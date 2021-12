Minage de Bitcoin

L’Iran arrête l’extraction de crypto pour la deuxième fois cette année, le taux de hachage Bitcoin reste élevé

AnTy29 décembre 2021

L’Iran a de nouveau ordonné la fermeture des centres d’extraction de crypto-monnaie autorisés pour alléger la pression sur les centrales électriques du pays et éviter une panne d’électricité, a déclaré Mostafa Rajabi Mashhadi, directeur de la société d’État Iran Grid Management Co. et porte-parole du pouvoir iranien. l’industrie, dans une interview à la télévision d’État.

C’était la deuxième fois que l’interdiction était imposée, comme ils l’avaient fait plus tôt cette année, l’Iran a pris la même mesure au milieu d’une série de pannes d’électricité dans les grandes villes et a imputé la montée subite à l’extraction de crypto.

Cette dernière commande sera en place jusqu’au 6 mars et devrait libérer 209 mégawatts d’électricité ou de consommation dans le secteur des ménages.

En outre, les autorités sévissent contre l’exploitation minière illégale tant au niveau individuel qu’au niveau industriel à grande échelle. Ces opérateurs sans licence consomment plus de 600 mégawatts d’électricité et représenteraient la plus grande part de l’extraction de crypto dans le pays.

La demande quotidienne de gaz dans le secteur domestique en Iran a atteint un record de 570 millions de mètres cubes par jour pour la première fois, forçant une réduction de l’approvisionnement en électricité des unités industrielles, selon un communiqué de la National Iranien Gas Co.

Outre cette interdiction limitée dans le temps de l’extraction de crypto, le gouvernement réglemente la consommation d’électricité dans les bureaux et éteint les lampadaires dans certaines zones. Le gouvernement s’attend à une augmentation de 60 % de la production d’électricité au cours de l’été, a déclaré Rajabi Mashhadi.

Extension de l’exploitation minière Bitcoin

Le taux de hachage Bitcoin, quant à lui, est toujours supérieur à 170 Th/s. Le taux de hachage a atteint son ATH à 197,6 Th/s à la mi-mai, d’où il est tombé à 68 Th/s après la répression de la Chine contre l’extraction de crypto. Mais depuis, nous nous sommes redressés et avons même atteint 191,4 Th/s plus tôt ce mois-ci.

La sortie de la Chine de l’exploitation minière de Bitcoin a entraîné l’arrivée et la prise de contrôle d’autres pays, en particulier les États-Unis, le Kazakhstan et la Russie.

La Thaïlande s’y est également jointe, ce qui a l’avantage de l’abondance d’électricité bon marché générée par des dizaines de méga-barrages. Le mois dernier, son gouvernement communiste a ouvert le commerce et l’exploitation de crypto-monnaies en offrant des licences à six grandes entreprises laotiennes.

« Le bitcoin est l’or du monde numérique. Mais une plate-forme minière, c’est comme les actions minières aurifères : vous recevez des dividendes en fonction du prix de l’or », a déclaré à Al Jazeera l’entrepreneur thaïlandais Pongsakorn Tongtaveenan, qui a troqué ces machines dont le prix s’est effondré de 30% après l’interdiction chinoise.

La semaine dernière, Marathon Digital Holdings, société minière de Bitcoin, basée à Las Vegas et cotée au Nasdaq, a également annoncé qu’elle avait commandé de nouvelles machines d’une valeur de 879 millions de dollars, dont 78 000 unités de machines minières Antminer S-19 XP de Bitmain qui seront livrées jusqu’en 2022.

Il s’agit de la plus grosse commande que Bitmain ait jamais reçue pour des S19 XP, en termes de taux de hachage total, selon le PDG de Marathon Fred Thiel, qui a déclaré que cela aiderait l’entreprise à étendre ses opérations à environ 199 000 machines au total et son taux de hachage à 23,3 exahashs par seconde (EH/s) d’ici le début de 2023.

« Cette croissance représente plus de 600 % d’augmentation par rapport à notre taux de hachage actuel et une augmentation de 75 % par rapport à notre projection précédente de 13,3 EH/s d’ici le milieu de 2022. »

Bitcoin/USD BTCUSD

47 653,3778-$810,11-1,70%

Volume 30,58 bVariation -810,11 $Ouvert47 653,3778 $Circulation 18,91 mMarket Cap 901,33 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.