L’Iran utilise un réseau d’entreprises civiles pour couvrir un programme de drones meurtriers : rapport

L’Iran utilise des sociétés civiles comme couverture pour échapper aux sanctions et produire des drones militaires pour frapper des cibles à travers le Moyen-Orient, selon un nouveau rapport.

L’étude du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), une coalition de groupes d’opposition iraniens, détaille pour la première fois le vaste réseau d’organisations de façade mis en place par le régime pour acquérir des pièces pour son programme de drones malgré les sanctions américaines et internationales.

Le CNRI identifie 15 entreprises ayant des liens étroits avec le ministère iranien de la Défense ou le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), une organisation terroriste désignée par les États-Unis, qui permettent à l’Iran d’obtenir des pièces pour sa flotte croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV).

L’IRGC « utilise ces sociétés pour acheter des accessoires et des équipements de drones et contourner les sanctions », indique le rapport. « Ils constituent un réseau clé de contrebande de pièces d’UAV et des besoins d’autres industries aérospatiales sous le couvert d’activités civiles. »

Voici la liste des 15 entreprises, dont certaines ont été créées au cours des deux dernières années seulement :

Association iranienne des industries de l’aviation et de l’espace Groupe de travail iranien sur les industries de l’aviation et de l’espace Organisation iranienne de recherche pour la science et la technologie (IROST) Centre d’innovation et d’accélération Iravin Farnas Pasargad Aerospace Industries Company Bal Gostar Negah Asemanha Technology Kharazmi Electronics Industries Iran Bekr Part Khavar Mianeh Sahfa Production-Distribution Société coopérative — Industries aérospatiales iraniennes Aras Tech Société de services de maintenance d’avions Maham Pergas Technology Hezareh Sevvom Société de développement d’alliages industriels Nazari Titanium Company Sara Safe Tools Noandishan Structures composites Production industrielle

« Le régime utilise ces sociétés sous couverture civile pour obtenir tout ce qu’il veut du monde extérieur pour la production, les pièces détachées, etc. », a déclaré Alireza Jafarzadeh, directeur adjoint du bureau américain du CNRI. « Personne ne fait attention à ça. »

Les départements d’État et du Trésor n’ont pas répondu aux demandes de commentaires pour savoir s’ils étaient au courant de ces sociétés et si certaines étaient à l’étude pour des sanctions.

Jafarzadeh a déclaré qu’il espérait que le nouveau rapport du CNRI, qui fournit une ventilation complète du programme de drones iranien, attirera l’attention du Congrès et de l’administration Biden.

« Le gouvernement américain a récemment pris des mesures contre les drones iraniens. Plus tôt ce mois-ci, la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes a adopté la loi sur l’arrêt des drones iraniens, qui interdirait la fourniture, la vente ou le transfert de drones militaires vers ou depuis l’Iran. La commission sénatoriale des relations étrangères a présenté le même projet de loi la semaine dernière, à la suite de la publication du rapport du CNRI. Et fin octobre, le département du Trésor a sanctionné certaines personnes et entreprises pour avoir soutenu le programme de drones de l’IRGC.

Cependant, cela ne fait qu’effleurer la surface de ce qui peut et doit être fait, selon Jafarzadeh.

Les drones iraniens ont attiré l’attention de l’armée américaine. Mardi, l’armée a abattu un petit drone qui menacerait un avant-poste américain dans le sud de la Syrie. L’incident est survenu des semaines après une attaque de drone coordonnée contre la même installation. Des responsables américains soupçonnent l’Iran ou des milices soutenues par l’Iran d’être à l’origine des deux événements.

Des drones ont également ciblé les installations de traitement du pétrole saoudiennes en septembre 2019, déstabilisant les marchés financiers mondiaux pendant des jours alors que la production pétrolière saoudienne tentait de se redresser. Les États-Unis, l’Arabie saoudite et plusieurs pays européens ont blâmé l’Iran pour l’attaque.

La grande préoccupation au sein du gouvernement américain n’est pas nécessairement que l’Iran possède des drones, mais plutôt que l’Iran est « le cerveau ou le vaisseau mère » derrière plusieurs acteurs non étatiques capables auxquels le régime peut transférer des drones, a déclaré Alex Vatanka, directeur de la Programme Iran à l’Institut du Moyen-Orient.

