L’accord doit être signé aujourd’hui après que Mme Truss et le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, ont conclu un « protocole d’accord ». L’accord vise à encourager un partenariat plus étroit entre le Royaume-Uni et Israël, avec une collaboration sur des questions telles que la cybersécurité, le développement technologique, la défense, le commerce et la science. Mais une partie essentielle de l’accord consiste à empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires.

Le couple a écrit dans un article commun pour The Telegraph : « Nous travaillerons également nuit et jour pour empêcher le régime iranien de devenir un jour une puissance nucléaire.

« Le temps presse, ce qui renforce la nécessité d’une coopération étroite avec nos partenaires et amis pour contrecarrer les ambitions de Téhéran. »

Cela survient après qu’Amos Yadlin, l’ancien chef des renseignements militaires israéliens, a averti vendredi que Téhéran serait à seulement « deux mois » d’une bombe nucléaire dans le cadre d’un accord nucléaire renouvelé.

Aujourd’hui, des responsables iraniens rencontreront des diplomates de l’UE à Vienne pour des pourparlers visant à relancer l’accord nucléaire de 2015.

Les négociateurs du Royaume-Uni se joindront également aux pourparlers, car la Grande-Bretagne était l’un des signataires de l’accord nucléaire du Plan d’action global commun (JCPOA).

Les signataires originaux du JCPOA étaient la Chine, la France, l’Allemagne, l’Iran, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE.

L’accord a été conclu en 2015 après que l’Iran a accepté de claquer les pauses de son programme d’armes nucléaires en échange de la levée des sanctions économiques paralysantes.

Mais cet accord a été annulé en 2018 lorsque Donald Trump a retiré l’Amérique de l’accord et a levé les sanctions contre l’Iran.

Alors que l’administration de M. Trump a déchiré l’accord, la présidence de Joe Biden a signalé un nouvel espoir pour un accord relancé.

Mais jusqu’à présent, aucun progrès n’a été fait.

Les pays se démènent maintenant pour relancer l’accord alors que l’on pense que l’Iran poursuit son programme nucléaire.

Mais M. Yadlin a prévenu qu’il pourrait être trop tard.

Il a critiqué le gouvernement israélien précédent pour avoir encouragé M. Trump à se retirer du JCPOA sans planifier la réaction de l’Iran.

M. Yadlin a affirmé : « Ce qui s’est passé en 2018, les Iraniens ont avancé vers une bombe… ils ont continué leur enrichissement… à 60 %.

« Ils ont aujourd’hui trois tonnes d’uranium enrichi, et le plus dangereux, ils ont développé des centrifugeuses nucléaires avancées.

« Maintenant, même si on revient à l’accord de 2015, ce n’est pas le même accord.

« Cela n’empêche pas l’Iran d’être à un an d’une bombe [as it was before the JCPOA was signed], plutôt à seulement deux mois d’une bombe.

« Et c’est ce qui est le plus grave, que lorsque les Iraniens se sont engagés dans cette voie, ni Trump ni Israël n’ont préparé de plan pour les arrêter. »

Mais le Royaume-Uni et Israël espèrent atténuer le coup avec leur nouveau partenariat.

Le couple a déjà une relation commerciale d’une valeur de 5 milliards de livres sterling, Rolls-Royce fournissant des moteurs à réaction à la compagnie aérienne nationale israélienne et le géant pharmaceutique israélien Teva fournissant un médicament sur six délivré sur ordonnance par le NHS.

Mme Truss était auparavant impliquée dans les préparatifs des pourparlers sur les accords commerciaux lorsqu’elle était secrétaire au commerce international avant de devenir secrétaire aux Affaires étrangères il y a deux mois.

Mais ce partenariat pourrait ne pas suffire à limiter les avancées de l’Iran.

Le principal négociateur iranien et le ministre des Affaires étrangères ont tous deux déclaré vendredi qu’une levée complète des sanctions serait la seule chose sur la table à Vienne.

Un diplomate européen a déclaré : « Si c’est la position que l’Iran continue d’occuper lundi, alors je ne vois pas de solution négociée.