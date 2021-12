L’Iran suscite des craintes de guerre après avoir publié une carte avec plusieurs cibles décrites | Monde | Des nouvelles

Le mouvement se présente sous la forme d’une carte publiée dans le Tehran Times décrivant plusieurs points d’intérêt sur une carte d’Israël, et est accompagné d’un avertissement effrayant : « Juste un faux mouvement. La tension est élevée entre les deux nations qui mènent ce que certains universitaires décrivent comme une « guerre de l’ombre » sur le programme nucléaire iranien. Israël a cherché à déstabiliser les pourparlers nucléaires en cours à Vienne, menaçant de prendre ses propres mesures contre l’Iran s’il le jugeait nécessaire.

L’Iran insiste sur le fait que son programme nucléaire est à des fins civiles pacifiques et est un membre signataire du Traité de non-prolifération, ou TNP, contrairement à Israël qui aurait plus de 300 armes nucléaires.

Le soi-disant P4+1, composé de la France, de l’Allemagne, de la Chine, de la Russie et du Royaume-Uni, négocie actuellement avec des diplomates iraniens pour autoriser les États-Unis à rejoindre l’accord nucléaire, également connu sous le nom de Plan d’action global commun ou JCPOA.

La carte qui apparaîtra dans la prochaine édition du journal de langue anglaise basé en Iran a des centaines de cibles jonchées le long d’Israël.

L’avertissement intervient alors que les forces de défense israéliennes ont frappé des cibles en Syrie, affirmant que l’action était un message direct à l’Iran.

Le chef d’état-major de l’armée israélienne a également accepté d’augmenter les effectifs de l’armée de l’air et de la branche renseignement de l’armée israélienne pour se préparer à une attaque contre l’Iran, selon les médias israéliens.

Le général de division Mohammad Bagheri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, a déclaré mardi que l’Iran ne sous-estime jamais les menaces de l’ennemi.

Il a déclaré : « Malgré notre confiance dans la situation de dissuasion du pays, nos forces n’ont jamais sous-estimé la menace de l’ennemi et sont préparées à la plus petite des menaces dans le domaine stratégique.

Le commandant iranien a noté que l’armée est en « une vigilance maximale à la mesure de la situation de l’ennemi ».

Le général Bagheri a affirmé : « Au niveau stratégique, nous n’avons pas l’intention de frapper qui que ce soit, mais au niveau opérationnel et tactique, nous sommes prêts pour une réponse décisive et une offensive rapide et dure contre l’ennemi.

M. Bagheri a déclaré que la frappe de missiles sur la base aérienne américaine dans l’ouest de l’Irak et l’abattage du drone stratégique américain avec des systèmes indigènes ont été remarqués par tout le monde, et ces mouvements sont particulièrement instructifs pour « les ennemis aventureux ».

Le 8 décembre, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé qu’elles organiseraient au printemps un exercice à grande échelle au-dessus de la Méditerranée avec des dizaines d’avions simulant une frappe contre le programme nucléaire iranien.

Selon Tsahal, l’exercice sera l’un des plus importants jamais organisés par l’armée de l’air israélienne et comprendra des dizaines d’avions, dont les chasseurs F-15, F-35 et F-16, les avions espions Gulfstream G550 et le ravitaillement. jets.

Israël a récemment vu une commande de plusieurs avions ravitailleurs retardée, ce qui a incité Tel-Aviv à demander à Washington d’accélérer le processus.

Boeing a reçu un contrat de 1,81 milliard de livres sterling (2,4 milliards de dollars) pour huit des avions, la première livraison étant prévue fin 2024.

La facture des jets sera payée par le contribuable américain dans le cadre des accords de défense américano-israéliens.

L’Iran a déclaré qu’il était disposé à permettre à des experts nucléaires d’examiner des sites clés du pays après le septième cycle de pourparlers à Vienne.

Cependant, il a également déclaré qu’il défendrait sa souveraineté contre toute agression.

Le commandant de l’armée de l’air iranienne a déclaré que la République islamique ne déclencherait jamais de guerre avec aucun pays, mais qu’elle se tenait toujours prête à donner une réponse écrasante à tout acte d’agression.

Le général de brigade Hamid Vahedi a fait ces remarques lundi lors d’un événement auquel ont assisté des commandants et des instructeurs à l’Université aéronautique Shahid Sattari.

Le chef militaire a déclaré : « Nous, dans l’armée de l’air, n’épargnerons aucun effort pour améliorer notre capacité de combat et notre préparation à donner une réponse intelligente à tout type de menace aérienne.

Déclarant que la politique de l’Iran est purement défensive, il a ajouté : « Notre doctrine est défensive et nous n’avons pas l’intention d’envahir un pays, mais … nous nous opposerons à tout acte d’agression avec tous les pouvoirs.