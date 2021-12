Les gardiens de la révolution iraniens ont détruit des cibles à l’aide de leurs missiles balistiques et de croisière mardi lors de matchs de guerre dans le Golfe, selon la télévision d’État. Ce test de missile est considéré comme une démonstration de force iranienne contre les États-Unis et Israël, dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les deux pays au sujet d’éventuels plans israéliens visant à cibler des sites nucléaires iraniens.

C’est une histoire de rupture. Plus à venir.