L’IRAN n’est plus le plus grand ennemi d’Israël, les États-Unis sont .

Le lendemain du jour où Yair Lapid et Naftali Bennett ont formé leur gouvernement, les responsables de l’administration Biden leur ont lancé une grenade diplomatique. Lundi dernier, des responsables de l’administration ont déclaré aux journalistes « officieusement » que le président américain Joe Biden avait l’intention de nommer Hady Am (un partisan de longue date des Frères musulmans et du Hamas), son secrétaire d’État adjoint pour Israël et les Palestiniens, au poste de consul général des États-Unis pour les Palestiniens — à Jérusalem.

CAROLINE GLICK (h/t Frederic F) Pour déployer Amr dans la capitale d’Israël en tant que consul, l’administration devra d’abord ouvrir un consulat à Jérusalem. Conformément à la loi de 1996 sur l’ambassade de Jérusalem, l’administration Trump a fermé le consulat et transformé le bâtiment en résidence de l’ambassadeur après le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem en 2019. Et en vertu de la Convention de Vienne, les États-Unis doivent demander à Israël d’autoriser l’ouverture du consulat et accréditer le chef de mission. La décision de l’administration de déployer Amr à Jérusalem en tant qu’ambassadeur de tout sauf de son nom auprès d’une entité hostile non israélienne est une double attaque contre Israël. Premièrement, cela envoie le message clair que l’administration Biden soutient la division de la capitale d’Israël. Deuxièmement, en envoyant Amr spécifiquement à Jérusalem, l’administration indique clairement qu’elle a l’intention de légitimer et de travailler avec le Hamas. Avant de rejoindre l’administration, Amr était membre de la Brookings Institution, financée par le Qatar. Il a été le directeur fondateur de la Brookings Institution à Doha. Et depuis Brookings, Amr a écrit et parlé en faveur de la légitimation du groupe terroriste des Frères musulmans parrainé par l’Iran. Amr a plaidé pour que les États-Unis s’efforcent d’intégrer le Hamas dans l’OLP. Les positions désormais déclarées de l’administration sur Jérusalem et le Hamas renforcent à leur tour la position de l’Iran dans la société palestinienne. Ils légitiment également le scénario jusqu’ici impensable dans lequel les États-Unis soutiennent une prise de contrôle par le Hamas de la Judée et de la Samarie. L’animosité profondément enracinée de l’administration envers la souveraineté israélienne sur Jérusalem unifiée montre également à quel point ses positions sont hostiles par rapport aux exigences stratégiques d’Israël et aux droits nationaux sur la Judée et la Samarie. Bien que le président de l’Autorité palestinienne et chef du Fatah et de l’OLP Mahmoud Abbas ait lancé le dernier cycle de guerre le mois dernier, il n’a pas profité politiquement ou militairement de l’attaque contre Israël. Le Hamas l’a fait. Un sondage d’opinion publié mardi dernier par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes basé à Ramallah a révélé que 77 pour cent des Palestiniens pensent que le Hamas a remporté la dernière série de guerres. Si des élections avaient lieu aujourd’hui, Abbas serait éliminé, ne recevant que 27 pour cent des voix, tandis que le chef terroriste du Hamas Ismail Haniyeh remporterait le leadership avec 59 pour cent des voix. Le seul chef du Fatah plus populaire que Haniyeh est le meurtrier de masse Marwan Barghouti, l’architecte de la guerre terroriste palestinienne de 2000-2004. Barghouti est en prison, purgeant plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives pour son commandement direct de cellules terroristes meurtrières du Fatah. Il est vrai que les Forces de défense israéliennes ont anéanti une grande partie de la machine militaire du Hamas lors de la mini-guerre du mois dernier. Mais même par rapport à Israël, le Hamas est sorti plus fort de la dernière série de combats qu’il ne l’était avant de commencer son offensive. Les imams arabes israéliens alignés avec le Hamas à travers le mouvement islamique israélien ont incité à des pogroms contre les Juifs israéliens dans tout le pays. Leurs actions ont démontré le long bras d’influence du Hamas dans la communauté arabe d’Israël. Les événements entourant la marche du drapeau de la semaine dernière à Jérusalem ont clairement montré la position renforcée du Hamas. Le Hamas a menacé de reprendre ses assauts contre Israël si le gouvernement autorisait les citoyens israéliens à défiler dans la capitale en portant des drapeaux israéliens. Plutôt que d’ignorer les