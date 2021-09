L’IRCTC ouvre un salon exécutif de classe mondiale à la gare de New Delhi ; Vérifiez les fonctionnalités ici

Le salon est similaire aux salons d’aéroport avec beaucoup plus d’espace et un environnement serein.

Indian Railways ouvre un salon exécutif de classe mondiale au NDLS ! L’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) a récemment inauguré un nouveau salon exécutif au premier étage de la plate-forme numéro 1 de la gare de New Delhi, côté Paharganj. Il s’agit du deuxième salon exécutif ouvert par l’IRCTC après le premier salon exécutif qui est déjà opérationnel depuis l’année 2016 au rez-de-chaussée et à l’étage mezzanine de la plate-forme numéro 16. À l’heure actuelle, la société de billetterie électronique exploite déjà des salons exécutifs dans les gares. à Jaipur, Agra, Sealdah, Madurai et Ahmedabad. Le salon est similaire aux salons d’aéroport avec beaucoup plus d’espace et un environnement serein. Pour faciliter l’entrée des passagers dans le nouveau salon, un nouvel ascenseur capsule a été installé.

Le nouveau salon exécutif propose une large gamme de services gratuits et payants tels que la musique des chaînes, la télévision, la connexion Internet wi-fi, l’affichage des informations sur les trains, des boissons chaudes et non alcoolisées, des buffets multi-cuisine, des fauteuils inclinables, des toilettes avec des installations de lavage et de changement. , des projecteurs, des porte-bagages spacieux, des journaux et des magazines exposés et un centre d’affaires entièrement opérationnel avec une imprimante, un ordinateur, un fax et une installation Photostat.

La société offre l’accès aux voyageurs/passagers au nouveau salon avec un droit d’entrée nominal de 150 Rs plus taxes pour une heure et un montant de 99 Rs pour chaque heure supplémentaire de séjour. Le salon exécutif sera opérationnel 24h/24 et 7j/7. Les frais d’entrée du salon comprendront de nombreux services tels que des sièges confortables, du thé/café/boissons gratuits, la vente au détail de livres et de magazines, une connexion Wi-Fi dans un local entièrement climatisé avec de la musique ainsi que des chaînes de télévision en direct.

Il propose également des salles de bain séparées pour les femmes et les hommes à un prix modique de Rs 200 plus taxes avec des articles de toilette de haute qualité, y compris des serviettes lavées, du shampoing, du savon, un kit dentaire et des bonnets de douche. En outre, le salon exécutif de l’IRCTC propose également des repas végétariens et non végétariens sous forme de buffets exclusifs allant de Rs 250 à Rs 385 par personne.

