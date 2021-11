L’Iran expulse 28 000 réfugiés afghans en une semaine vers les talibans et la famine

L’Iran a continué d’expulser des réfugiés vers l’Afghanistan malgré les problèmes auxquels le pays déchiré par la guerre est confronté (Photo: .)

Des dizaines de milliers de migrants afghans sont renvoyés chaque semaine depuis l’Iran dans le pays dirigé par les talibans, malgré la menace de famine.

Au milieu d’une crise humanitaire croissante dans ce pays déchiré par la guerre, les agences d’aide ont accusé Téhéran d’aggraver la situation.

Pendant des décennies de conflit, des millions d’Afghans sont entrés dans leur voisin occidental cherchant à échapper à la violence et à une économie brisée.

La prise de pouvoir des talibans à la mi-août a coïncidé avec une grave sécheresse laissant la majeure partie du pays confrontée à des pénuries alimentaires.

Mais l’Iran a poursuivi son programme d’expulsions, avec plus d’un million d’Afghans renvoyés cette année et 28 000 au cours de la seule dernière semaine d’octobre.

Des Afghans de retour qui ont parlé à l’agence de presse . ont déclaré avoir été détenus dans des camps de détention surpeuplés et sales où certains ont été battus avant d’être transportés au poste frontière.

« Ils ne nous voyaient pas comme des humains », a déclaré Abdul Samad, 19 ans, qui travaillait dans la construction en Iran avant d’être expulsé.

Samad a déclaré à la frontière qu’il avait été battu par les autorités iraniennes dans un camp de détention pour migrants parce qu’il n’avait pas d’argent pour payer son expulsion.

Les Afghans renvoyés d’Iran ajoutent aux problèmes auxquels l’Afghanistan est confronté (Photo: .)



Les personnes expulsées ont affirmé avoir été battues (Photo: .)

« Ils nous ont attaché les mains et bandé les yeux avec des morceaux de tissu et nous ont insultés », a-t-il déclaré.

L’augmentation des retours dans le pays a aggravé les défis auxquels l’Afghanistan est confronté, a déclaré le directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations, Antonio Vitorino, dans un communiqué.

« La majorité ont été déportés, retournant en Afghanistan souvent brisés et brisés, ayant besoin de soins de santé, de nourriture et de repos », a-t-il déclaré.

L’agence des Nations Unies pour les migrations, qui fournit une assistance aux personnes dans le besoin à la frontière, a déclaré avoir dénombré au moins 3 200 enfants non accompagnés parmi ceux qui ont traversé l’Iran cette année.

Les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan à la mi-août (Photo: .)



L’ONU a appelé les nations à arrêter les expulsions (Photo: .)

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR a appelé toutes les nations à arrêter les retours forcés d’Afghans compte tenu de la « situation très volatile », et a continué à » plaider auprès du gouvernement iranien « .

L’Iran, qui partage une frontière de 900 kilomètres (560 miles) avec l’Afghanistan, a toujours déclaré qu’il accueillait les réfugiés afghans et leur fournissait l’aide nécessaire, et a envoyé des cargaisons d’aide au pays voisin ces dernières semaines.

Cela survient alors que des responsables iraniens doivent rencontrer leurs homologues britanniques pour discuter de l’affaire Nazanin Zaghari-Ratcliffe.

Le binational anglo-iranien est détenu en Iran depuis 2016 après avoir été accusé d’avoir comploté pour renverser le gouvernement.

Des millions d’Afghans ont fui vers l’Iran au cours des 40 dernières années (Photo : .)



Les Afghans sont confrontés à une grave famine en raison de la sécheresse et de la prise de contrôle des talibans (Photo : getty)

Elle emmenait sa fille, Gabriella, voir sa famille lorsqu’elle a été arrêtée et condamnée à cinq ans de prison, passant quatre ans à la prison d’Evin et un en résidence surveillée.

Son mari Richard Ratcliffe, qui est entré aujourd’hui dans son 19e jour de grève de la faim organisée pour sensibiliser le public à l’affaire, a salué la réunion comme une « percée ».

M. Radcliffe a commencé sa manifestation le mois dernier après que sa femme ait perdu son dernier appel en Iran, affirmant que sa famille était « pris dans un différend entre deux États ».

