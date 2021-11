L’Iran DID vise à fabriquer une bombe atomique, aveu surprise de l’ancien chef du programme nucléaire | Monde | Nouvelles

Richard Ratcliffe : le Royaume-Uni doit être « plus courageux » pour défier l’Iran

Fereydoun Abbasi-Davani a fait cet aveu avant la reprise des pourparlers visant à rétablir l’accord sur le nucléaire iranien. Il a également allégué que l’agence d’espionnage israélienne Mossad a tué son ancien collègue, le scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, à cause de son travail sur les armes nucléaires dans une interview marquant le premier anniversaire de sa mort.

M. Fakhrizadeh a été assassiné lorsqu’une voiture piégée a explosé près de son véhicule le 27 novembre de l’année dernière.

M. Abbasi-Davani a déclaré: « Lorsque la croissance globale du pays a commencé à couvrir les satellites, les missiles et les armes nucléaires… le problème est devenu plus grave pour eux. »

Les responsables iraniens ont cité une fatwa émise par le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui interdit le développement d’armes nucléaires, comme preuve que son programme atomique était à des fins pacifiques.

L’ancien chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a déclaré : « Bien que notre position sur les armes nucléaires basée sur la fatwa explicite du guide suprême concernant l’interdiction des armes nucléaires soit assez claire, Fakhrizadeh a créé ce système et sa préoccupation n’était pas seulement la défense de notre propre pays. »

L’ancien chef du programme nucléaire iranien a laissé entendre que le pays avait développé un « système » pour créer un (Image: .)

Fereydoun Abbasi-Davani, ancien chef de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran (Image : DIETER NAGL/. via .)

Il s’est entretenu avec l’Agence de presse de la République islamique (IRNA) avant que l’Iran ne reprenne les négociations avec la Chine, la Russie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE sur le retour de l’accord nucléaire.

Les pourparlers de Vienne sont les premiers sur le programme nucléaire de l’Iran depuis que le pays a élu le président extrémiste Ebrahim Raisi en août.

L’Iran avait refusé d’entamer des pourparlers directs avec les États-Unis après que l’ancien président américain Donald Trump a abandonné l’accord en 2018. Il a fait valoir qu’il n’allait pas assez loin pour limiter le programme nucléaire de Téhéran.

Depuis lors, l’Iran a augmenté son enrichissement d’uranium au-delà de la limite de 3,67 % imposée par l’accord conclu en 2015.

Liz Truss a qualifié les négociations de « dernière opportunité pour les Iraniens de venir à la table » (Image: Leon Neal/.)

Une fatwa du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, interdit le développement d’armes nucléaires (Image : The Asahi Shimbun via .)

Le Telegraph rapporte que cette année, l’Iran a enrichi de l’uranium à 60 %, ce qui est proche des 90 % requis pour une arme nucléaire.

L’Iran maintient qu’il enrichit de l’uranium à des fins civiles uniquement, mais les experts disent qu’il existe peu d’applications légitimes et pacifiques pour des niveaux aussi élevés.

Mohammad Eslami, chef de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran, a insisté vendredi sur le fait que la République islamique a démontré que sa voie nucléaire est simplement pacifique.

L’IRNA le rapporte disant que les ennemis de l’Iran ont toujours essayé de ruiner la révolution islamique avec la dernière tentative venant des États-Unis sous la forme de « terrorisme économique ».

Comment les Britanniques voient les dirigeants mondiaux (Image: Express)

Téhéran veut des garanties que les États-Unis ne sortiront plus de l’accord.

Un responsable iranien proche des pourparlers a déclaré à . : « Nos demandes sont claires.

« Les autres parties, et en particulier les Américains, devraient décider s’ils souhaitent que cet accord soit relancé ou non. Ils ont abandonné le pacte, ils devraient donc y revenir et lever toutes les sanctions. »

L’Iran insiste sur le fait que toutes les sanctions américaines et européennes imposées depuis 2017 sont levées.

Ceux-ci incluent ceux qui ne sont pas liés à son programme nucléaire.

Une cérémonie funéraire du meilleur scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh (Image : ministère iranien de la Défense/Handout/Agence Anadolu via .)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré dans un communiqué peu de temps après la reprise des pourparlers : « Les États-Unis ne parviennent toujours pas à bien comprendre le fait qu’il n’y a aucun moyen de revenir à l’accord sans une levée vérifiable et efficace de toutes les sanctions.

« Le retour des États-Unis à l’accord nucléaire n’aurait aucun sens sans garanties pour empêcher la répétition de l’amère expérience du passé. Cette opportunité n’est pas une fenêtre qui peut rester ouverte pour toujours.

Mais la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a qualifié les négociations de « dernière occasion pour les Iraniens de s’asseoir à la table » après une rencontre avec le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid.

Mme Truss a déclaré: « Nous voulons que ces pourparlers fonctionnent. Mais s’ils ne fonctionnent pas, toutes les options sont sur la table. »

Cependant, l’envoyé chinois aux pourparlers sur le nucléaire iranien a déclaré lundi que les États-Unis devraient supprimer toutes les sanctions incompatibles avec l’accord nucléaire de 2015, y compris celles s’appliquant à la Chine.

Selon The Telegraph, les experts pensent que l’Iran pourrait avoir suffisamment d’uranium enrichi pour une bombe dans les six semaines, mais cela pourrait prendre jusqu’à deux ans pour en faire une ogive.

La chercheuse sur la non-prolifération nucléaire, Andrea Stricker, a déclaré à l’. que l’enrichissement à 60% pourrait représenter environ 99% de l’effort pour atteindre la qualité militaire, ce qui souligne la gravité de la situation.