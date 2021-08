L’Iran s’engage à riposter s’il est menacé après que le Royaume-Uni ait blâmé l’attaque d’un pétrolier : “Pas d’hésitation” | Monde | Nouvelles

in

Téhéran a nié toute implication dans l’attaque de jeudi au cours de laquelle deux membres d’équipage – le Britannique et un Roumain – ont été tués. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déclaré dimanche qu’ils travailleraient avec leurs alliés pour répondre à l’attaque de Mercer Street, un pétrolier japonais battant pavillon libérien et géré par la société israélienne Zodiac Maritime.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré : “L’Iran n’hésite pas à protéger sa sécurité et ses intérêts nationaux et répondra rapidement et fermement à toute éventuelle aventure”.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrit l’incident comme “une attaque clairement inacceptable et scandaleuse contre la navigation commerciale”.

Il a déclaré aux journalistes aujourd’hui : « L’Iran devrait faire face aux conséquences de ce qu’il a fait.

“Il s’agissait clairement d’une attaque inacceptable et scandaleuse contre la navigation commerciale, un ressortissant britannique est décédé.

“Il est absolument vital que l’Iran et tous les autres pays respectent les libertés de navigation dans le monde, et le Royaume-Uni continuera d’insister là-dessus.”

La Grande-Bretagne a convoqué lundi l’ambassadeur d’Iran.

Plus tard, l’Iran a convoqué le chargé d’affaires britannique et l’envoyé suprême de la Roumanie à Téhéran au sujet des “accusations portées par leurs pays contre la République islamique”, a rapporté l’agence de presse semi-officielle iranienne Fars.

L’US Navy, qui escortait le pétrolier avec le porte-avions USS Ronald Reagan, a déclaré samedi que les premières indications “indiquaient clairement” une attaque de drones.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait accusé Téhéran d'”essayer de se soustraire à la responsabilité” de l’attaque et a qualifié son démenti de “lâche”. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que l’incident méritait une réponse sévère.

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a déclaré que l’attaque était une intensification de ce qu’il a appelé l’escalade de l’Iran et a accusé Téhéran d’avoir l’intention de blesser et de tuer des civils.

Il a déclaré au parlement israélien : « Israël dispose d’une variété d’outils et d’options pour défendre ses citoyens, et nous réglerons le compte avec quiconque essaiera de nous nuire au moment, à l’endroit et de la manière qui nous convient, ainsi qu’à notre sécurité.

