L’Iran interdit l’exploitation minière de crypto-monnaie en raison des pannes de courant

27/05/2021 à 09h56 CEST

SPORT.es

L’Iran a annoncé une interdiction de quatre mois sur l’extraction de crypto-monnaies qui consomme de l’énergie, comme Bitcoin, après que les villes aient subi des pannes de courant non planifiées. Le président Hassan Rohani a déclaré lors d’une réunion du cabinet que la principale cause des pannes d’électricité était une sécheresse qui a affecté la production d’énergie hydroélectrique.

Mais il a dit que l’extraction de crypto-monnaie, Dont 85% sans licence, drainait plus de 2 GW du réseau chaque jour. On estime que 4,5% de toute l’extraction de Bitcoin a lieu en Iran. Selon la société d’analyse Elliptic, l’activité permet au pays de contourner les sanctions et de gagner des centaines de millions de dollars en actifs cryptographiques pouvant être utilisés pour acheter des importations.

Les banques iraniennes ont été coupées du système financier mondial et ses exportations de pétrole ont chuté, la privant d’une source majeure de devises et de revenus, à la suite des sanctions rétablies par les États-Unis en 2018, lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a abandonné un accord nucléaire historique.