dans laquelle nous devons faire face à toutes les options pour aborder le programme nucléaire de l’Iran s’il n’est pas prêt à revenir dans les contraintes de 2016 ».

Cependant, il y a une faille critique dans l’argument avancé par les États-Unis et ceux qui ne sont pas au courant de l’accord.

L’Iran n’était pas la partie qui a quitté l’accord, ce sont les États-Unis qui ont retiré lorsque l’ancien président Donald Trump a publié un décret pour le faire, ainsi que de nombreux autres accords que les États-Unis ont quittés à la hâte.

En outre, l’Iran a toujours dit qu’il reviendrait et adhérerait aux conditions précédentes du JCPOA convenu en 2016, mais sur la base du retour de toutes les parties à ces termes et conditions, et pour les États-Unis, cela signifie la levée de toutes les sanctions imposées à l’Iran par Trump. .

Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré lors d’un entretien avec le journal Le Monde à Paris : « C’est ce qui a été dit le jour où le nouveau gouvernement iranien est arrivé au pouvoir. Il y a deux choses à prendre en compte. L’Iran a envisagé de reprendre les négociations et nous sommes arrivés à la conclusion que nous les reprendrons certainement. »

Le porte-parole a poursuivi en disant : « Ensuite, il y a une deuxième phase, qui consiste à évaluer toutes les négociations qui ont déjà été menées pour en clarifier toutes les dimensions, avant d’entrer dans un dialogue actif et efficace. Dès que cette réévaluation aura lieu, nous ne perdrons pas une heure avant d’arriver à Vienne.

Les doubles standards américains sont la raison pour laquelle l’Iran ne fait pas confiance aux États-Unis (Image: .)

Pour l’Iran, le comportement des États-Unis sous Donald Trump a laissé une autre raison de perdre confiance dans les promesses américaines.

« Dans cette histoire, les États-Unis sont la partie qui a quitté l’accord nucléaire, la partie qui a imposé des sanctions unilatérales, causé des souffrances au peuple iranien et causé des milliards de pertes à l’économie iranienne. Les États-Unis ont même puni ceux de leurs partenaires qui voulaient commercer avec l’Iran », a déclaré M. Khatibzadeh.

Avec les sanctions provoquant une forte inflation en Iran et entravant la capacité de payer des partenaires internationaux afin d’obtenir les vaccins indispensables pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le peuple iranien a été les ultimes victimes du « soft power » américain.

Les Émirats arabes unis et Israël n’ayant aucune prétention dans l’accord, la publication de déclarations préjudiciables mentionnées par Yair Lapid ne fait que prouver que ce n’est pas l’Iran qui a entrepris de bloquer ou de ruiner les pourparlers par la diplomatie.

Le lieutenant-général Soleimani a joué un rôle clé dans la défaite de l’Etat islamique en Syrie et en Irak (Image: .)

Israël étant le principal suspect d’une série d’assassinats et d’actes de sabotage en Iran, ainsi que le rôle des États-Unis dans l’assassinat du haut commandant iranien, le lieutenant-général Qasem Soleimani, ainsi que le lobbying d’Israël et d’autres États arabes du golfe Persique pour faire dérailler les pourparlers, l’avertissement des États-Unis à l’Iran est-il donc valable ?

« Quand il s’agit de la reprise des pourparlers sur la relance du Plan d’action global commun, ce qui est d’une importance extraordinaire pour le peuple iranien, ce sont des « résultats pratiques et tangibles » », a déclaré le haut diplomate iranien.

Quant à savoir si les États-Unis, Israël ou toute autre nation sont prêts à prendre des « mesures » si les pourparlers échouent, il faut d’abord se demander si un autre conflit au Moyen-Orient serait le bienvenu sur la scène internationale ?

Déjà, une retraite humiliante d’Afghanistan et d’Irak par les États-Unis et leurs alliés leur a laissé 20 ans de dettes et de vies perdues, et il est peu probable que quiconque veuille voir cela se répéter.

La monnaie iranienne a souffert des sanctions imposées par les États-Unis (Image: .)

Si Israël poursuivait ses actes de sabotage et ses opérations clandestines, le risque d’une guerre par procuration en cours pourrait avoir des effets plus larges que quelques missions secrètes, le golfe Persique étant susceptible d’être un foyer de tension, risquant l’approvisionnement en pétrole et l’augmentation des prix mondiaux des le processus.

Les règles de la diplomatie ont toujours été et seront toujours l’égalité et le compromis. Avec l’Iran, les États-Unis et les autres parties restantes disposées à s’asseoir à une table, c’est une victoire pour la diplomatie, et sans aucun doute, triomphera des menaces et des conflits de ceux qui veulent détruire toute chance d’une paix juste et durable.