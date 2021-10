L’Iran ne négociera pas de bonne foi 10z viral

Le président iranien Ebrahim Raisi au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Douchanbé, Tadjikistan, le 17 septembre 2021. (Didor Sadulloev/.)

Une grande erreur de l’approche Biden est la croyance que, dans tout accord avec les États-Unis, Téhéran respecterait ses engagements.

La stratégie de l’administration Biden au Moyen-Orient repose sur l’acceptation de l’Iran comme la principale puissance régionale. La minimisation des accords d’Abraham est conforme à la politique de retrait et d’apaisement poursuivie dans le but d’acheter la conformité iranienne au JCPOA (Plan d’action global conjoint), l’accord nucléaire de 2015 fondamentalement défectueux. Le refroidissement des relations de défense des États-Unis avec l’Arabie saoudite reflète en outre l’intention stratégique démontrée dans d’autres mouvements, y compris la promesse de quitter l’Irak d’ici la fin de l’année. En l’absence d’un changement radical de cap, le retrait désastreux d’Afghanistan et la reddition qui l’accompagne aux talibans donnent un aperçu de ce à quoi s’attendre de cette stratégie.

L’illusion que l’Iran peut servir de force stabilisatrice dans la région ne peut s’expliquer que comme un article de foi mal placé, le triomphe de l’espoir sur l’expérience. Les objectifs de Téhéran sont diamétralement opposés aux intérêts américains. Utilisant les gardiens de la révolution, une organisation terroriste désignée, comme principal instrument, l’Iran est le principal soutien des interventions armées en Syrie et au Yémen et continue de financer ses mandataires terroristes, le Hezbollah et le Hamas. Chez lui, le régime étend ce qui est déjà l’arsenal de missiles balistiques le plus grand et le plus sophistiqué de la région, dans le but de menacer les forces américaines et leurs alliés. Et en ce qui concerne son programme nucléaire, l’Iran est désormais considéré à juste titre comme une puissance nucléaire latente, estimée à quelques mois seulement d’une arme. Pas plus tard que la semaine dernière, Téhéran a conclu un accord avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour autoriser l’inspection des sites suspectés de mener des travaux de militarisation. En quelques jours, l’Iran a violé l’accord, renforçant l’idée que le régime est sur le point d’éclater chaque fois qu’il décide de courir à la bombe.

Malgré la menace et la rhétorique au vitriol du chef suprême, l’administration Biden est restée largement silencieuse, probablement par crainte que parler publiquement ne compromette les perspectives d’un accord diplomatique, initialement sur le programme nucléaire, mais dans l’espoir que des accords plus larges se suivre. Cependant, la réalité a relevé sa vilaine tête. Les négociations de Genève ont échoué, les États-Unis offrant apparemment concession après concession, suivis seulement par l’augmentation des demandes iraniennes pour plus. Et en ce qui concerne le traitement de son propre peuple, les premières et principales victimes de la dictature religieuse, l’administration a également été pour la plupart silencieuse, exemptant apparemment l’Iran de l’engagement déclaré de l’administration à promouvoir les droits de l’homme et les aspirations démocratiques.

La plus grande erreur de l’approche Biden est peut-être la croyance qu’elle peut négocier de bonne foi avec le régime et que, s’il y a un accord, l’Iran respectera ses engagements. Sur ce point, les gens comptent autant, sinon plus, que la politique déclarée. Et la nouvelle équipe, installée par le chef suprême après des élections frauduleuses en septembre, montre clairement que les hypothèses sous-jacentes de la stratégie Biden ne produiront que de nouveaux échecs et de nouvelles pertes pour les intérêts vitaux des États-Unis. Peut-être pour cette raison, relativement peu d’attention officielle a été consacrée à la galerie des voyous qui constitue la nouvelle direction iranienne, dont au moins dix sont aujourd’hui sanctionnés par les États-Unis, l’Union européenne et les Nations Unies. Voici juste un échantillon :

