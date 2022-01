L’Irdai ordonne aux assureurs de ne pas refuser les demandes de thérapie par cocktail d’anticorps aux patients COVID

Les assureurs nient de telles réclamations sous prétexte qu’il s’agit de traitements expérimentaux.



Le régulateur des assurances Irdai a demandé aux prestataires d’assurance générale et maladie de ne pas refuser les réclamations contre la «thérapie par cocktail d’anticorps» aux patients COVID et de concevoir un mécanisme pour effacer ces cotisations conformément aux normes.

« L’autorité a rencontré des cas de refus de réclamation et/ou de déduction des dépenses engagées pour le traitement » Antibody Cocktail Therapy « pour Covid-19, sous prétexte que ladite thérapie est un traitement expérimental », l’Autorité de réglementation et de développement des assurances de l’Inde. (Irdai) a déclaré dans une circulaire adressée aux CMD/CEO des assureurs généraux et maladie.

Irdai a déclaré que le cocktail d’anticorps (Casirivimab et Imdevimab) avait reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) en mai 2021 par la Central Drugs Standard Control Organization du pays.

« À la lumière de ce qui précède, il est conseillé aux assureurs d’examiner les réclamations refusées/déductions effectuées dans ces réclamations et de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les réclamations sont réglées conformément aux termes et conditions de la police », selon la circulaire Irdai du 7 janvier. , 2022.

Le régulateur a également demandé aux assureurs de mettre en place des procédures de règlement des sinistres efficaces pour mettre à jour les développements/approbations donnés par les autorités compétentes afin que tous les sinistres soient réglés conformément aux termes et conditions.

La société de courtage d’assurance SecureNow a déclaré que la circulaire prenait de l’importance car bon nombre de ces traitements étaient des traitements légitimes et le rejet des réclamations est un gros problème.

Il existe une incertitude considérable sur les protocoles de traitement de la troisième vague, a déclaré Kapil Mehta, co-fondateur de SecureNow.

Interrogé sur l’incidence financière pour les assureurs de cette directive de l’Irdai, il a déclaré : « Je ne pense pas que l’impact sur les coûts soit susceptible d’être important car l’utilisation de ces cocktails de médicaments n’était pas importante ».

Cependant, si les demandeurs retournent aux assureurs dans les cas où ces coûts ont été refusés, l’assureur devra alors les payer sur une base rétroactive.

Les cas actifs de COVID-19 en Inde ont atteint 8 21 446 au 11 janvier 2022. Mardi, un nombre considérable de 1 68 063 nouvelles infections au COVID -19 ont été signalées. Le nombre de cas actifs est le plus élevé depuis environ 208 jours, selon les données du ministère de la Santé.

Selon les études, la «thérapie par cocktail d’anticorps» pour COVID-19 peut empêcher l’escalade d’une maladie légère et modérée à grave, qui nécessite ensuite une hospitalisation dans 70% des cas, Dr Sandeep Nayar, directeur principal, BLK-Max Center for Chest et les maladies respiratoires, avait déclaré en juin de l’année dernière lorsque l’hôpital avait administré cette thérapie à deux patients COVID-19.

Le cocktail contient 1 332 mg chacun de Casirivimab et d’Imdevimab. Un pack contient deux flacons, donc deux patients peuvent être traités. Chaque flacon pour une personne coûte environ Rs 59 750.