avertissements, l’establishment sécuritaire, les médias et les dirigeants politiques les ont traités comme des menaces stratégiques. Pendant des jours, les menaces du Hamas ont dominé le discours à tous les niveaux de la classe dirigeante. L’inquiétude obsessionnelle suscitée par les menaces a montré qu’en dépit des dommages opérationnels causés par Israël à l’infrastructure militaire du Hamas, le Hamas dissuade aujourd’hui Israël, du moins publiquement, bien plus qu’Israël ne dissuade le Hamas. Tout cela nous amène au nouveau gouvernement. Bien que Naftali Bennett soit Premier ministre, le véritable pouvoir au sein du gouvernement est le ministre des Affaires étrangères et premier ministre désigné Yair Lapid. Lapid contrôle 75 pour cent de la coalition contre 20 pour cent pour Bennett. Les cinq derniers pour cent de la coalition de 61 sièges sont contrôlés par Mansour Abbas, le chef du parti islamiste Ra’am aligné sur les Frères musulmans. Lors de la cérémonie au ministère des Affaires étrangères marquant l’entrée en fonction de Lapid, le dirigeant effectif d’Israël a exposé ses priorités. Ses trois principaux objectifs sont de reconstruire les liens d’Israël avec le Parti démocrate, avec l’establishment juif progressiste américain et avec l’Union européenne. En ce qui concerne l’Iran, ignorant l’opposition républicaine, Lapid a déclaré que le retour des États-Unis à l’accord nucléaire de 2015 était une affaire conclue. Lapid a déclaré que le travail d’Israël est de se préparer à l’inévitable. L’accord de 2015 ouvre la voie à l’Iran vers un arsenal nucléaire et l’enrichit grâce à l’allégement des sanctions tout en imposant certaines restrictions à ses activités nucléaires pendant une période limitée. Quant aux Palestiniens, malgré le fait qu’ils refusent de négocier avec Israël depuis 13 ans et qu’entre-temps Israël ait fait la paix avec quatre États arabes et formé une alliance opérationnelle avec les États sunnites du Golfe et l’Égypte contre l’Iran, Lapid a décrit les Palestiniens et leur conflit avec Israël comme l’axe central autour duquel tournent toutes les autres questions régionales. Ce qui se passe entre les Palestiniens et Israël, a-t-il dit, “définira, dans une large mesure, toutes les autres arènes”. Les priorités de Lapid dictent ses politiques. Les tensions dans les relations d’Israël avec les démocrates, l’establishment juif américain progressiste et l’Union européenne n’ont jamais porté sur des personnalités. Ils sont et ont toujours été des positions. Les relations avec les trois sont devenues acrimonieuses parce que les démocrates, les juifs progressistes et l’Union européenne adoptent des politiques – l’accord nucléaire et l’État palestinien – que la plupart des Israéliens considèrent comme dangereuses pour la survie de l’État. La seule façon pour Lapid de réparer les relations d’Israël avec ces groupes est d’adopter leurs dangereuses préférences politiques. Bien qu’Israël ait le pouvoir de rejeter une demande américaine d’ouvrir un consulat aux Palestiniens à Jérusalem, et a certainement le pouvoir de rejeter le pro-Hamas Amr en tant que consul, le désir de Lapid d’apaiser les démocrates l’empêchera de faire l’un ou l’autre. Quant à l’Iran, alors que Lapid a déclaré aux responsables du ministère des Affaires étrangères qui ont assisté à son discours inaugural, “Israël empêchera de toutes les manières nécessaires la possibilité que l’Iran obtienne des armes nucléaires”, cet engagement ne peut pas être aligné sur les trois principales priorités de Lapid. Le journaliste de Haaretz, Jonathan Lis, a écrit la semaine dernière que, selon toute vraisemblance, pour faire avancer les objectifs qu’il s’est fixés, Lapid cherchera à mettre en œuvre la vision diplomatique qu’il a exposée dans un discours de 2018. Dans ce discours, Lapid a fait la même affirmation que les Palestiniens sont l’axe autour duquel tournent toutes les autres questions régionales. En accord avec ce point de vue, il a appelé Israël à faire des concessions aux Palestiniens pour recevoir le soutien américain sur l’Iran. Dans ses mots, « je crois qu’une percée sur la question iranienne dépend de la question palestinienne. Nous devons travailler pour faire avancer un accord diplomatique avec les Palestiniens, uniquement dans le cadre d’une discussion régionale. » Il a poursuivi : « Pouvons-nous séparer le problème iranien du problème palestinien ? Sans progrès vis-à-vis des Palestiniens, pouvons-nous enrôler les [support of] le public