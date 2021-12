L’Iran interdit l’exploitation minière de crypto pour éviter les pannes majeures en hiver

L’Iran a annoncé une nouvelle interdiction de l’exploitation minière sous licence de crypto-monnaie dans le pays jusqu’au 6 mars dans le cadre d’un engagement à économiser l’énergie et à éviter les pannes potentielles au cours de la prochaine saison hivernale.

Mostafa Rajabi Mashhadi, directeur de l’entreprise publique Iran Grid Management et porte-parole de l’industrie énergétique iranienne, a récemment annoncé que le pays avait temporairement fermé tous les centres d’extraction de crypto-monnaie sous licence pour alléger la pression sur les centrales électriques du pays. L’interdiction est la deuxième fois cette année dans le but d’éviter les pannes d’électricité dans le pays.

Dans une interview à la télévision d’État, Rajabi a déclaré que l’interdiction sera effective jusqu’au 6 mars et libérera 209 mégawatts de consommation d’énergie dans le secteur domestique. Il a ajouté que les autorités ont réprimé l’exploitation minière illégale par des individus à la maison et dans des unités industrielles à grande échelle.

Rajabi a déclaré que les opérateurs sans licence en Iran représentent la majorité de l’extraction de crypto, consommant ainsi plus de 600 mégawatts d’électricité.

Selon l’exécutif, il y aura également d’autres mesures d’économie de carburant telles que l’extinction de l’éclairage public dans certaines zones et la régulation de la consommation d’électricité dans les bureaux. De plus, il a déclaré que le gouvernement vise plus de 60% de la production d’électricité en été.

La semaine dernière, la National Gas Company of Iran a déclaré que le pays était témoin d’une demande quotidienne de gaz dans les secteurs nationaux qui a atteint un niveau sans précédent de 570 millions de mètres cubes par jour, tandis que le pays a atteint une limite supérieure de sa production de gaz naturel à 800 millions de mètres cubes. mètres par jour.

Catastrophe mondiale avec le minage de Bitcoin

Au début de l’année, il y a eu une série de pannes d’électricité dans les grandes villes d’Iran. De tels incidents malheureux ont conduit le gouvernement à interdire l’extraction de crypto-monnaie. En octobre, la compagnie nationale d’électricité a averti que l’exploitation illégale de crypto-monnaies en Iran risquait de subir de nouvelles pannes de courant au cours de la prochaine saison hivernale. À plusieurs reprises, des responsables iraniens ont accusé des mineurs de crypto sans licence d’utiliser de grandes quantités d’électricité.

L’Iran a été l’un des premiers pays au monde à légaliser l’extraction de crypto-monnaie. En septembre 2018, le gouvernement a exigé que tous les mineurs aient une licence. En mai, les autorités ont déclaré que les mineurs illégaux qui ont normalement accès à une électricité réduite consomment six à sept fois plus d’électricité que ceux qui ont des licences. Le même mois, le gouvernement a émis une interdiction temporaire de toute extraction de crypto-monnaie, un jour après que le ministre de l’Énergie se soit excusé pour les pannes d’électricité imprévues dans les grandes villes. L’interdiction a été levée à la mi-septembre.

La plupart des activités d’extraction de crypto-monnaie se sont longtemps concentrées sur la Chine, mais cela a changé cette année lorsque l’interdiction du pays a incité les principaux opérateurs à déménager dans d’autres pays. Ces opérateurs ont dû choisir des nations qui offrent une énergie bon marché. En tant que tels, des pays de l’Islande au Kazakhstan ont imposé des limites à l’industrie électrique en raison de la pression associée aux réseaux électriques.

Source de l’image : Shutterstock