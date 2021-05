Extraction de Bitcoin

L’Iran blâme encore une fois l’exploitation minière de Bitcoin pour les pannes d’électricité et interdit l’exploitation de crypto-monnaies pendant quatre mois

L’Iran interdit l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies en raison des préoccupations liées aux niveaux élevés de consommation d’énergie, a déclaré mercredi le président Hassan Rohani à la télévision d’État.

L’interdiction est effective immédiatement et durera jusqu’au 22 septembre.

Selon l’Université de Cambridge, l’Iran représente 3,82 % de l’exploitation minière de Bitcoin en avril 2020. L’Iran arrive à la sixième place mondiale, avec la Chine en tête avec une part de marché de 65,08 %, suivie des États-Unis avec 7,24 %.

Le pays a subi une série de pannes d’électricité dans les grandes villes. Et les responsables iraniens attribuent la montée en flèche de l’extraction de crypto à une augmentation de la fabrication et une baisse de l’approvisionnement en hydroélectricité pour ces pannes.

En janvier de cette année, les autorités iraniennes ont imputé les vastes pannes de courant et la pollution atmosphérique «dangereuse» à l’exploitation minière de Bitcoin. Mais un chercheur en cryptographie a réfuté ces affirmations, affirmant que «l’exploitation minière ne représente qu’un très petit pourcentage de la capacité totale d’électricité en Iran» et que la mauvaise gestion, l’équipement obsolète des centrales électriques et la terrible situation du réseau électrique du pays en sont responsables.

L’Iran négocie actuellement avec les États-Unis pour relancer son accord nucléaire de 2015, qui assouplirait les sanctions et permettrait aux entreprises étrangères d’investir dans les infrastructures de son réseau électrique.

Le mois dernier, la banque centrale iranienne a autorisé ses institutions financières, y compris les banques, à utiliser des cryptos dérivés des mineurs sanctionnés pour payer ses importations.

Maintenant, le gouvernement ferme l’exploitation minière pour une période de quatre mois. Auparavant, ils réprimaient les mineurs non autorisés qui cachaient des machines dans leurs maisons et leurs mosquées.

Cependant, le député Hossein Haghverdi exhorte le gouvernement à trouver les véritables raisons des coupures de courant fréquentes, car elles deviennent “un grave problème de sécurité”.

L’Iran dispose de 50 centres miniers sous licence répartis dans quatorze de ses 31 provinces, consommant au total 209 mégawatts d’électricité, selon l’opérateur de réseau Tavanir, comme indiqué par une publication locale, une agence de presse semi-officielle Tasnim.

Le porte-parole de la compagnie d’électricité Mostafa Rajabi Mashhadi a déclaré à Arab News qu’ils avaient dû couper l’électricité à quatre organismes gouvernementaux «abusifs», «tandis que les fermes minières cryptographiques enregistrées avaient volontairement fermé leurs opérations pour alléger le fardeau.»

