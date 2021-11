L’Iran organise des exercices militaires massifs quelques semaines seulement avant le resserrement des pourparlers nucléaires | Monde | Nouvelles

L’amiral Mahmoud Mousavi, porte-parole de l’exercice Zolfaqar-1400, a déclaré à la télévision d’État : « L’exercice militaire sur la côte iranienne dans le golfe d’Oman vise à montrer la puissance militaire du pays et sa volonté d’affronter nos ennemis. L’exercice – organisé chaque année – couvre une zone allant des parties orientales du détroit d’Ormuz aux parties nord de l’océan Indien et à certaines parties de la mer Rouge, a rapporté la télévision d’État.

Environ un cinquième de tout le pétrole consommé dans le monde passe par la voie navigable stratégique du détroit d’Ormuz dans le golfe.

Des affrontements périodiques ont eu lieu entre l’armée iranienne et les forces américaines dans le Golfe depuis 2018, lorsque l’ancien président américain Donald Trump a démissionné du pacte nucléaire et a réimposé des sanctions sévères contre Téhéran, citant des violations présumées.

L’Iran a réagi en violant les limites de l’accord sur son programme nucléaire.

Les pourparlers indirects entre l’Iran et l’administration du président américain Joe Biden pour relancer le pacte, suspendu depuis l’élection du président iranien radical Ebrahim Raisi en juin, devraient reprendre à Vienne le 29 novembre.

M. Mousavi a déclaré que les unités tactiques et côtières participant au jeu de guerre avaient mené à bien diverses missions de reconnaissance, de surveillance et de combat.

Ils ont utilisé différents types d’équipements de guerre électronique et de drones tels que les Ababil-3, Yasir, Sadeq, Mohajer-4, ainsi que des véhicules aériens sans pilote Simorgh et des avions P3F, RF4 et Boeing 707.

« Aussi des systèmes de missiles qui peuvent contrer les menaces aériennes dans le département de la défense aérienne de l’armée. »

Il a ajouté: « L’unité navale de l’armée comprendra également des navires et des sous-marins développés par les forces locales. »

Samedi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue iranien Hossein Amirabdollahian ont exprimé leur soutien au rétablissement de l’accord nucléaire dans sa forme originale.

Dans le cadre de l’accord du Plan d’action global conjoint (JPCOA) entre l’Iran et six puissances mondiales, Téhéran a limité son programme d’enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions des États-Unis, de l’ONU et de l’Union européenne.

Le président Ebrahim Raisi a déclaré jeudi que l’Iran ne reculerait « en aucune façon » dans la défense de ses intérêts, après que les parties ont annoncé que les pourparlers nucléaires reprendraient le 29 novembre.

Vendredi, Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran, a déclaré : « Jusqu’à présent, nous avons produit 25 kilogrammes d’uranium à 60 %, ce que, à l’exception des pays dotés d’armes nucléaires, aucun autre pays n’est capable de produire.

L’Iran a par le passé nié avoir cherché des armes nucléaires, affirmant qu’il raffinait de l’uranium uniquement à des fins énergétiques civiles, et a déclaré que ses violations sont réversibles si les États-Unis lèvent les sanctions et rejoignent l’accord.

En avril, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré que Téhéran avait commencé le processus d’enrichissement d’uranium à 60% de pureté fissile dans une centrale nucléaire en surface à Natanz, confirmant des déclarations antérieures de responsables iraniens.

L’Iran a déclaré en juin avoir fabriqué 6,5 kg d’uranium enrichi jusqu’à 60%.