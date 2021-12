L’Iran insiste sur les exportations de brut alors que les pourparlers nucléaires de Vienne reprennent

Les pourparlers ont eu du mal à progresser et ont été ajournés plus tôt ce mois-ci après un cycle marqué par des tensions liées aux nouvelles demandes de Téhéran.

L’Iran a insisté lundi pour que les États-Unis et leurs alliés promettent de permettre à Téhéran d’exporter son brut alors que les négociations sur le rétablissement de l’accord nucléaire en lambeaux devaient reprendre à Vienne.

Les remarques du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian indiquent que l’Iran maintient sa position avant les négociations sur la relance de l’accord nucléaire historique de 2015. Les pourparlers ont eu du mal à progresser et ont été ajournés plus tôt ce mois-ci après un cycle marqué par des tensions liées aux nouvelles demandes de Téhéran.

S’adressant à des journalistes à Téhéran, Amirabdollahian a déclaré que l’Iran souhaitait que le prochain cycle de pourparlers se concentre sur son industrie pétrolière frappée par les sanctions. L’objectif est d’arriver au « point où le pétrole iranien est vendu facilement et sans aucune barrière et son argent arrive sur les comptes bancaires de l’Iran », a-t-il déclaré.

L’accord historique de Téhéran avec les puissances mondiales a accordé à la nation un allégement des sanctions en échange de restrictions sur son programme nucléaire. Mais en 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a retiré l’Amérique de l’accord et imposé des sanctions radicales à l’Iran, y compris contre son secteur pétrolier – la bouée de sauvetage de son économie. Les exportations de brut iranien ont chuté et les compagnies pétrolières internationales ont rompu les accords avec Téhéran, affaiblissant son économie.

Alors que les parties à l’accord sur l’atome se préparaient à se réunir, Amirabdollahian a déclaré que l’Iran voulait « pouvoir bénéficier de toutes les concessions économiques dans le cadre de l’accord nucléaire ».

« La garantie et la vérification (de la suppression des sanctions) font partie des sujets sur lesquels nous nous sommes concentrés », a-t-il déclaré.

La nouvelle administration conservatrice du président iranien Ebrahim Raisi a demandé à plusieurs reprises la suppression de toutes les sanctions économiques avant que l’Iran ne freine ses avancées nucléaires.

Par ailleurs, lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré qu’il serait « intolérable » pour l’Occident d’exiger quoi que ce soit de Téhéran au-delà du respect de l’accord initial.

L’Iran a régulièrement abandonné toutes les limites de l’accord depuis le retrait américain et enrichit maintenant de l’uranium à 60 % de pureté – une étape technique courte par rapport aux niveaux de qualité militaire. Il fait tourner des centrifugeuses toujours plus avancées, également interdites par l’accord.

L’Iran insiste sur le fait que son programme nucléaire est pacifique. Mais les avancées nucléaires importantes du pays ont alarmé les rivaux régionaux et les puissances mondiales. Les diplomates ont averti que le temps presse pour rétablir l’accord, car l’Iran maintient une ligne dure en imposant aux États-Unis de lever les sanctions.

Les pourparlers impliquent toutes les parties à l’accord nucléaire initial : l’Iran, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Russie et la Chine. L’Iran refuse de parler directement à l’envoyé américain, qui s’engage à travers les autres signataires.

Khatibzadeh a déclaré aux journalistes lundi qu’Enrique Mora, le diplomate de l’Union européenne chargé des pourparlers, transporterait des messages et des brouillons entre l’Iran et les États-Unis.

« Nous présentons nos points de vue par écrit et le dialogue se poursuit à Vienne de manière indirecte », a-t-il déclaré.