Ebrahim Raisi, le nouveau président, a été membre du “comité des poursuites”, ou comité de la mort, dans le meurtre de milliers de prisonniers politiques en 1988. Destiné principalement aux Moudjahidine du peuple d’Iran (MEK), les exécutions politiques ont été largement condamné. L’ayatollah Montazeri, à l’époque l’héritier présomptif de Khomeiny, les a décrits comme le « plus grand crime de l’histoire de la République islamique ». Pendant des décennies, des groupes de défense des droits humains ont demandé une enquête sur le rôle de Raisi dans les meurtres. En 2019, les États-Unis ont condamné la nomination de Raisi à la tête du pouvoir judiciaire iranien et l’ont sanctionné, citant son rôle dans les exécutions massives et sa participation à la répression brutale des manifestants à la suite des élections simulées de 2009. À ce jour, le régime iranien continue de dissimuler ses crimes contre l’humanité. Raisi ne parle que de sa fierté d’avoir servi son chef suprême.

Mohammad Eslami, maintenant en charge du programme nucléaire iranien, a travaillé avec le scientifique voyou pakistanais, Abdul Qadeer Khan, en 1987 pour construire le programme de centrifugeuse alors secrète de l’Iran pour produire des matières fissiles pour les armes nucléaires. Pour son rôle dans cette activité illicite, il est sous les sanctions de l’ONU depuis 2008.

Hossein Amir-Abdollahian, le nouveau ministre des Affaires étrangères, était un proche collaborateur de Qasem Soleimani et, pendant des années, l’homme de la Force Qods au ministère, assurant que cette organisation terroriste désignée a une influence directe dans les affaires internationales de l’Iran. La semaine dernière, Abdollahian a appelé à l’élimination totale du sionisme, un code moins que subtil signifiant la destruction d’Israël.

Ali Bagheri Kani, le nouveau vice-ministre des Affaires étrangères et probablement responsable des questions nucléaires, est connu pour ses opinions anti-occidentales intransigeantes et ses critiques du JCPOA.

Ezzatollah Zarghami, l’un des preneurs d’otages de l’ambassade en 1980, est le nouveau ministre du Patrimoine culturel, après avoir dirigé pendant des années l’énorme appareil de propagande iranien. Il a été sanctionné par l’Union européenne pour « atteinte aux droits humains » et par les États-Unis dans la catégorie « entités désignées comme violant les droits humains ou limitant la liberté d’expression ».

Ahmad Vahidi, ministre de l’Intérieur et ancien chef de la Force Qods, et Mohsen Rezaei, adjoint présidentiel aux affaires économiques et ancien commandant des Gardiens de la révolution, figurent sur la liste des personnes recherchées par Interpol pour attentats terroristes, dont l’attentat à la bombe contre le centre juif de Buenos Aires en 1994 qui a tué 85 civils et blessé des centaines d’autres.

Et la liste continue avec le vice-président, le chef d’état-major présidentiel et le ministre de la Défense. En tant que personne qui a dirigé les négociations secrètes avec les Libyens en 2003, je comprends la nécessité de traiter avec des personnages peu recommandables qui servent de fonctionnaires de régimes voyous. Mais cela doit être fait les yeux grands ouverts. La Libye en 2003 est un cas très différent de l’Iran en 2021. Kadhafi a renoncé à son programme d’armes nucléaires pour un certain nombre de raisons, notamment sa crainte que la Libye ne soit la prochaine sur la liste des cibles après l’Irak de Saddam et son souhait de travailler avec les États-Unis. pour contrer la menace de l’extrémisme islamique. L’Iran perçoit aujourd’hui les États-Unis comme faibles et en déclin. Il cherche à étendre sa marque d’extrémisme islamique. Loin de craindre les États-Unis, il cherche à nous expulser de la région. Une politique de repli et d’apaisement ne ferait que faciliter l’agenda anti-américain du régime. Une politique de confinement disciplinée et déterminée est nécessaire pour faire reculer les nouveaux dirigeants de Téhéran et aider le peuple iranien à regagner sa liberté.

Robert Joseph est un ancien sous-secrétaire d’État à la maîtrise des armements et à la sécurité internationale.