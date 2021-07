L’Iran ordonne même aux mineurs de crypto sous licence d’arrêter immédiatement de produire

L’Iran a récemment commencé à prendre une série de mesures pour contrôler l’extraction de crypto. À la suite d’un récent projet de loi qui menaçait d’interdire toutes les crypto-monnaies extraites de mines étrangères, le pays a de nouveau ordonné à ses mineurs locaux d’arrêter immédiatement de produire.

Le pays a pris une décision similaire à la fin du mois de mai en raison de pannes de courant, et le fait maintenant à nouveau. Selon un rapport de l’agence de presse Tasnim, le premier vice-président du pays sous Hassan Rouhani, Eshaq Jahangiri, a déclaré que le pays maintiendrait probablement cette restriction au moins jusqu’au début du mois d’août. Au minimum, c’est combien de temps les responsables du ministère de l’Énergie prévoient que les restrictions de puissance dureront.

انگیری: فعلی ا اوایل مرداد ادامه دارد اطمینان که برق جاهای و مهم قطع و نخواهد شد اه‌های ماینر دارای هم باید بصورت کامل تولید خود را متوقف کنند # قطعی_برق pic.twitter.com/vKQyo6EFaj – اری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 6 juillet 2021

Comme mentionné, le président iranien a déjà annoncé l’extraction de crypto-monnaie en mai, notant qu’il ne sera pas autorisé avant septembre pour économiser l’énergie pendant l’été. Maintenant, le vice-président a répété la même chose, affirmant que les responsables feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que le courant ne soit pas coupé dans des endroits essentiels et importants.

Cependant, pour garantir cela, le gouvernement doit ordonner aux mineurs autorisés d’arrêter complètement de produire.

La répression iranienne contre les mineurs illégaux

L’extraction de crypto-monnaie a explosé en Iran depuis 2019, date à laquelle elle a atteint le stade de l’activité industrielle. Cela a été légal depuis, bien que pour le faire légalement, les mineurs doivent être autorisés et réglementés.

Cela dit, les mineurs sans licence ne manquent pas non plus, dont certains n’ont possédé qu’une poignée de plates-formes, tandis que d’autres en ont installé des milliers. Ces personnes ont été illégalement connectées au réseau électrique iranien, obligeant les autorités à effectuer une série de raids et les obligeant à cesser leurs activités, à saisir du matériel et à infliger des amendes aux propriétaires.

La répression continue à ce jour. Pendant ce temps, comme mentionné, l’Iran prévoit également d’interdire l’utilisation de paiements en crypto-monnaie qui ont été extraits à l’extérieur du pays. Le récent projet de loi, s’il est adopté, fera de la banque centrale du pays la principale autorité de régulation pour l’échange de monnaies numériques.

