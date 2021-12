L’Iran et la Russie optimistes quant à l’avancement des pourparlers nucléaires à Vienne

Les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur frustration face à ce format, affirmant qu’il ralentissait le processus, et les responsables occidentaux soupçonnent toujours que l’Iran joue simplement pour gagner du temps.

L’Iran et la Russie ont semblé optimistes au sujet des négociations sur le sauvetage de l’accord nucléaire iranien de 2015, Téhéran affirmant qu’un accord était possible si les autres parties faisaient preuve de « bonne foi » et un négociateur russe faisant état de « progrès incontestables ».

L’Iran et les États-Unis ont repris les pourparlers indirects à Vienne lundi, Téhéran se concentrant sur un côté du marché initial – la levée des sanctions à son encontre – malgré ce que les critiques considèrent comme de maigres progrès dans la maîtrise de ses activités atomiques.

« Les pourparlers de Vienne vont dans la bonne direction… Nous pensons que si les autres parties poursuivent le cycle de pourparlers qui vient de commencer de bonne foi, il est possible de parvenir à un bon accord pour toutes les parties », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian aux journalistes à Téhéran.

« S’ils font preuve de sérieux, en plus de la bonne foi, parvenir à un accord rapidement et dans un avenir proche est envisageable », a déclaré Amirabdollahian dans une vidéo de ses propos sur les médias d’État.

L’émissaire russe Mikhaïl Oulianov a déclaré sur Twitter : « Nous observons des progrès incontestables… La levée des sanctions est activement discutée dans des cadres informels » dans un groupe de travail lors des pourparlers.

Le septième cycle de pourparlers s’est terminé il y a 11 jours après avoir ajouté de nouvelles demandes iraniennes à un texte de travail.

Les puissances occidentales ont déclaré que les pourparlers avaient fait peu de progrès perceptibles depuis qu’ils ont repris pour la première fois après l’élection du président iranien pur et dur, Ebrahim Raisi, en juin. Ils ont déclaré qu’il restait « des semaines et non des mois » aux négociateurs avant que l’accord de 2015 ne devienne dénué de sens.

Il ne reste que peu de choses de cet accord, qui a levé les sanctions contre Téhéran en échange de restrictions sur ses activités atomiques. Le président de l’époque, Donald Trump, en a retiré Washington en 2018, en réimposant les sanctions américaines, et l’Iran a par la suite enfreint de nombreuses restrictions nucléaires de l’accord et a continué à aller bien au-delà.

L’Iran refuse de rencontrer directement les responsables américains, ce qui signifie que les autres parties à l’accord – la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Union européenne – doivent faire la navette entre les deux parties.

Les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur frustration face à ce format, affirmant qu’il ralentissait le processus, et les responsables occidentaux soupçonnent toujours que l’Iran joue simplement pour gagner du temps.

Par ailleurs, les médias iraniens ont déclaré mardi que Raisi prévoyait de se rendre en Russie début 2022 à l’invitation du président Vladimir Poutine.

