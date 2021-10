l’Iran accueille une réunion multilatérale pour discuter de l’Afghanistan ; Six pays invités

L’Iran a dans le passé soutenu les talibans et a tenu une réunion avec eux à partir de cette année avant le retrait américain d’Afghanistan. (Crédit : .)

Dans la foulée de la réunion récemment conclue en Russie sur l’Afghanistan, Téhéran accueille mercredi une réunion multilatérale des voisins de l’Afghanistan.

Six ministres des Affaires étrangères de voisins régionaux de l’Afghanistan, dont le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et la Chine, ainsi que les hôtes iraniens et russes, seront présents. Tous les pays invités à l’exception de la Russie partagent des frontières avec l’Afghanistan déchiré par la guerre. Cependant, la présence d’un chef taliban afghan n’a pas encore été confirmée. L’Inde et la Turquie sont des nations notables ayant des intérêts variés en Afghanistan qui ont été omis de la conférence.

Partageant son point de vue avec le vétéran de l’armée indienne Financial Express Online, le major-général Nalin Bhatia, a déclaré : « Depuis qu’il a pris le contrôle du pays, l’Afghanistan a vu émerger de nouvelles lignes de fracture et un schisme majeur entre l’Etat islamique et les talibans.

« Les sept ministres des Affaires étrangères assisteront à la conférence pour réfléchir à la manière d’aller de l’avant en Afghanistan, où la principale demande de la communauté internationale a été la formation d’un gouvernement inclusif avec l’inclusion de tous les groupes ethniques », a déclaré le major-général Bhatia (à la retraite). .

Selon lui, « dans l’état actuel des choses, la communauté internationale n’a pas réussi à convaincre les talibans d’établir une feuille de route pour un gouvernement inclusif et la participation des femmes à la gestion quotidienne du gouvernement ».

« La province du Khorasan de l’État islamique a revendiqué de nombreuses attaques à travers l’Afghanistan ciblant principalement des mosquées chiites à Kindruz et à Kandhar, faisant un grand nombre de morts.

Les attaques ont exacerbé les lignes de fracture éthiques et religieuses en Afghanistan et l’on craint que davantage d’attaques de ce type ne fassent qu’aggraver la polarisation au sein d’une société afghane déjà fracturée », ajoute-t-il.

Pourquoi l’Iran a-t-il décidé de tenir cette réunion ?

« L’Iran a dans le passé soutenu les talibans et a tenu une réunion avec eux à partir de cette année avant le retrait américain d’Afghanistan. Cependant, après le 15 août 2021, cela s’est trouvé hors de propos avec le nouveau régime afghan refusant d’inclure les chiites ou les hazaras, ayant des sympathies iraniennes dans le cadre du gouvernement », explique-t-il.

Quelle serait l’issue de cette rencontre ?

« Il est difficile de prédire un résultat positif de la conférence étant donné la dynamique interne et les conflits des talibans sans une perspective futuriste », dit-il.

« Et en ce qui concerne l’Inde, elle continuera à chercher toute opportunité qui se présentera pour faire une incursion dans le cœur des talibans », conclut-il.

Fond

L’annonce concernant la réunion du 27 octobre 2021 a été faite par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh.

Les pays qui ont une frontière terrestre avec l’Afghanistan ont été invités ainsi que la Russie.

Selon les rapports, la réunion a été convoquée pour faire avancer les discussions que tous ces six pays ont eues pratiquement en septembre concernant la violence croissante en Afghanistan.

Quel est l’ordre du jour ?

Tous les six vont discuter de la façon dont ils peuvent tous aider l’Afghanistan à avoir un gouvernement inclusif dans ce pays où tous les groupes ethniques sont présents et comment ils peuvent travailler pour assurer la paix et la sécurité dans ce pays.

Quelle est la position de l’Iran ?

Depuis la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans 2.0, la position officielle de l’Iran est qu’il devrait y avoir une stabilité dans son État voisin oriental et que le gouvernement formé devrait être inclusif.

Les talibans poursuivent leurs violences contre le peuple de ce pays qui est au bord de la calamité humaine en raison de la pénurie de nourriture, des soins de santé médiocres et de la violence et de l’incertitude croissantes. Les talibans 2.0 n’ont pas non plus tenu leur promesse d’avoir un gouvernement inclusif qui aurait des femmes et des groupes religieux et ethniques.

Des rapports indiquent qu’au début de l’année, avant la chute de l’Afghanistan, l’Iran avait organisé des pourparlers intra-afghans où les dirigeants talibans étaient également présents.

L’Iran n’a assisté à aucune réunion sur l’Afghanistan convoquée par les États-Unis. Téhéran tient les États-Unis pour responsables de la violence et de l’instabilité persistantes dans ce pays

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.