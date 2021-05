L’Iran interdit l’exploitation minière cryptographique: un long temps d’arrêt pour les mineurs

Dans une tentative de réduire la consommation d’énergie, le gouvernement iranien a interdit l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies jusqu’à ce que le problème énergétique du pays soit résolu.

Mercredi, le président du pays, Hassan Rohani, a déclaré qu’il y avait eu des pannes d’intensité énergétique dans certaines villes iraniennes. En conséquence, le gouvernement prend des mesures pour gérer l’alimentation électrique existante et a décidé d’arrêter l’exploitation de Bitcoin pour le moment.

L’interdiction restera en vigueur jusqu’au 22 septembre

Les autorités blâment une sécheresse prolongée et une pénurie de gaz naturel pour la panne de courant. Selon l’annonce, l’interdiction commencera immédiatement et restera en vigueur jusqu’au 22 septembre, date à laquelle la situation devrait s’améliorer.

Au cours des derniers mois, plusieurs grandes villes d’Iran, dont la capitale Téhéran, ont été confrontées à de multiples pannes d’électricité quotidiennes. Les responsables ont également imputé une partie de la pénurie d’électricité à la montée de l’exploitation minière de Bitcoin.

En outre, les responsables gouvernementaux affirment que la majorité des opérations minières de Bitcoin dans le pays proviennent de personnes sans licence ou de mineurs illégaux.

En conséquence, le gouvernement a lancé une campagne contre les mineurs illégaux de Bitcoin. Il a également temporairement arrêté les mineurs légaux de Bitcoin à mesure que la consommation d’énergie augmente.

La pénurie d’électricité a affecté les installations médicales

La consommation d’énergie dans le pays a également augmenté à mesure que la température se réchauffe et que de plus en plus de personnes restent à la maison en raison de l’ordre de rester à la maison COVID-19.

Les pénuries d’électricité ont également affecté les installations médicales, certaines d’entre elles ayant du mal à faire fonctionner leurs installations d’entreposage frigorifiques nécessaires pour stocker les vaccins COVID-19. Début janvier, la police iranienne a confisqué quelque 50000 machines d’extraction Bitcoin. Selon la police, les mineurs utilisaient de l’électricité illégalement subventionnée.

Les tarifs subventionnés par l’État étaient destinés à certains secteurs à faible consommation d’énergie. Mais les mineurs consommaient 95 mégawatts par heure au même taux subventionné.