saoudien, le Congrès américain, les Juifs américains, l’Union européenne et l’argent des États du Golfe ? Netanyahu dit que nous pouvons. Je te dis qu’on ne peut pas. La plupart des responsables de la sécurité disent que nous ne pouvons pas. Le discours de Lapid n’a pas bien vieilli. Dans les mois qui ont suivi sa déclaration, le président Donald Trump a reconnu Jérusalem et déplacé l’ambassade dans la capitale d’Israël. Trump a quitté l’accord nucléaire et a mis en œuvre sa campagne de pression maximale contre les ayatollahs. Les États du Golfe ont officialisé leur alliance opérationnelle avec Israël à travers les accords d’Abraham. Les États-Unis ont reconnu la souveraineté israélienne sur les hauteurs du Golan, reconnu la légalité des communautés israéliennes en Judée-Samarie et accepté la souveraineté israélienne sur certaines parties de la Judée-Samarie dans le plan de paix Trump. Dans son discours de la semaine dernière, Lapid a clairement indiqué qu’aucun de ces événements ne lui avait fait la moindre impression. Le chemin qu’il a l’intention d’emprunter est basé sur l’ignorance de la signification de tout ce qui a été réalisé. Cela nous amène à l’opposition qui, tout en ne contrôlant que 53 sièges à la Knesset, représente les souhaits de la majorité des électeurs, qui ont élu 65 politiciens de droite pour les représenter. Le chef de l’opposition Benjamin Netanyahu et ses collègues doivent fonder leur programme pour faire tomber le gouvernement Lapid sur une reconnaissance de la réalité. L’influence manifeste du Hamas sur les Arabes israéliens fait ressortir le fait qu’un État palestinien en Judée, en Samarie et à Jérusalem fomenterait la destruction d’Israël. Si l’État du Hamas à Gaza peut fomenter des pogroms antisémites dans tout Israël, un État du Hamas en Judée, Samarie et Jérusalem, avec Gaza, représentera une menace pour le pays qu’aucun gouvernement ne pourra surmonter avec succès. Le programme de l’opposition doit alors commencer par un rejet total de l’État palestinien. Au lieu de cela, Netanyahu et ses collègues devraient adopter le plan de 2013 de Bennett pour appliquer la loi israélienne dans toute la zone C de Judée-Samarie. En conséquence, et de l’adhésion effective de l’administration Biden au Hamas à travers Amr, l’opposition doit s’opposer complètement à l’établissement d’un consulat américain n’importe où dans les limites municipales de Jérusalem. Il doit s’opposer à tout gel en reconnaissance des droits de propriété des Juifs dans la Jérusalem unifiée, en Judée-Samarie. La réunion de Netanyahu la semaine dernière avec l’ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies Nikki Haley et Christians United avec le leader israélien le pasteur John Hagee a été largement attaquée par les médias anti-Netanyahu. Mais c’était un geste critique. Dans son discours, Lapid a effectivement jeté les républicains et les évangéliques sous le bus. Il est du devoir de l’opposition de maintenir et de renforcer les liens d’Israël avec les deux groupes à travers des réunions et des échanges fréquents. L’idée de Lapid de lier la politique américaine envers l’Iran avec les Palestiniens va à l’encontre d’une génération d’efforts acharnés par les gouvernements israéliens successifs pour éviter le lien à tout prix. Israël s’est opposé historiquement au lien parce que cela n’a aucun sens. Comme les accords d’Abraham et le printemps arabe avant eux l’ont clairement montré, les affaires régionales n’ont rien à voir avec les Palestiniens et prétendre qu’elles sont liées est une recette pour un échec stratégique à tous les niveaux. Aujourd’hui, étant donné la volonté résolue de l’administration Biden de réaligner la politique américaine vis-à-vis de l’Iran et de l’éloignement d’Israël et des États arabes sunnites, la position de Lapid est indéfendable. Il n’y a pas d’accord nucléaire que l’administration proposera à l’Iran qui protégera même partiellement les intérêts stratégiques d’Israël. Le nouveau gouvernement affronte et invite à la fois de nouveaux défis et menaces du Hamas, de l’Iran et de Washington. S’il les respecte, la politique diplomatique de Lapid garantira que son gouvernement ne les respectera pas. Dans ces conditions, le devoir de l’opposition politique est de présenter une approche alternative claire et d’utiliser les outils à sa disposition pour la faire avancer. Caroline Glick est une chroniqueuse primée et auteure de « La solution israélienne : un plan à un seul État pour la paix au Moyen-Orient ».

