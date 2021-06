L’Iran réprime les mineurs de crypto, la communauté n’a pas peur des interdictions

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Mercredi dernier, le président iranien Hassan Rouhani a annoncé l’interdiction de l’extraction de crypto-monnaie dans le pays. L’annonce est intervenue après que plusieurs villes ont subi des pannes d’électricité. Le gouvernement a blâmé les mineurs de Bitcoin dans le pays pour les pannes de courant. L’interdiction de l’extraction de crypto est censée se poursuivre jusqu’à fin septembre.

Il convient de mentionner qu’il y a quelques semaines, la Chine a également appelé à une offensive contre les mineurs de crypto.

Cependant, la communauté crypto reste positive et ne craint pas les interdictions de minage de Bitcoin en Chine et en Iran car elle entame un processus de transfert de capacité minière de la Chine vers l’Amérique du Nord et l’Europe :

Source: Twitter

De plus, certaines des baleines les plus importantes de la crypto-monnaie, telles que le fondateur de MicroStrategy Michael Saylor et le PDG de Tesla, Elon Musk, faciliteront la relocalisation de la capacité d’extraction de Bitcoin et rendront même l’exploitation minière respectueuse de l’environnement. Au début de la semaine dernière, Saylor a annoncé qu’avec Musk, ils avaient organisé une réunion avec les principaux mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord pour résoudre certains problèmes liés à l’exploitation minière :

Source : Twitter

La semaine dernière, le marché des crypto-monnaies avait du mal à s’orienter. La semaine en cours commence aussi avec une certaine indécision. La plupart des principales crypto-monnaies continuent de se déplacer latéralement. Selon Coin360.com, un Bitcoin coûte 29239,39 € (-1,05%), un Ethereum – 1994,51 € (-0,75%), un DOGE – 0,2495 € (-1,44%) et un UNI – 20,83 € (-0,03%):

Source: Coin360.com (Performance quotidienne du marché de la crypto)

Analysons maintenant les graphiques de prix des principales crypto-monnaies par rapport à l’euro dans les périodes les plus importantes.

BTC / EUR

Sur le graphique hebdomadaire (1W), la semaine dernière, BTC / EUR a formé une petite bougie semblable à une Étoile filante :

Fait intéressant, cette petite bougie s’est formée dans la fourchette de consolidation enregistrée au cours des premiers mois de l’année. Par conséquent, nous pouvons conclure qu’à l’heure actuelle, BTC / EUR fait une pause par rapport à la correction actuelle et se consolidera probablement pendant un certain temps.

Un autre signe indiquant le consolidation est que sur le graphique de 30 minutes (30M), BTC / EUR est sorti du tendance baissière et essaie de former un canal ascendant :

Si BTC / EUR parvient à rester sur la trajectoire du canal ascendant potentiel, donc sur des périodes plus lourdes, nous pourrions assister à une consolidation plus longue aux niveaux de prix actuels.

ETH / EUR

Sur le graphique journalier (1D), ETH / EUR continue de progresser dans le canal ascendant (tendance haussière) :

Comme le montre le graphique, pour le moment, le prix se consolide à la moyenne mobile de 90 jours ( MA 90 ) et à la ligne inférieure du canal (ligne de tendance).

À notre avis, si le prix rebondit sur la ligne de tendance, de nombreux traders seront longs pour essayer d’attraper la prochaine vague à l’intérieur du canal. Théoriquement, dans un tel commerce, le stop loss doit être inférieur à la ligne de tendance et le take profit pourrait être fixé près de la ligne supérieure du canal.

DOGE / EUR

La pression sur le prix du Dogecoin continue. Sur le graphique en données de 4 heures, DOGE / EUR se dirige vers le moyenne mobile sur 90 jours :

Cependant, nous nous attendons à ce que Dogecoin reçoive un soutien au niveau de la moyenne mobile à 90 jours et au niveau du plus bas local précédent. Si le prix de la crypto-monnaie rebondit à partir de ce niveau, certains commerçants agressifs (tolérants au risque) peuvent essayer de rattraper un rebond MA 90 jours (environ 0,19 €) à MA 30 jours (environ 0,37 €).

UNI / EUR

Sur le graphique journalier (1D) de UNI / EUR, la moyenne mobile à 30 jours ( MA 30 ) va franchir la moyenne mobile sur 90 jours ( MA 90 ) – Croisement de la moyenne mobile :

En théorie, le croisement de moyenne mobile c’est un signal d’inversion de tendance commun. Dans notre cas, cela peut indiquer que la pression à la baisse sur le prix d’Uniswap pourrait se poursuivre, et nous pourrions assister à une nouvelle baisse du prix. C’est pourquoi, pour l’instant, nous préférons rester à l’écart de cette paire de crypto-monnaie jusqu’à ce que des signaux haussiers apparaissent.

Restez à jour sur tout ce qui concerne Bitcoin avec Bitvalex. Bitvalex est un portefeuille numérique sous licence et un échange de crypto-monnaie ; en savoir plus sur nous et la technologie blockchain et S’inscrire d’utiliser nos services.

L’analyse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil d’investissement, financier, commercial ou autre, et vous ne devez pas traiter le contenu Bitvalex comme tel. Bitvalex ne vous recommande pas d’acheter, de vendre ou de détenir une crypto-monnaie. Vous êtes seul responsable de la conduite de votre propre diligence raisonnable et de la consultation d’un conseiller avant de prendre toute décision d’investissement.