L’IRCTC Lucknow-Delhi Tejas Express est à nouveau prêt à souffler ; Voir les jours, itinéraires et autres détails

Les passagers peuvent réserver leurs billets via le site Web de l’IRCTC ou l’application IRCTC Rail Connect.

IRCTC Tejas Express : passagers des chemins de fer indiens, préparez-vous à voyager à nouveau avec IRCTC Tejas Express ! Selon l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation, le train IRCTC Tejas Express devrait commencer ses services quatre jours par semaine, à partir du 7 août 2021. Le train numéro 82501/82502 Lucknow Junction – New Delhi – Lucknow Junction circulera lundi, Vendredi, samedi et dimanche et le train couvrira les gares de New Delhi, Ghaziabad Junction, Lucknow Junction et Kanpur Central. Les passagers peuvent réserver leurs billets via le site Web de l’IRCTC ou l’application IRCTC Rail Connect. Les billets pour IRCTC Tejas Express peuvent être réservés 30 jours à l’avance, a déclaré la société de billetterie électronique.

Le service ferroviaire Lucknow – New Delhi Tejas Express a été interrompu le 4 octobre 2019 et est le premier train de ce type à circuler sur le réseau des chemins de fer indiens, entièrement exploité par sa filiale IRCTC. Plus tôt, il a été dit qu’il s’agissait du premier pas du ministère des Chemins de fer vers la privatisation des opérations de certains trains. Le train Lucknow – New Delhi Tejas Express exploité par l’IRCTC met plus de six heures pour effectuer le trajet en train dans chaque direction. Le train Lucknow – New Delhi Tejas Express a une capacité de transport totale de 758 voyageurs avec un autocar exécutif de classe AC de 56 places et neuf autocars de classe AC de 78 places.

Nouvelles connexes

Bonne nouvelle pour les passionnés ! L’IRCTC présente le forfait touristique Char Dham Yatra; voir prix, destinations, autres détails RIL, Vodafone Idea, SpiceJet, IRCTC, HDFC Life, IRCON International, Ruchi Soya, GIC Re en bref Le cours de l’action IRCTC bondit de plus de 2% avant les résultats du trimestre de janvier à mars, alors même que Sensex et Nifty chutent

Le train IRCTC Lucknow Junction – New Delhi – Lucknow Junction offre diverses installations à ses passagers, notamment des informations à bord, des distributeurs automatiques de thé et de café gratuits, etc. De plus, le train dispose également d’écrans de divertissement LCD personnalisés, de sièges confortables, de lampes de lecture personnalisées, bio-toilettes modulaires, boutons d’appel de préposé, portes coulissantes, portes d’entrée et de sortie automatiques, etc. En outre, la vente de marchandises de type avion est également disponible sur le train IRCTC Tejas Express. De plus, les passagers du train IRCTC Tejas Express bénéficient d’une assurance voyage en train de Rs 25 lakh gratuitement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.