La force expéditionnaire de l’IRGC, connue sous le nom de Force Quds, a envoyé des drones meurtriers à divers mandataires soutenus par l’Iran, selon des responsables américains.

« La prolifération des drones par l’Iran dans la région menace la paix et la stabilité internationales », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo en octobre. « L’Iran et ses militants par procuration ont utilisé des drones pour attaquer les forces américaines, nos partenaires et la navigation internationale. »

L’armée américaine a exprimé des préoccupations similaires.

« Nous assistons à des pressions de groupes militants affiliés à l’Iran qui veulent nous pousser hors d’Irak, et la dernière manifestation de cela a été l’utilisation de petits systèmes aériens sans pilote, ou drones », a déclaré le général Kenneth McKenzie, commandant du commandement central américain. , a déclaré en juin. « Certains d’entre eux sont très petits, d’autres un peu plus gros – tous peuvent être très mortels. »

Les États-Unis ont désigné plusieurs mandataires soutenus par l’Iran à travers le Moyen-Orient – ​​comme le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et le Kata’ib Hezbollah en Irak – comme des organisations terroristes. L’Iran fournit de l’argent, des armes et une formation à ces groupes.

Mais les acteurs non étatiques ne sont pas les seuls destinataires potentiels. Just the News a rapporté en octobre que l’Iran avait envoyé des drones en Syrie pour y renforcer les forces pro-gouvernementales.

Pour l’Iran, les drones militaires sont devenus un investissement crucial. Ils sont destructeurs, relativement bon marché et peuvent fournir un déni plausible, selon Jafarzadeh, qui a noté que les UAV sont également destinés à compenser la faiblesse de la force aérienne conventionnelle de l’Iran.

« Dans les années 1970, l’Iran disposait de l’une des meilleures forces aériennes au monde, fournie par les États-Unis », a déclaré Vatanka. « Aujourd’hui, l’Iran utilise toujours le même avion… jamais capable de récupérer ce que le [Iranian] révolution perdue pour l’armée de l’air. Les drones, a-t-il ajouté, sont une alternative moins chère.

Ils sont également efficaces. Les drones turcs, par exemple, ont joué un rôle décisif dans la victoire militaire de l’Azerbaïdjan sur l’Arménie dans leur guerre l’année dernière. Les drones étaient si efficaces que l’armée américaine est allée à l’école pour étudier comment ils ont façonné l’issue du conflit.

Comme le détaille le rapport du CNRI, l’Iran dispose d’un programme d’UAV depuis des décennies, mais l’a développé rapidement et considérablement au cours des deux dernières années. Construire un tel programme de manière si agressive alors qu’il était sous sanctions a obligé le régime à poursuivre des méthodes complexes pour se procurer les articles nécessaires.

« L’Iran a des antécédents de longue date en matière d’approvisionnement illicite qui comprend des systèmes entiers, des pièces de rechange et des technologies ayant des implications directes ou à double usage pour ses programmes nucléaires et militaires », a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense. des démocraties. « Le programme de drones de l’Iran ne fait pas seulement exception, mais il est encore plus difficile à cerner [than the Iranian missile program], compte tenu de l’évolution des réseaux d’approvisionnement du régime, de l’obscurcissement amélioré de l’utilisateur final et, plus important encore, du défi d’identifier et de réprimer les entreprises qui produisent des pièces pour un marché de drones civils dans des juridictions amies. »

Il a noté que les sanctions peuvent toujours avoir un impact « si elles ciblent les banques et les personnes impliquées dans la vente, la fourniture, le financement ou le transfert de ces systèmes au principal État parrain du terrorisme au monde, même indirectement ».

Le CNRI a dévoilé son rapport lors d’un panel qu’il a organisé à Washington avec des experts et d’anciens élus et diplomates américains. Lors de l’événement, Jonathan Ruhe, directeur de la politique étrangère de l’Institut juif pour la sécurité nationale d’Amérique, a déclaré que des études montrent que l’utilisation de drones par l’Iran pour frapper des cibles a triplé ces dernières années.