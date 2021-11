L’Iran dans des pourparlers nucléaires serrés alors que Biden espère une percée – Qui clignera des yeux en premier ? | Monde | Nouvelles

L’Iran effectue des exercices militaires annuels

Après près de six mois d’interruption, le nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, a renvoyé une délégation diplomatique de haut niveau à Vienne pour poursuivre les négociations afin de permettre aux États-Unis de revenir dans l’accord après son retrait par l’ancien président Donald Trump. Cependant, les tensions sont vives alors que l’Iran a exigé que les États-Unis lèvent toutes les sanctions contre Téhéran avant de se joindre aux pourparlers, ce que l’Iran prétend être une preuve « vérifiable » de telles actions. Pour leur part, les États-Unis ont exigé que l’Iran cesse toute activité nucléaire avant de prendre des engagements.

L’impasse actuelle suggère maintenant que la perspective d’une issue positive des pourparlers pourrait ne pas être bonne car aucune des deux parties ne souhaite « cligner des yeux d’abord » pour contester les négociations diplomatiques.

Le principal négociateur russe, Mikhaïl Oulianov, a déclaré quelques heures avant la réunion qu’il restait « prudemment optimiste » bien qu’il soit conscient des obstacles, car il n’y a pas de meilleure alternative pour rétablir l’accord nucléaire historique.

Des représentants de l’Iran, de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de la Russie et du Royaume-Uni, le soi-disant P4+1, dirigeront les pourparlers.

Au cours de la première journée, les participants devraient se mettre d’accord sur une feuille de route générale pour l’avenir des négociations, qui s’inscrivent dans la continuité de six cycles de pourparlers interrompus en juin pour permettre au président iranien Ebrahim Raisi de former son administration.

Une impasse tendue se déroule au cours des pourparlers (Image: .)

Les pourparlers seront le sixième de ce type organisé à Vienne (Image: .)

Plusieurs réunions informelles, dont une réunion trilatérale entre l’Iran, la Chine et la Russie, et une autre entre le principal négociateur iranien Ali Bagheri Kani et Enrique Mora de l’Union européenne, ont eu lieu dimanche pour mettre en place les principales négociations.

Israël cherche à faire dérailler les pourparlers et a menacé de prendre des mesures militaires contre le programme nucléaire civil de l’Iran.

Dans un geste qui envoie un avertissement clair à Téhéran, le Royaume-Uni et Israël ont annoncé un partenariat pour empêcher le programme nucléaire iranien de progresser.

Les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni et d’Israël ont déclaré qu’ils travailleraient « jour et nuit » pour empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire alors qu’ils signent un plan « historique » de 10 ans pour approfondir leurs relations.

Le principal négociateur iranien Ali Baqeri arrive à la réunion à Vienne (Image: .)

Les pourparlers auront lieu entre le P4 1 et excluront les États-Unis pour le moment (Image: .)

Parlant d’ingérence étrangère, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh a déclaré : traités et surveillés par des organismes de surveillance.

Il a ajouté : « Dans cette veine, nous avons deux objectifs : le premier est d’obtenir une levée totale, garantie et vérifiable des sanctions qui ont été imposées au peuple iranien. Sans cela, le processus se poursuivra indéfiniment.

Le principal négociateur iranien a également envoyé un avertissement fort concernant la patience et la confiance de Téhéran en ce qui concerne les États-Unis.

Ali Baqeri a déclaré : « Nous entamerons ces nouvelles discussions dans des circonstances influencées par le sort malheureux du JCPOA lorsque le président américain Donald Trump a décidé unilatéralement d’abandonner cet accord. C’était une terrible trahison de la confiance pour l’Iran et les Iraniens.

M. Baqeri a ajouté : « D’après notre expérience, cela est suivi d’actions visant à » détourner » la plate-forme JCPOA pour forcer l’Iran à faire plus de concessions dans des domaines sans rapport avec la question nucléaire. En conséquence, le peuple iranien ne fait confiance ni au processus ni à son résultat. »

Le programme de défense antimissile de l’Iran n’est pas considéré comme faisant partie des pourparlers par l’Iran (Image : Daily Express)

L’administration de Joe Biden a mis en garde contre le fait que l’Iran prenne trop de temps pour parvenir à un accord.

Le principal représentant iranien des États-Unis, Robert Malley, a déclaré : « Si l’Iran pense qu’il peut utiliser ce temps pour renforcer son influence, puis revenir et dire qu’il veut quelque chose de mieux, cela ne fonctionnera tout simplement pas. ce. »

Mettant en garde contre d’autres options sur la table, M. Malley a ajouté : « Si c’est l’approche de l’Iran, qui est d’essayer d’utiliser les négociations comme couverture pour un programme nucléaire accéléré, et comme je l’ai dit, traîner les pieds à la table nucléaire, nous allons devons répondre d’une manière qui n’est pas notre préférence. »

Robert Malley, le principal émissaire des États-Unis pour l’Iran (Image: .)

En espérant que la diplomatie réussisse, l’émissaire a déclaré : « Nous espérons ne pas y arriver, mais si nous y parvenons, alors la pression devra augmenter pour envoyer un message à l’Iran que le choix qu’il fait est le mauvais. Qu’il dispose d’une voie différente, mais ce n’est pas une voie ouverte indéfiniment car le programme nucléaire iranien met en danger l’essence même de l’accord négocié (en 2015).

Les pourparlers devant se poursuivre cette semaine, des diplomates ont déclaré que Washington avait suggéré de négocier un accord intérimaire à durée indéterminée avec Téhéran tant qu’un accord permanent n’est pas conclu. Plusieurs responsables iraniens ont déclaré que l’Iran n’avait pas l’intention d’accepter un accord intérimaire.