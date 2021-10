L’Iran a mis en garde alors que les «quatre grands» se réunissent au G20: Merkel, Macron, Boris et Biden tiennent des pourparlers nucléaires | Monde | Nouvelles

Le président Biden tente de relancer l’accord nucléaire de 2015 et de remettre l’Iran en conformité avec le pacte qui aurait maintenu la République islamique à au moins un an de la possibilité de déployer une arme nucléaire.

Le chien de garde atomique de l’ONU a déclaré que l’Iran violait de plus en plus l’accord, connu sous le nom de Plan d’action global commun.

Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 2015, mais Washington a participé indirectement à des pourparlers visant à remettre Washington et Téhéran en conformité.

Les pourparlers de Vienne sont suspendus depuis juin, date à laquelle le président iranien Ebrahim Raisi a pris le pouvoir.

Mais Ali Bagheri, vice-ministre iranien des Affaires étrangères et négociateur en chef pour les pourparlers, a tweeté que l’Iran avait accepté de reprendre les négociations d’ici la fin novembre et qu’une date de reprise des pourparlers « serait annoncée au cours de la semaine prochaine ».

Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré aux journalistes lors du sommet que la réunion était l’initiative de Mme Merkel et donnerait aux dirigeants l’occasion d’examiner le sujet avant une période critique à venir.

La réunion cruciale intervient alors que les responsables de Washington accusent l’Iran d’une attaque de drones contre un avant-poste américain éloigné en Syrie.

Washington a déclaré lundi que les États-Unis pensaient que l’Iran avait financé et encouragé l’attaque, mais que les drones n’avaient pas été lancés depuis l’Iran.

Aucun mort ni blessé n’a été signalé à la suite de l’attaque.

En représailles, le département du Trésor américain a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre deux hauts responsables du Corps des gardiens de la révolution iraniens et deux sociétés affiliées pour avoir fourni des drones meurtriers et du matériel connexe à des groupes d’insurgés en Irak, au Liban, au Yémen et en Éthiopie.

La réunion intervient également après que Mohammad Eslami, chef de l’organisation iranienne de l’énergie atomique, a déclaré à la télévision nationale en octobre : « Nous avons dépassé les 120 kilogrammes.

« Nous avons plus que ce chiffre.

« Nos gens savent bien que [Western powers] étaient censés nous donner le combustible enrichi à 20 % à utiliser dans le réacteur de Téhéran, mais ils ne l’ont pas fait.

« Si nos confrères ne le font pas, nous aurions naturellement des problèmes avec le manque de combustible pour le réacteur de Téhéran. »