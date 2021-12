L’Iran revient sur ses concessions nucléaires antérieures, selon un responsable américain

Le drapeau de l’Iran est vu devant le bâtiment du siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) le 24 mai 2021 à Vienne, en Autriche.

L’Iran est revenu sur tous les compromis qu’il avait faits lors des pourparlers précédents sur la relance de l’accord nucléaire de 2015, a empoché tous les compromis faits par d’autres et a demandé plus lors des pourparlers indirects américano-iraniens cette semaine, a déclaré samedi un haut responsable du département d’État.

L’Iran continue d’accélérer son programme nucléaire de manière provocatrice et la Chine et la Russie ont été déconcertées par le recul de l’Iran sur ses propositions lors des pourparlers de la semaine dernière à Vienne, a déclaré le responsable aux journalistes sous couvert d’anonymat.

Les pourparlers indirects américano-iraniens sur le sauvetage de l’accord nucléaire iranien de 2015 ont été interrompus vendredi alors que les responsables européens ont exprimé leur consternation face aux demandes radicales du nouveau gouvernement iranien pur et dur.

Le septième cycle de pourparlers à Vienne est le premier avec des délégués envoyés par le président iranien anti-occidental Ebrahim Raisi sur la façon de ressusciter l’accord en vertu duquel l’Iran a limité son programme nucléaire en échange d’un allégement des sanctions économiques.

L’Iran est venu « avec des propositions qui revenaient à tout – n’importe lequel des compromis que l’Iran avait proposés ici au cours des six séries de pourparlers, empochait tous les compromis que d’autres, et les États-Unis en particulier, avaient faits, puis en a demandé plus », a déclaré un haut responsable américain.

Le responsable américain a déclaré aux journalistes qu’il ne savait pas quand le prochain cycle de pourparlers reprendrait – d’autres responsables avaient déclaré qu’ils se réuniraient à nouveau la semaine prochaine – et il a souligné que la date était moins importante que la volonté de l’Iran de négocier sérieusement.