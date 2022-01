L’Irdai publie des lignes directrices sur le secteur de l’assurance caution

L’assurance caution concerne le contrat d’exécution de la promesse ou de décharge de la responsabilité d’un tiers en cas de défaillance.



Le régulateur Irdai a publié lundi des directives pour assurer le développement ordonné du marché des assurances et des cautions.

Les directives IRDAI (Contrats d’assurance caution), 2022 entreront en vigueur le 1er avril 2022, a indiqué le régulateur dans une notification.

Conformément aux lignes directrices, les contrats de cautionnement comprendront un cautionnement de paiement anticipé, un cautionnement de soumission, des cautionnements contractuels, un cautionnement douanier et judiciaire, des cautionnements de bonne exécution et une retenue de garantie.

Les assureurs seront tenus d’avoir une philosophie de souscription approuvée par le conseil pour les affaires d’assurance caution.

Les cautionnements protègent le bénéficiaire contre les actes ou événements qui portent atteinte aux obligations sous-jacentes du mandant. Les cautionnements garantissent l’exécution d’une variété d’obligations, des contrats de construction ou de service, aux licences et aux entreprises commerciales.

« Des contrats d’assurance-caution peuvent être proposés aux projets d’infrastructure du gouvernement/privé dans tous les modes », indiquent les directives, ajoutant qu’en dehors des cautions contractuelles, les assureurs peuvent souscrire des cautions douanières ou fiscales et des cautions judiciaires.

En outre, la limite de garantie ne doit pas dépasser 30 pour cent de la valeur du contrat.

Conformément aux directives, « les contrats d’assurance-caution ne doivent être émis que pour des projets spécifiques et non pour plusieurs projets » et « l’assureur ne doit pas émettre de contrats d’assurance-caution au nom de ses promoteurs/de leurs filiales, groupes, associés et parties liées » .

En outre, les contrats ne doivent pas être émis lorsque les actifs ou l’engagement sous-jacents sont/sont en dehors du pays, a déclaré l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (Irdai).

Les lignes directrices suivent les recommandations d’un groupe de travail mis en place par le régulateur pour suggérer des mesures visant à promouvoir les activités d’assurance caution dans le pays.

Le groupe de travail avait suggéré que les cautionnements soient acceptés comme une forme alternative de garantie par la Reserve Bank of India (RBI) et les départements gouvernementaux et en conséquence reflétés dans les documents contractuels appropriés.

