L’Iran “sur le point d’avoir l’arme nucléaire”, un rapport effrayant pour sonner l’alarme pour Biden | Monde | Nouvelles

Iran: les États-Unis réagissent aux progrès du programme d’armes nucléaires

Dans un développement qui augmente considérablement la pression sur le président américain Joe Biden et ses alliés, dont le Royaume-Uni, le rapport, publié par l’Institut pour la science et la sécurité internationale, suggère que Téhéran a désormais la capacité de produire suffisamment de combustible pour une seule ogive nucléaire d’ici le prochain mois. Les experts sont parvenus à leurs conclusions après avoir étudié les données contenues dans un rapport séparé publié par l’Association internationale de l’énergie atomique (AIEA) la semaine dernière.

Le rapport, co-écrit par David Albright, Sarah Burkhard et Andrea Stricker, explique que l’Iran a produit un total de 200 grammes d’uranium métal enrichi à près de 20 %, convertissant d’abord l’hexafluorure d’uranium enrichi à 20 % en tétrafluorure d’uranium, puis produisant de l’uranium. métal.

Il ajoute : « L’Iran a produit 2,42 grammes d’uranium métal naturel au cours de la période de référence précédente.

« Malgré ses allégations d’utilisation civile, le développement par l’Iran des moyens de fabriquer de l’uranium métal ainsi que le métal lui-même est préoccupant car sa production est une étape clé dans la fabrication d’armes nucléaires.

“L’Iran a suffisamment d’hexafluorure d’uranium enrichi sous la forme de deux à cinq pour cent d’uranium faiblement enrichi (UFE), près de 20 pour cent d’uranium enrichi et 60 pour cent d’uranium enrichi, pour produire de l’uranium de qualité militaire (WGU) pour plus de deux armes nucléaires sans utiliser tout uranium naturel comme matière première, un fait qui réduit les délais de rupture.

Le président américain Joe Biden fait face à un autre casse-tête majeur sous la forme de l’Iran (Image: GETTY)

Le chef de l’AIEA Rafael Grossi (Image: GETTY)

De manière significative, le rapport affirme : « Une estimation du pire des cas, qui est définie comme le temps nécessaire pour produire suffisamment de WGU pour une arme nucléaire, est aussi courte qu’un mois.

« L’Iran pourrait produire une deuxième quantité importante de WGU en moins de trois mois après le début de la percée.

“Il pourrait produire une troisième quantité en moins de cinq mois, où il faudrait produire une partie de l’UGT à partir d’uranium naturel.”

L’administration Biden n’a pas discuté publiquement des conclusions du rapport – mais les responsables fédéraux admettent en privé que la construction d’un engin nucléaire n’est probablement que dans quelques mois.

Antony Blinken, le secrétaire d’État américain (Image : GETTY)

Néanmoins, des défis techniques subsistent – la fabrication d’une ogive qui pourrait être montée sur un missile iranien et survivre à la rentrée nécessaire dans l’atmosphère terrestre prendrait probablement beaucoup plus de temps.

Interrogé par des journalistes après la publication du rapport, M. Albright, le directeur de l’institut, a souligné l’importance de ne pas se laisser intimider par l’Iran, désormais dirigé par le président intransigeant Ebrahim Raisi.

M. Albright a déclaré: “Nous devons faire attention à ne pas les laisser nous effrayer.”

L’Iran n’a pas été aussi proche de la capacité nucléaire depuis que l’ancien président Barack Obama a négocié l’accord du Plan conjoint d’action globale (JPOCA) visant à empêcher Téhéran de développer de telles armes.

Une image satellite montre l’installation nucléaire iranienne de Natanz à Ispahan, en Iran (Image: GETTY)

Une photo de document publiée par l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (Image: GETTY)

Dans le cadre de cet accord, les Iraniens ont été contraints d’expédier plus de 97% de leur carburant hors du pays.

Cependant, après que le successeur de M. Obama, Donald Trump, a retiré les États-Unis de l’accord en 2018, alléguant de multiples violations, l’Iran a recommencé le processus d’enrichissement de l’uranium au point qu’il se trouve à nouveau au seuil de la bombe.

Interrogé sur le sujet lors d’un voyage en Allemagne hier, le secrétaire d’État Antony Blinken a admis que les progrès de l’Iran étaient si rapides que l’accord JPOCA pourrait bientôt devenir obsolète.

Il a déclaré aux journalistes: “Je ne vais pas y mettre de date, mais nous nous rapprochons du point où un retour strict au respect de l’ancien accord ne reproduit pas les avantages obtenus par cet accord.”

Ebrahim Raisi, président iranien récemment inauguré (Image: GETTY)

M. Blinken a déclaré : « Au fur et à mesure que le temps passe et que l’Iran continue de faire des progrès dans son programme nucléaire, notamment en faisant tourner des centrifugeuses plus sophistiquées, en enrichissant davantage de matériel, en apprenant davantage, il y a un point auquel il serait très difficile de regagner tous les avantages.

“Nous n’en sommes pas encore à ce stade, mais cela se rapproche.”

Les puissances occidentales ont abandonné lundi leur projet de résolution critiquant l’Iran auprès de l’organisme de surveillance atomique de l’ONU après que Téhéran a accepté de prolonger la surveillance de certaines activités nucléaires, même si l’organisme de surveillance a déclaré que l’Iran n’avait fait aucune “promesse” sur une autre question clé.

La décision des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne de ne pas faire pression en faveur d’une résolution lors de la réunion de cette semaine du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui regroupe 35 pays, évite une escalade avec l’Iran qui aurait pu tuer les espoirs de reprendre des pourparlers plus larges sur la relance l’accord sur le nucléaire iranien.

L’ambassadeur d’Iran auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) Kazem Gharibabadi (Image : GETTY)

Lors d’une visite à Téhéran ce week-end du chef de l’AIEA, Rafael Grossi, l’Iran a accepté d’autoriser son agence à accéder en retard à ses équipements en Iran qui surveillent certaines zones sensibles de son programme nucléaire. Les inspecteurs échangeront les cartes mémoire plus de deux semaines après leur remplacement.

M. Grossi a déclaré dimanche que l’accord résolvait “le problème le plus urgent” entre l’AIEA et l’Iran.

Il a toutefois précisé lundi que sur une autre source d’inquiétude – l’incapacité de l’Iran à expliquer les traces d’uranium trouvées sur plusieurs sites anciens mais non déclarés, dont un décrit comme une usine de nettoyage de tapis – il n’avait obtenu aucun engagement ferme.

M. Grossi a déclaré lors d’une conférence de presse : “Je n’ai reçu aucune promesse.”