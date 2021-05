Extraction de Bitcoin

L’Iran passe aux mineurs de crypto très fins utilisant l’électricité domestique

Le gouvernement iranien a introduit de nouvelles règles qui interdisent aux mineurs de crypto-monnaie d’exploiter des bitcoins chez eux. Selon l’agence de presse locale The Tehran Times, les mineurs à domicile surpris en train de violer la loi se verraient infliger de lourdes amendes.

L’Iran sévit contre les mineurs de crypto illégaux

Bien que l’extraction de crypto soit légale et acceptée par le gouvernement iranien, certains mineurs de crypto auraient utilisé l’électricité domestique pour exploiter les mines afin de contourner le paiement de tarifs plus élevés.

Outre les amendes, les mineurs égarés seraient également tenus de payer des frais supplémentaires pour les dommages causés au réseau électrique.

Mostafa Rajabi, porte-parole du ministère iranien de l’Énergie, a déclaré que la nécessité de surveiller l’extraction cryptographique était nécessaire car c’était l’une des deux plus grandes menaces pour l’approvisionnement en électricité de l’Iran. La deuxième menace notée par Rajabi est une réduction de la puissance provenant des centrales hydroélectriques en raison du manque de précipitations.

Les nouvelles mesures du gouvernement verraient également les mineurs de crypto illégaux qui sont arrêtés fournir une compensation pour les dommages potentiels causés au réseau électrique.

Selon Rajabi, jusqu’à 87% des opérations de crypto-minage en Iran sont illégales, et ces crypto-mines non autorisées peuvent endommager le réseau électrique local et entraîner des pannes de courant.

Crypto Mining en Iran

Depuis juillet 2019, le crypto mining est accepté comme une industrie légale en Iran. Les mineurs du pays sont tenus d’obtenir une licence d’exploitation du Ministère des industries et de payer leurs factures d’électricité en fonction des tarifs d’exportation.

Maintenant que l’exploitation minière est légale, les mineurs se sont plaints des tarifs d’électricité élevés. Cela a provoqué une bagarre entre les mineurs et le gouvernement et a conduit certains mineurs à quitter leur ferme pour utiliser l’électricité domestique à la place.

Un autre problème entre les autorités iraniennes et les crypto-mineurs du pays est les pannes de courant constantes dans tout le pays. En janvier, le gouvernement iranien aurait fermé 1 620 fermes minières non enregistrées, les blâmant pour le black-out généralisé, qui a laissé des millions de personnes sans électricité.

L’Iran est un acteur notable sur le marché minier Bitcoin. Le pays se classe parmi les 10 premiers pays où les mineurs opèrent en raison de son énergie bon marché.

Malgré les problèmes avec les mineurs, l’Iran considère l’extraction cryptographique comme un moyen de générer des revenus pour le pays. L’année dernière, l’Iran a commencé à explorer l’utilisation potentielle de la crypto-monnaie en tant qu’outil pour atténuer l’impact paralysant des problèmes économiques rencontrés à l’époque.

La Banque centrale d’Iran a dévoilé de nouvelles règles qui ordonnaient que le produit du Bitcoin extrait soit utilisé comme fonds gouvernemental pour financer les importations du pays. L’utilisation de crypto-monnaies pour le commerce extérieur était un moyen pour le gouvernement d’éviter les effets néfastes des sanctions économiques imposées par les États-Unis.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.